Украинцы бросились покупать валюту: эксперты рассказали, к чему приведет ажиотаж

Дарья Пшеничник
12 ноября 2025, 12:44
Население нарастило покупку валюты до 8-месячного максимума.
Доллар Евро
Украинцы скупают доллары и евро / Коллаж: Главред, фото: Freepik

О чем идет речь:

  • В октябре украинцы приобрели валюты на 2,25 млрд долларов
  • Ожидаемое подорожание электромобилей в 2026 году стимулирует спрос на валюту для импорта
  • Ежедневная покупка валюты превышает продажу на $35-65 млн, что давит на курс гривны

В октябре 2025 года украинцы существенно активизировали покупку иностранной валюты, установив новый рекорд за последние восемь месяцев. По данным Национального банка Украины, объем приобретенной наличной валюты достиг 2,25 млрд долларов, что на 746,8 млн долларов превышает объемы продажи. Для сравнения, в сентябре эта разница составляла лишь 382,7 млн долларов.

Динамика валютного спроса:

  • Покупка долларов выросла с 1,3 млрд в сентябре до 1,46 млрд долларов в октябре.
  • Спрос на евро также вырос: с 521,7 млн до 724,6 млн долларов в долларовом эквиваленте.

В целом население нарастило покупку валюты почти на 95%, достигнув самого высокого уровня с начала года.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объясняет такую динамику не только ростом спроса со стороны граждан, но и активностью бизнеса, госкорпораций и правительственных структур. По его словам, ожидаемая отмена налоговых льгот на импорт электромобилей в 2026 году (введение 20% НДС и 10% пошлины) уже сейчас стимулирует спрос на валюту для закупки электрокаров до конца года.

"Это может существенно вымыть валюту из страны, ведь бизнес и население будут пытаться успеть с покупками до подорожания", - отметил Шевчишин.

Еще один эксперт, финансовый аналитик Алексей Козырев, обратил внимание на то, что в начале ноября открылись новые лимиты на покупку валюты через банковские карты. По его оценкам, ежедневный спрос на валюту со стороны населения превышает объемы ее продажи на 35-65 млн долларов, что создает дополнительное давление на курс гривны как на межбанковском, так и на наличном рынке.

Что дальше?

Эксперты прогнозируют, что до конца года спрос на валюту будет оставаться высоким, особенно со стороны импортеров электромобилей. В то же время ограничения на движение средств через карточные счета могут частично сдерживать этот тренд.

Что будет с курсом доллара в ноябре - прогноз экономиста

Экономист Андрей Новак в комментарии Главреду спрогнозировал стабильность курса доллара и евро в ноябре. По его словам, золотовалютные резервы НБУ достигли рекордной отметки - 44 миллиарда долларов, что превышает показатели даже лучших мирных лет.

"Мы не наблюдаем никакого ажиотажа - ни на бирже, ни в банках. Нет очередей возле пунктов обмена, что свидетельствует о спокойной ситуации на валютном рынке", - пояснил Новак.

Последние новости о курсе валют

Напомним, на среду, 12 ноября, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара, евро и злотого.

Директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в середине ноября ситуация на валютном рынке Украины будет зависеть от нескольких факторов, главным из которых является энергетический фактор. По его прогнозу, курс доллара будет колебаться в пределах 41,8-42,2 грн, а евро - 48-49,5 грн.

Как сообщал Главред, в ноябре курс доллара и евро в Украине несколько снизился, однако не стоит спешить с продажей валюты. Экономист Андрей Забловский советует формировать сбалансированный инвестиционный портфель, который должен состоять из 60% валюты, 30% гривневых активов и 10% банковских металлов.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Андрей Шевчишин

Андрей Шевчишин - украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex.

Родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Экономическая кибернетика". Выпустился в 1995 году.

Шевчишин работал с 2007 по 2012 год в ИГ ТАСК на должности руководителя аналитического департамента.

В 2011 году вошел в состав индексного комитета при Украинской бирже. В обязанности комитета входила оценка и расчет индексов для ценных бумаг и принятие решения об изменении списка бумаг, по которым оценивают индекс.

Начиная с 2012 года в течение трех лет Шевчишин занимал должность менеджера и аналитика в ООО ДТЭК.

Сейчас Шевчишин работает в организации Forex Club в должности руководителя отдела аналитики. Также он руководит аналитическим отделом в Libertex.

Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

