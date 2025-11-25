Доллар и евро могут еще удивить: банкир предупредил, чего ждать до конца ноября

Ситуация в энергетике страны, в частности отключения света, могут формировать дополнительное давление на валютный рынок.

https://glavred.info/economics/dollar-i-evro-mogut-eshche-udivit-bankir-predupredil-chego-zhdat-do-konca-noyabrya-10718732.html Ссылка скопирована

Что будет с курсом доллара и евро до конца ноября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основные факты:

Отключения света создают дополнительное давление на валютный рынок

Гривну поддерживают низкая инфляция и высокие международные резервы

Доллар на этой неделе ожидается в пределах 41,8-42,2 грн

Текущая ситуация в энергетическом секторе, в частности длительные и непредсказуемые отключения электроэнергии, начинает влиять не только на бизнес-процессы, но и на валютный рынок. По словам банкира Тараса Лесового, перебои со светом формируют дополнительное психологическое давление: население активнее скупает наличную валюту "про запас", а бизнес вынужден пересматривать цены из-за роста расходов, пишет РБК-Украина.

Несмотря на это, эксперт отмечает, что гривна сохраняет относительную стабильность благодаря прогнозируемому уровню инфляции. Если нынешняя тенденция продолжится, годовой показатель может снизиться до около 10%, что не будет создавать резкого спроса на иностранную валюту. Лесовой добавляет, что сезон активных покупок в ноябре и декабре - "черная пятница" и подготовка к новогодним праздникам - традиционно усиливает спрос именно на гривну, а не на доллар или евро.

видео дня

Важным фактором стабильности остаются международные резервы Украины, которые держатся на уровне около 50 млрд долларов. Это позволяет Национальному банку эффективно сглаживать колебания и вмешиваться в рынок в случае необходимости. По словам Лесового, межбанковский рынок продолжает определять ориентир для обменников, а значительного разрыва между наличным и безналичным сегментами уже два года подряд не наблюдается. Более того, иногда именно наличные операторы становятся ключевыми покупателями валюты на межбанке, формируя предложение для населения.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что касается прогнозов на неделю 24-30 ноября, банкир ожидает, что курс доллара на межбанке будет колебаться в пределах 41,8-42,2 грн, а евро - 48-49,5 грн. На наличном рынке ситуация будет подобной: доллар будет удерживаться в диапазоне 41,8-42 грн, евро - 48-49,5 грн. В банках разница между курсами покупки и продажи составит 20-30 копеек для доллара и 30-50 копеек для евро, тогда как в обменниках эти показатели могут быть несколько выше.

Лесовой подчеркивает, что в нынешних условиях резких скачков курса не ожидается, а рынок остается относительно предсказуемым благодаря политике НБУ и сезонным факторам.

Курс доллара - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что в преддверии новогодних и рождественских праздников часть долларов, приобретенных, например, в прошлом году, украинцами может быть конвертирована в нацвалюту.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.

Напомним, обменять доллары больше не так легко - какие-то купюры конфискуют безвозвратно. За услугу инкассо банки взимают комиссию, которая обычно составляет 7-10% от суммы транспортируемой иностранной валюты.

Рекомендуем еще следующее:

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред