Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Ушла из жизни легенда": на фронте погиб известный украинский поэт и художник

Даяна Швец
15 ноября 2025, 11:27
280
Герой был известен как яркий артист с невероятными и глубокими текстами.
'Ушла из жизни легенда': на фронте погиб известный украинский поэт и художник
Не стало Сергея Науменко / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, инстаграм Сергей Науменко

Украинский поэт и художник из Харькова Сергей Науменко погиб, выполняя боевые задачи на передовой. О его смерти сообщило в Instagram сообщество "Литературный SLAM", которое опубликовало трогательное прощальное обращение.

"Стало известно, что ушел из жизни наш друг и настоящая легенда слэма - Сергей Науменко. В это до сих пор не верится, кажется будто это просто очередная артистическая выходка от него, перформанс, художественный акт. Еще пару минут и появится сообщение, что с ним все хорошо. Что вот он запланирует видеочат в чате слэма, скинет свое произведение, напишет о встрече... Сергей был ярким артистом, с невероятными текстами, он был частью нашей семьи. Он навсегда останется в нашей памяти", - говорится в заметке.

Погиб боец и поэт Сергей Науменко
Погиб боец и поэт Сергей Науменко / фото: скрин сообщения в Instagram сообщества "Литературный SLAM"

Известно, что Сергей вступил в ряды Вооруженных сил Украины в 2023 году и воевал на Запорожском направлении, участвуя в контрнаступательных действиях. Во время службы он уже получал ранения, но продолжал выполнять свою работу на фронте.

видео дня

Церемония прощания с художником состоится сегодня, 15 ноября, в селе Долгий Войнилов.

Украина теряет лучших

Ранее Главред делился печальным известием. Так, стало известно о гибели на фронте известного украинского фотографа Константина Гузенко. До своей службы он работал инженером и оператором на телевидении и в онлайн-медиа. С 2020 по 2023 год Гузенко был фотографом проекта Ukraїner и снимал экспедиции в разных уголках Украины.

Трагически оборвалась жизнь заслуженного артиста Украины Владислава Горая - солиста Одесской национальной оперы и тенора мирового уровня. Он погиб в Сумской области, когда выполнял волонтерскую миссию.

Брат журналиста ТСН Дмитрия Святненко, Владимир "Знахарь" Святненко, также погиб от рук российских солдат. Как написал Дмитрий Святненко в социальной сети, его брат, который прошел через самые горячие бои на передовой, был убит в тылу, на плацу.

Читайте также:

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Старт "Зимней поддержки" в Украине: как получить 1000 гривен от государства

Старт "Зимней поддержки" в Украине: как получить 1000 гривен от государства

11:36Украина
Как РФ удалось продвинуться в Покровске: в ISW назвали решающий фактор

Как РФ удалось продвинуться в Покровске: в ISW назвали решающий фактор

10:46Фронт
Может иметь опасные последствия: ЗАЭС резко оказалась под угрозой блэкаута

Может иметь опасные последствия: ЗАЭС резко оказалась под угрозой блэкаута

10:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответ

Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответ

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

Трудно даже поверить: какие украинские фамилии состоят только из одной буквы

Трудно даже поверить: какие украинские фамилии состоят только из одной буквы

Отключения света в Украине изменятся: в "Укрэнерго" сделали заявление о графиках

Отключения света в Украине изменятся: в "Укрэнерго" сделали заявление о графиках

Последние новости

11:42

"Это просто восторг": как превратить мясные кости в мощнейшую подкормку для цветов

11:36

Старт "Зимней поддержки" в Украине: как получить 1000 гривен от государства

11:36

Что должно быть на рождественском столе 2025: 12 блюд и их значение

11:32

Какие приборы никогда нельзя подключать к удлинителю

11:27

"Ушла из жизни легенда": на фронте погиб известный украинский поэт и художник

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимойПолностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой
10:58

Батл розовых шляп: что смешило украинцев в 5 выпуске "Холостяка"

10:47

Какие облака предупреждают о дожде и снеге: как "читать" небо

10:46

Как РФ удалось продвинуться в Покровске: в ISW назвали решающий фактор

10:28

Может иметь опасные последствия: ЗАЭС резко оказалась под угрозой блэкаута

Реклама
09:55

Чего ждать от курса доллара и евро с понедельника: банкир назвал реальную ситуацию

09:25

Винтаж с подвохом: какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде

09:21

Переговоры с РФ: в США назвали деталь, которая может изменить ход войны в Украине

09:00

Трамп заразился от Путина "победобесием": Вятрович – о том, чем это опасно для Украины и мира

08:54

Запасы исчерпаны: КНДР урезала поставки снарядов России, детали

07:52

Десятки взрывов и яркое зарево: дроны атаковали важный завод РФ в РязаниВидео

06:10

С кем Казахстан?мнение

06:10

Что ждет Украину совсем скоромнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках играющих кошек за 23 секунды

05:18

Как определить погоду зимой по косточке хурмы: удивительный метод предков

04:30

Судьба подготовила перемены: какие знаки зодиака скоро найдут настоящую любовь

Реклама
03:40

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

03:13

Как можно долго хранить чеснок на кухне: хитрый трюк с солью

02:36

Жест вежливости может обойтись дорого: когда запрещено включать "аварийку"

01:46

Что цвет ваших глаз говорит о вашей личности: психологическое значение оттенков

01:40

Взрыв в космосе: ученые предупредили об угрозе уничтожения целых планет

01:04

Что будет с ценами на молочку до конца года: эксперт дал прогноз

14 ноября, пятница
23:44

Украина и Россия могут "разыграть" корейский сценарий: эксперт назвал условие

23:28

Потеря страховой стажа: в Пенсионном фонде сделали важное предупреждение

23:24

"Я не чувствую": Тарас Цымбалюк принял неожиданное решение на церемонии роз

22:30

О хитрости молчат опытные сантехники: ржавчина исчезнет с одним средствомВидео

22:08

Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели "Кинжалы"

22:05

Обязательно стирать в горячей воде: названы четыре вещи

21:40

"Значительная часть идет на экспорт": на сколько подорожает масло до конца года

21:40

После потери любимого: редкий выход Сандры Буллок на публику

21:31

Под угрозой города-миллионники: Жданов назвал цели новых ударов РФ

21:13

10 минут работы: мужчина показал, как сделать, чтобы батарея грела лучшеВидео

21:05

В Раде предлагают запретить выезд за границу части украинцев - что известно

20:58

Гетманцев встал на защиту чиновника НБУ Олейника, обвиненного в коррупции

20:43

Призналась: почему Тарас Цымбалюк отправил домой фаворитку

20:40

Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответВидео

Реклама
20:33

"Электроэнергии может не быть днями": названы регионы, которым грозит блэкаут

20:02

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

19:55

Не Киев и не Одессу: какой город Украины немцы захватили последним во Второй мировой

19:34

Головоломка для людей с орлиным глазом: найдите вишню без червяка за 30 секунд

19:30

РФ ударила по Сумам редкой ракетой: Игнат назвал неожиданную причину

19:25

Покровск на грани падения: в Sky News назвали причину и раскрыли худший сценарий

19:10

Одна из самых массированных атак россиян на Киев: деталимнение

19:01

"Самая большая угроза": эксперт рассказал, куда будет целить РФ ракетами и дронами

18:51

Отключения света в Украине изменятся: в "Укрэнерго" сделали заявление о графикахВидео

18:42

Клиентка ПриватБанка осталась копейки в кармане за пару минут: в чем причина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять