Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара 25 ноября
- На сколько подорожал курс евро
- Каким будет курс злотого 25 ноября
Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара, евро и злотого на 25 ноября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
На вторник, 25 ноября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 42,37 грн/долл., что на 11 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривня значительно ослабила свои позиции относительно американской валюты.
Курс евро значительно вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,91 грн/евро, что на 21 копейку больше, чем 24 ноября. Относительно евро гривня ослабила свои позиции.
Курс злотого на 25 ноября
24 ноября НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,47 грн/злот. 25 ноября курс немного изменился - 11,56. Таким образом гривня подешевела на 9 копеек.
Курс валют - последние новости
Ранее Главред публиковал свежий прогноз финансовых аналитиков. Регулятор смягчает давление на курс, создавая условия для более спокойной торговли. В то же время продолжается сезонный спрос со стороны крупных плательщиков, который растет постепенно. Это позволяет рынку оставаться контролируемым, без чрезмерной нагрузки.
Также экономист рассказал, что будет с курсом доллара и евро в ноябре. Андрей Новак убежден, что Национальный банк Украины имеет все необходимые инструменты для удержания валютного рынка в равновесии. По его словам, ключевую роль в этом играет внешняя финансовая поддержка, которую Украина получает от международных партнеров.
В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.
Другие новости:
- Лучше избавьтесь от них: какие купюры доллара и евро могут создать проблемы
- Безумный рост цен: известно, какие продукты больше всего подорожали за неделю
- В AGT заявили о блокировании доступа к участию в приватизации ОПЗ
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред