Как обменять старые доллары в Украине и что делать, если их отказываются принимать

"Значительно изношенные" купюры долларов в Украине передаются на процедуру инкассо.

https://glavred.info/economics/kak-obmenyat-starye-dollary-v-ukraine-i-chto-delat-esli-ih-otkazyvayutsya-prinimat-10713893.html Ссылка скопирована

Где можно обменять доллары 1996 года / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное из новости:

видео дня

Все долларовые купюры с 1914 года считаются действительным и подлежат обмену

Банки обязаны принимать все настоящие доллары

Если купюра фальшивая - ее не возвращают

Все долларовые купюры, выпущенные с 1914 года, остаются в силе и подлежат обмену - даже те, что имеют почтенный возраст, например банкноты 1996 года. В Национальном банке Украины отмечают, что ни одно финансовое учреждение не имеет права отказать в обмене настоящих долларов, независимо от их дизайна или года выпуска.

Как происходит обмен старых долларов

Чтобы обменять старые доллары, достаточно обратиться в банк или другое финучреждение, которое имеет лицензию на валютные операции. Там вашу купюру проверят с помощью специального оборудования. Если банкнота соответствует образцам иностранного центрального банка и является подлинной - обмен происходит беспрепятственно.

Изношенные купюры идут на инкассо

С 2023 года НБУ отменил понятие "незначительно изношенная" купюра, чтобы избежать субъективных решений кассиров. Теперь все банкноты, которые не имеют серьезных повреждений, обмениваются без дополнительных процедур. А вот "значительно изношенные" доллары передаются на инкассо - банк отправляет их в банк-корреспондент, который и осуществляет обмен. В этом случае могут применяться дополнительные тарифы.

Если во время проверки выяснится, что купюра фальшивая, ее не возвращают. Такие банкноты передаются в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Что делать, если купюру отказываются обменивать

В случае отказа в обмене настоящей купюры вы имеете право подать жалобу в НБУ. Регулятор обязывает банки придерживаться четких правил и не дискриминировать клиентов по виду валюты.

Итак, доллары 1996 года - это не музейный экспонат, а полноценное платежное средство. Если банкнота настоящая - она должна быть принята. И не важно, сколько ей лет.

Интересное по теме:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред