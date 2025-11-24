Укр
Безумный рост цен: известно, какие продукты больше всего подорожали за неделю

Мария Николишин
24 ноября 2025, 10:27
Аналитики говорят, что многие продукты продаются дороже, чем неделей ранее.
Как изменились цены на овощи и фрукты / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Украине подорожали некоторые овощи и фрукты
  • Среди овощей больше всего подорожали огурцы
  • Цены на гранат выросли на 50 гривен

За последнюю неделю в Украине повысили цены на ряд популярных овощей и фруктов. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Так, известно, что репчатый лук подорожал с 6-9 грн/кг до 7-10 грн/кг, но цены на него все еще остаются на низком уровне, поэтому часть производителей даже отказывается от уборки урожая.

Также в очередной раз повысились цены на огурцы. Сейчас их продают по 100-140 грн/кг, хотя еще неделю назад их стоимость составляла 80-120 грн/кг.

Кроме того, начал дорожать редис (25-30 грн/кг). В сегменте зелени продавцы повысили стоимость зеленого лука (95-105 грн/кг) и укропа (145-155 грн/кг).

Какие фрукты подорожали

Аналитики добавляют, что во фруктовом сегменте подорожали апельсин и мандарин. Их уже продают по 65-80 грн/кг и 60-120 грн/кг соответственно.

Гранат также продавался дороже, чем неделей ранее. Вместо 50-100 грн/кг теперь придется платить 100-120 грн/кг.

Цены на овощи зимой

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что сейчас цена на всю овощную группу стабильна, но в зимний период цены могут вырасти на 10-25%.

"Уже в начале ноября у нас наблюдался стремительный скачок цен на огурцы и помидоры. Осень достаточно быстро стала холодной, поэтому производства требовали дополнительного утепления уже с сентября, и расходы были значительными. Поэтому цены на тепличные овощи уже высокие, и дальше они будут только расти", - считает он.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, цены на тепличные огурцы в Украине снова выросли. Сейчас на украинском рынке ощущается дефицит предложения качественных огурцов. Именно этот факт и повлек дальнейший рост цен в данном сегменте.

Также в Украине упали цены на морковь. Все из-за того, что спрос на эти корнеплоды сегодня остается достаточно сдержанным, поскольку к продаже все чаще предлагаются овощи среднего и низкого качества.

Кроме того, несмотря на осеннее падение цен на капусту в Украине, существует риск их роста в зимний период. Значительная часть урожая 2025 года имеет низкое качество и не подлежит хранению.

Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

