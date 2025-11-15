Украинцы могут остаться без пенсий: Politico предупредило об угрозе срыва выплат

Украина входит в зону экономической турбулентности, предупреждают эксперты.

https://glavred.info/ukraine/ukraincy-mogut-ostatsya-bez-pensiy-politico-predupredilo-ob-ugroze-sryva-vyplat-10715699.html Ссылка скопирована

Финансовая устойчивость Украины может пошатнуться / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

Финансирование Украины на 140 млрд под большим вопросом

Европа не может договориться по российским средствам

Задержки могут оставить Украину без пенсий и зарплат

Еврокомиссия усиливает работу над тем, чтобы задействовать замороженные российские активы и на их основе сформировать кредитный инструмент для Украины на 140 млрд евро. Об этом сообщает Politico.

Если решение не будет принято в ближайшее время, уже с апреля Украина может оказаться перед необходимостью резко сокращать социальные расходы - задерживать пенсии, зарплаты бюджетникам, медикам, военным. На пути решения стоят предостережения Бельгии и возможное блокирование со стороны Венгрии и Словакии.

видео дня

Европа ищет способ задействовать российские средства

Большинство министров финансов ЕС поддерживают идею направить замороженные российские активы на большой кредитный пакет для Украины, чтобы не тратить собственные бюджеты стран-членов.

Но Бельгия упорно не дает зеленый свет. Брюссель опасается, что решение по активам, которые хранятся через Euroclear, может вызвать ответные действия Кремля, как в Европе, так и за ее пределами.

Параллельно ресурсы Украины быстро тают. Еврокомиссар Валдис Домбровскис на встрече министров 13 ноября предупредил: затягивание решения обойдется дороже, чем запуск кредитного механизма.

Дания, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, настаивает на ускорении процесса, чтобы подготовить материалы для лидеров ЕС перед саммитом в декабре.

Однако путь к фактическим выплатам очень длинный. Из-за рисков задержек Украине, вероятно, придется получать временные займы от ЕС до момента запуска основного финансирования.

Когда денег может реально не стать

Без решения ЕС или очередного транша МВФ Украина уже в апреле может оказаться на грани дефицита.

Сначала правительство будет вынуждено использовать авансом доходы, запланированные на следующий год, в частности дивиденды госбанков. Далее выход на рынок внутренних заимствований, если инвесторы согласятся.

Когда все эти резервы будут исчерпаны, придется:

урезать финансирование громадам,

заморозить программы восстановления,

а в критический момент, задерживать социальные выплаты, включая пенсии, зарплаты бюджетникам и выплаты военным.

Такой ситуации не было с начала полномасштабной войны.

Какая позиция у МВФ

Фонд готовит новый пакет помощи около 8 млрд долларов, но его запуск напрямую привязан к решению ЕС по российским активам. Украина не будет обязана возвращать эти средства, если Россия проиграет войну и выплатит репарации - это выступает гарантией для МВФ.

Официальное решение Еврокомиссии, поданное в парламент и Совет ЕС, должно продемонстрировать, что Украина способна выдержать дополнительные долги.

Не только Бельгия, ведь есть еще Венгрия и Словакия

Бельгийское "нет" остается ключевым барьером, но не единственным. Будапешт и Братислава, которые традиционно тяготеют к Москве, не хотят предоставлять Бельгии гарантий на случай встречных исков от РФ.

Их вето может заблокировать санкционный механизм на полгода, а это открывает риск, что Москва получит доступ к активам.

Еврокомиссия пытается найти юридические предохранители, но даже внутри институтов есть сомнения, что это возможно.

Депутаты Европарламента также будут участвовать в разработке законодательства. Их поправки или споры могут остановить процесс на неопределенное время, и это может напрямую повлиять на ситуацию на фронте.

Могут ли деньги прийти быстро?

Даже после принятия решения - нет. Нескольким странам (прежде всего Германии) придется получить согласование своих парламентов, чтобы предоставить Бельгии необходимые гарантии. Это может растянуться на месяцы.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Еврокомиссия работает в условиях максимального цейтнота, чтобы подать финальное предложение до середины декабря. Откладывать до саммита 18 декабря опасно, ведь Европа рискует допустить финансовый обвал Украины.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Ранее Главред писал об изменениях условий выхода на пенсию в Украине, которые начнут действовать с 2026 года. Эти ключевые нововведения будут касаться прежде всего требований к страховому стажу граждан, что повлияет на возможность получать пенсию в 60 и 63 года.

Кроме этого, остается актуальной тема идентификации получателей пенсий. Эта процедура является обязательной для сотен тысяч граждан, проживающих на временно оккупированных территориях или находящихся за пределами Украины, для того, чтобы они продолжали получать свои выплаты.

Также уже было объяснено,каким именно категориям пенсионеров повысят выплаты уже в ноябре. Речь идет о дополнительных начислениях, сумма которых составит более 900 гривен.

Больше важных новостей:

Об источнике: Politico Politico (первоначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред