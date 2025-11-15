'Ушла из жизни легенда': на фронте погиб известный украинский поэт и художник

Герой был известен как яркий артист с невероятными и глубокими текстами.

Не стало Сергея Науменко / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, инстаграм Сергей Науменко

Украинский поэт и художник из Харькова Сергей Науменко погиб, выполняя боевые задачи на передовой. О его смерти сообщило в Instagram сообщество "Литературный SLAM", которое опубликовало трогательное прощальное обращение.

"Стало известно, что ушел из жизни наш друг и настоящая легенда слэма - Сергей Науменко. В это до сих пор не верится, кажется будто это просто очередная артистическая выходка от него, перформанс, художественный акт. Еще пару минут и появится сообщение, что с ним все хорошо. Что вот он запланирует видеочат в чате слэма, скинет свое произведение, напишет о встрече... Сергей был ярким артистом, с невероятными текстами, он был частью нашей семьи. Он навсегда останется в нашей памяти", - говорится в заметке.

Погиб боец и поэт Сергей Науменко / фото: скрин сообщения в Instagram сообщества "Литературный SLAM"

Известно, что Сергей вступил в ряды Вооруженных сил Украины в 2023 году и воевал на Запорожском направлении, участвуя в контрнаступательных действиях. Во время службы он уже получал ранения, но продолжал выполнять свою работу на фронте.

Церемония прощания с художником состоится сегодня, 15 ноября, в селе Долгий Войнилов.

Украина теряет лучших

Ранее Главред делился печальным известием. Так, стало известно о гибели на фронте известного украинского фотографа Константина Гузенко. До своей службы он работал инженером и оператором на телевидении и в онлайн-медиа. С 2020 по 2023 год Гузенко был фотографом проекта Ukraїner и снимал экспедиции в разных уголках Украины.

Трагически оборвалась жизнь заслуженного артиста Украины Владислава Горая - солиста Одесской национальной оперы и тенора мирового уровня. Он погиб в Сумской области, когда выполнял волонтерскую миссию.

Брат журналиста ТСН Дмитрия Святненко, Владимир "Знахарь" Святненко, также погиб от рук российских солдат. Как написал Дмитрий Святненко в социальной сети, его брат, который прошел через самые горячие бои на передовой, был убит в тылу, на плацу.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

