Украинцы могут потерять до 50% пенсии: названа причина уменьшения выплат

Мария Николишин
22 ноября 2025, 14:46
Формулы для перерасчета пенсий приводят к потере части средств.
Украинцы могут потерять до 50% пенсии: названа причина уменьшения выплат
Выплаты пенсий в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Пенсионную систему необходимо реформировать
  • Пенсия должна составлять 40% от зарплаты
  • В случае индексации пенсионер теряет до 50% выплат

Формулы, которые применяются в Украине для перерасчета пенсий, приводят к потере части средств. В некоторых случаях показатель доходит до 50%. Об этом рассказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новости.LIVE.

По его словам, пенсионную систему необходимо реформировать, поскольку она не сопоставима с реальными потребностями людей.

Гетманцев подчеркнул, что когда человек выходит на пенсию, то для перерасчета выплаты применяют коэффициент к средней заработной плате за последние 3 года, который еще привязывается к тому или иному региону. Соответственно финансовая база намного меньше, чем реальная зарплата.

"Общее правило гласит, что пенсия должна составлять 40% от зарплаты. Но у нас такого почти нет, потому что для этого надо проработать 40 лет. У нас средний стаж - от 30 до 40 лет, и как правило этот показатель меньше. Как результат, пенсионная выплата не достигает этих 40% даже по определению", - подчеркнул он.

Председатель комитета ВРУ добавил, что в случае индексации пенсионер теряет до 50%, потому что перерасчет осуществляется неправильно.

Изменение условий выхода на пенсию

В Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который опубликовали на сайте ВРУ, говорится о том, что обновлены требования к страховому стажу, что дает право украинцам получать пенсию.

Новые нормы предусматривают, что в 2026 году условия выхода на пенсию изменят. Те граждане, которые в 60 лет будут иметь только 32 года стажа, не смогут выйти на заслуженный отдых.

Украинцы могут потерять до 50% пенсии: названа причина уменьшения выплат
Почему могут приостановить пенсию / Инфографика: Главред

Выплата пенсий - что известно

Как сообщал Главред, в Украине стандартный пенсионный возраст составляет 60 лет, однако для представителей отдельных профессий и жителей сельской местности предусмотрены исключения. В 2025 году некоторые категории граждан могут оформить пенсию досрочно - уже с 55 лет.

Одинокие украинские пенсионеры остаются среди самых уязвимых категорий населения. Для поддержки таких людей государство ввело ежемесячную доплату - почти 1000 гривен.

Кроме того, в Украине часть пожилых людей может рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку от государства. Речь идет о гражданах, которые оформили вторую группу инвалидности.

О персоне: Даниил Гетманцев

Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

пенсии выплаты пенсии новости Украины
