Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Как обменять старые доллары в Украине и что делать, если их отказываются принимать

Дарья Пшеничник
9 ноября 2025, 22:48
1681
"Значительно изношенные" купюры долларов в Украине передаются на процедуру инкассо.
Доллары
Где можно обменять доллары 1996 года / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное из новости:

видео дня
  • Все долларовые купюры с 1914 года считаются действительным и подлежат обмену
  • Банки обязаны принимать все настоящие доллары
  • Если купюра фальшивая - ее не возвращают

Все долларовые купюры, выпущенные с 1914 года, остаются в силе и подлежат обмену - даже те, что имеют почтенный возраст, например банкноты 1996 года. В Национальном банке Украины отмечают, что ни одно финансовое учреждение не имеет права отказать в обмене настоящих долларов, независимо от их дизайна или года выпуска.

Как происходит обмен старых долларов

Чтобы обменять старые доллары, достаточно обратиться в банк или другое финучреждение, которое имеет лицензию на валютные операции. Там вашу купюру проверят с помощью специального оборудования. Если банкнота соответствует образцам иностранного центрального банка и является подлинной - обмен происходит беспрепятственно.

Изношенные купюры идут на инкассо

С 2023 года НБУ отменил понятие "незначительно изношенная" купюра, чтобы избежать субъективных решений кассиров. Теперь все банкноты, которые не имеют серьезных повреждений, обмениваются без дополнительных процедур. А вот "значительно изношенные" доллары передаются на инкассо - банк отправляет их в банк-корреспондент, который и осуществляет обмен. В этом случае могут применяться дополнительные тарифы.

Если во время проверки выяснится, что купюра фальшивая, ее не возвращают. Такие банкноты передаются в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Что делать, если купюру отказываются обменивать

В случае отказа в обмене настоящей купюры вы имеете право подать жалобу в НБУ. Регулятор обязывает банки придерживаться четких правил и не дискриминировать клиентов по виду валюты.

Итак, доллары 1996 года - это не музейный экспонат, а полноценное платежное средство. Если банкнота настоящая - она должна быть принята. И не важно, сколько ей лет.

Интересное по теме:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

доллар НБУ обмен валют
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Путин находится в тупике": Зеленский рассказал о возможной угрозе Европе

"Путин находится в тупике": Зеленский рассказал о возможной угрозе Европе

00:12Война
ВСУ готовят планы "Б" и "В": Сырский рассказал о ситуации в Покровске

ВСУ готовят планы "Б" и "В": Сырский рассказал о ситуации в Покровске

22:59Фронт
Оккупанты увеличили свою ударную силу за счет баллистики - Зеленский

Оккупанты увеличили свою ударную силу за счет баллистики - Зеленский

21:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября: Весам нужна помощь, Львам - прорыв

Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября: Весам нужна помощь, Львам - прорыв

Гороскоп на завтра 10 ноября: Весам - неожиданность, Скорпионам - успех

Гороскоп на завтра 10 ноября: Весам - неожиданность, Скорпионам - успех

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Последние новости

00:12

"Путин находится в тупике": Зеленский рассказал о возможной угрозе Европе

09 ноября, воскресенье
23:50

Кто "слил" место сбора военных на Днепропетровщине: Сырский озвучил вероятную версию

22:59

ВСУ готовят планы "Б" и "В": Сырский рассказал о ситуации в Покровске

22:52

"Возраст и болезни": умерла старейшая роженица Украины Валентина Подвербная

22:48

Как обменять старые доллары в Украине и что делать, если их отказываются принимать

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
22:10

Положите это на картофель: простой способ сохранить овощ на балконе до весныВидео

21:36

Почему в смартфонах iPhone и Samsung слабые батареи: ответ удивил экспертов

21:33

Оккупанты увеличили свою ударную силу за счет баллистики - Зеленский

21:20

Загадочный "крик из бездны": что ученые услышали в самом страшном месте океана

Реклама
20:55

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

20:46

Под покровом ночи: кого на самом деле можно встретить в украинской дикой природе

20:18

Не только мощнее: в СМИ раскрыли главное преимущество ракеты Фламинго над Tomahawk

20:14

Прописка не означает собственность: почему вас могут выписать без суда

19:47

"Я так рада": Светлана Лобода заговорила о возвращении в Украину

19:44

Когда возобновят работу ТЭС "Центрэнерго" после атаки РФ: что говорят в Кабмине

19:35

Военный министр Трампа уже видит на горизонте ужасные тени 1939 годамнение

19:05

Впереди открывается светлый путь: три знака зодиака наконец-то отпустят прошлое

18:58

Миф об "общих корнях": что Россия умалчивает о Киевской Руси

18:53

Динамо и Шахтер оштрафовали на кругленькую сумму: известна причина и вердикт

18:52

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

Реклама
18:35

Загадка 90-х: откуда взялись металлические пластины "Ш" во дворах и куда исчезлиВидео

18:28

Оккупанты повредили первую в Украине крупную ТЭС на биомассе - соучредительФото

18:26

Плата за доставку газа в Украине: существует ли льгота для пенсионеров

18:01

"Заснул" во время обращения: в Белом доме сделали заявление о "болезни" Трампа

17:48

"Не мог просто забыть": Андриенко вспомнил детство и заговорил о верности себе

17:28

Банки не будут работать: сколько наличных стоит подготовить украинцам на случай блэкаута

17:26

Волна поддержки исчерпана: в Польше растет враждебность к украинцам – СМИ

16:26

Блэкауты ударят по кошелькам украинцев: какой привычный продукт может стать роскошью

16:17

Почему кот не спит ночью – настоящая причина удивит многихВидео

15:52

Как сказать по-украински "строить глазки": точный перевод знают единицыВидео

15:40

Украина ввела санкции против посланника Путина и экс-главы КСУ

15:21

Почему 10 ноября нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

15:02

США остановили поставки американского оружия для Украины - какая причина

14:56

"Они не отказались": названы реальные планы РФ по Запорожской АЭС

14:37

Россия изменила тактику ударов по энергетике - в каких областях ситуация хуже всего

14:22

"Тесть всей Европы" и братоубийца: правда о Ярославе Мудром

14:08

Интересный тест на IQ: нужно найти три отличия на фото за 31 секунду

13:49

"За счет России": может ли Китай "кинуть" Путина из-за давления США

13:30

Главный продукт украинцев подорожает: когда цена пересечет психологическую черту

13:27

Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября

Реклама
13:20

Исчезнет первой со стола: рецепт оригинальной закуски за 5 минут

12:53

США дали тайное обещание россиянам по Украине - Лавров сделал циничное заявление

12:42

Проедут 600 000 километров без ремонта: механик назвал самые надежные авто

12:41

Умер Заслуженный тренер Украины по вольной борьбе Игорь Барна

12:38

Как будет действовать Путин после возможного захвата Покровска: есть 2 сценария

12:27

Любовный гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября

12:12

Почему Украине стало труднее сбивать российские ракеты - генерал назвал причину

11:43

Без улыбки не выговоришь: украинская фамилия, которая звучит как мат

11:38

От аномального тепла до -3 градусов: на Украину надвигаются дожди и грозы

11:33

Макияж с лифтинг-эффектом: как "раскрыть" глаз с нависшим веком

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять