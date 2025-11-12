Некоторые украинцы могут досрочно выйти на пенсию и получить льготы: кого это касается

Закон №1058 определяет, кто из граждан может оформить выплаты в 55 лет.

В Украине стандартный пенсионный возраст составляет 60 лет, однако для представителей отдельных профессий и жителей сельской местности предусмотрены исключения. В 2025 году некоторые категории граждан могут оформить пенсию досрочно - уже с 55 лет. Соответствующие положения закреплены в Законе Украины №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кто имеет право на досрочную пенсию

Досрочное пенсионное обеспечение касается преимущественно работников сельского хозяйства и текстильной промышленности, которые имеют длительный стаж работы в сложных условиях. В частности:

Мужчины-трактористы , которые производят сельскохозяйственную продукцию, могут выйти на пенсию в 55 лет при наличии 30 лет общего стажа, из которых не менее 20 - на соответствующей должности.

, которые производят сельскохозяйственную продукцию, могут выйти на пенсию в 55 лет при наличии 30 лет общего стажа, из которых не менее 20 - на соответствующей должности. Женщины-машинистки тракторов, экскаваторов и других строительных машин - при условии 25 лет общего стажа, из которых 15 - на указанной работе.

- при условии 25 лет общего стажа, из которых 15 - на указанной работе. Женщины-доярки и свинарки , работающие на предприятиях агросектора, имеют право на пенсию после 20 лет работы в профессии.

, работающие на предприятиях агросектора, имеют право на пенсию после 20 лет работы в профессии. Работницы текстильной промышленности , работающие на станках и машинном оборудовании, также могут претендовать на досрочную пенсию за 20 лет стажа.

, работающие на станках и машинном оборудовании, также могут претендовать на досрочную пенсию за 20 лет стажа. Женщины, которые воспитали пятерых и более детей и работали в сельском хозяйстве, имеют право на пенсию независимо от возраста и количества лет работы.

Льготы для пенсионеров в сельской местности

Хотя доплат за проживание в селе законодательство не предусматривает, некоторые пенсионеры имеют право на бесплатное пользование коммунальными услугами. Речь идет о тех, кто до выхода на пенсию работал в сфере образования, культуры или медицины в сельской местности. При условии соблюдения всех требований, после обращения в Пенсионный фонд такие граждане могут быть освобождены от оплаты за коммунальные услуги.

Кому грозит "замораживание" пенсий - мнение юриста

Юрист Тарас Никифорчук отметил, что проверки пенсионных счетов проводят для выявления определенных нарушений или подозрительных ситуаций. В случае их выявления перечисления временно приостанавливаются, и средства на счет не поступают. Чтобы возобновить выплаты, пенсионеру необходимо подтвердить свою личность - это можно сделать лично в отделении банка или дистанционно через видеоверификацию.

Об источнике: Пенсионный фонд Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

