Некоторые украинцы могут досрочно выйти на пенсию и получить льготы: кого это касается

- В 2025 году досрочную пенсию могут оформить работники сельского хозяйства и текстильной промышленности
- Женщины, которые воспитали 5 детей и работали в агросекторе, имеют право на пенсию независимо от возраста
В Украине стандартный пенсионный возраст составляет 60 лет, однако для представителей отдельных профессий и жителей сельской местности предусмотрены исключения. В 2025 году некоторые категории граждан могут оформить пенсию досрочно - уже с 55 лет. Соответствующие положения закреплены в Законе Украины №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Кто имеет право на досрочную пенсию
Досрочное пенсионное обеспечение касается преимущественно работников сельского хозяйства и текстильной промышленности, которые имеют длительный стаж работы в сложных условиях. В частности:
- Мужчины-трактористы, которые производят сельскохозяйственную продукцию, могут выйти на пенсию в 55 лет при наличии 30 лет общего стажа, из которых не менее 20 - на соответствующей должности.
- Женщины-машинистки тракторов, экскаваторов и других строительных машин - при условии 25 лет общего стажа, из которых 15 - на указанной работе.
- Женщины-доярки и свинарки, работающие на предприятиях агросектора, имеют право на пенсию после 20 лет работы в профессии.
- Работницы текстильной промышленности, работающие на станках и машинном оборудовании, также могут претендовать на досрочную пенсию за 20 лет стажа.
- Женщины, которые воспитали пятерых и более детей и работали в сельском хозяйстве, имеют право на пенсию независимо от возраста и количества лет работы.
Льготы для пенсионеров в сельской местности
Хотя доплат за проживание в селе законодательство не предусматривает, некоторые пенсионеры имеют право на бесплатное пользование коммунальными услугами. Речь идет о тех, кто до выхода на пенсию работал в сфере образования, культуры или медицины в сельской местности. При условии соблюдения всех требований, после обращения в Пенсионный фонд такие граждане могут быть освобождены от оплаты за коммунальные услуги.
Кому грозит "замораживание" пенсий - мнение юриста
Юрист Тарас Никифорчук отметил, что проверки пенсионных счетов проводят для выявления определенных нарушений или подозрительных ситуаций. В случае их выявления перечисления временно приостанавливаются, и средства на счет не поступают. Чтобы возобновить выплаты, пенсионеру необходимо подтвердить свою личность - это можно сделать лично в отделении банка или дистанционно через видеоверификацию.
