Доллар и евро могут еще удивить: банкир предупредил, чего ждать до конца ноября

Дарья Пшеничник
25 ноября 2025, 16:45
Ситуация в энергетике страны, в частности отключения света, могут формировать дополнительное давление на валютный рынок.
Курс доллара до конца ноября
Что будет с курсом доллара и евро до конца ноября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основные факты:

  • Отключения света создают дополнительное давление на валютный рынок
  • Гривну поддерживают низкая инфляция и высокие международные резервы
  • Доллар на этой неделе ожидается в пределах 41,8-42,2 грн

Текущая ситуация в энергетическом секторе, в частности длительные и непредсказуемые отключения электроэнергии, начинает влиять не только на бизнес-процессы, но и на валютный рынок. По словам банкира Тараса Лесового, перебои со светом формируют дополнительное психологическое давление: население активнее скупает наличную валюту "про запас", а бизнес вынужден пересматривать цены из-за роста расходов, пишет РБК-Украина.

Несмотря на это, эксперт отмечает, что гривна сохраняет относительную стабильность благодаря прогнозируемому уровню инфляции. Если нынешняя тенденция продолжится, годовой показатель может снизиться до около 10%, что не будет создавать резкого спроса на иностранную валюту. Лесовой добавляет, что сезон активных покупок в ноябре и декабре - "черная пятница" и подготовка к новогодним праздникам - традиционно усиливает спрос именно на гривну, а не на доллар или евро.

видео дня

Важным фактором стабильности остаются международные резервы Украины, которые держатся на уровне около 50 млрд долларов. Это позволяет Национальному банку эффективно сглаживать колебания и вмешиваться в рынок в случае необходимости. По словам Лесового, межбанковский рынок продолжает определять ориентир для обменников, а значительного разрыва между наличным и безналичным сегментами уже два года подряд не наблюдается. Более того, иногда именно наличные операторы становятся ключевыми покупателями валюты на межбанке, формируя предложение для населения.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Что касается прогнозов на неделю 24-30 ноября, банкир ожидает, что курс доллара на межбанке будет колебаться в пределах 41,8-42,2 грн, а евро - 48-49,5 грн. На наличном рынке ситуация будет подобной: доллар будет удерживаться в диапазоне 41,8-42 грн, евро - 48-49,5 грн. В банках разница между курсами покупки и продажи составит 20-30 копеек для доллара и 30-50 копеек для евро, тогда как в обменниках эти показатели могут быть несколько выше.

Лесовой подчеркивает, что в нынешних условиях резких скачков курса не ожидается, а рынок остается относительно предсказуемым благодаря политике НБУ и сезонным факторам.

Курс доллара - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что в преддверии новогодних и рождественских праздников часть долларов, приобретенных, например, в прошлом году, украинцами может быть конвертирована в нацвалюту.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.

Напомним, обменять доллары больше не так легко - какие-то купюры конфискуют безвозвратно. За услугу инкассо банки взимают комиссию, которая обычно составляет 7-10% от суммы транспортируемой иностранной валюты.

О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

доллар евро экономика курс доллара курс евро новости Украины
РФ всю ночь била ракетами по Украине: все последствия атаки на Киев и регионыФото

09:50

Какой цвет принесет вам счастье и достаток: ответ спрятан в дате рождения

09:34

Возлюбленная Клопотенко раскрыла правду об их романе - детали

