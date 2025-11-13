Какой будет пенсия, если нет стажа: назван размер выплат

Главред расскажет, какая будет пенсия 2025 года, если нет страхового стажа.

Какая будет пенсия, если нет страхового стажа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Сколько будут платить пенсионерам, у которых нет стажа

Кто может выйти на пенсию в 63 года

Каждый год в Украине меняется количество страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию. Если человек не имеет достаточного стажа, он не останется полностью без выплат, а может получить государственную социальную помощь после достижения определенного возраста. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на ПФУ.

Известно, что в 2025 году пенсию могут получать граждане, которым 60 лет и которые имеют не менее 32 лет страхового стажа.

Выйти на пенсию в 63 года смогут те, кто имеет от 22 до 31 года страхового стажа.

Какая будет пенсия, если стаж 15 лет и меньше

Те, чей стаж составляет от 15 до 21 года, будут иметь право оформить пенсию по возрасту только по достижении 65 лет.

Если же страхового стажа меньше, чем 15 лет или человек не работал официально ни одного дня, пенсия не назначается. Вместо пенсионных выплат выплачивается государственная социальная помощь, но только после достижения 65 лет. Государство доплачивает разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2361 грн) и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Кто имеет право выйти на досрочную пенсию - список

В 2025 году некоторые категории граждан могут оформить пенсию досрочно - уже с 55 лет. В частности:

Мужчины-трактористы, которые производят сельскохозяйственную продукцию, могут выйти на пенсию в 55 лет при наличии 30 лет общего стажа, из которых не менее 20 - на соответствующей должности.

Женщины, работающие машинистками тракторов, экскаваторов или другой строительной техники, имеют право на пенсию при наличии 25 лет общего стажа, из которых не менее 15 - на этих должностях.

Женщины-доярки, работающие на предприятиях агросектора, имеют право на пенсию после 20 лет работы в профессии.

Работницы текстильной промышленности, работающие на станках и машинном оборудовании, также могут претендовать на досрочную пенсию за 20 лет стажа.

Женщины, которые воспитали пятерых и более детей и работали в сельском хозяйстве.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Накануне стало известно, что если человек имеет полный страховой стаж (для женщин - 30 лет, для мужчин - 35 лет) и получал минимальную зарплату (в 2025 году - 8 000 грн), то пенсия не может быть меньше 40% этой суммы - то есть 3 200 грн. Но благодаря дополнительным социальным нормам фактическая пенсия будет выше.

Об источнике: Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

