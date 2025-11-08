'Его сердце билось любовью': на фронте погиб знаменитый украинский футболист

Герой почти всю жизнь посвятил футболу, был как игроком, так и тренером.

На войне погиб 30-летний Михаил Толстяк / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

С начала полномасштабного вторжения России десятки украинских спортсменов сменили спортивную форму на военную, став на защиту своей земли. К сожалению, не всем из них суждено было вернуться с фронта живыми. Очередной горькой утратой для спортивного сообщества Украины стала смерть Михаила Толстяка - футболиста, тренера и защитника, который пал на Луганщине. Об этом сообщает Ассоциация футбола Тернопольщины.

Последний бой Михаила Толстяка

Украинский воин погиб 29 октября 2025 года, выполняя боевое задание вблизи села Грековка на Луганщине. На момент гибели ему было всего 30 лет. Михаил служил разведчиком-оператором штурмового батальона, проявляя мужество и преданность своей стране до последнего вздоха.

Путь от футболиста до тренера

Всю жизнь Михаил связывал с футболом. Он был воспитанником детско-юношеской спортивной школы Нетешина Хмельницкой области.

С 2008 по 2012 год учился во Львовском училище физической культуры, где играл под руководством Ивана Павлюха. В составе команды ЛФКС-Карпаты Толстяк провел 60 поединков в ДЮФЛ Украины, забив 6 мячей.

В 2012 году он поступил в Кременецкую гуманитарно-педагогическую академию имени Тараса Шевченко, где получал образование на факультете физического воспитания. Параллельно выступал за местный "Буревестник" и играл в студенческом чемпионате Украины.

На взрослом уровне Толстяк успел защищать цвета "Энергетика" (Нетешин), ирпенской "Ютландии", а также выступал за несколько команд в Польше.

После футбола - тренерство и война

Перед тем как присоединиться к Силам обороны Украины, Михаил работал тренером в ФК "Новатор" из Хмельницкого. Коллеги и воспитанники вспоминают его с теплом и болью:

"Он был не просто тренером - он был наставником, другом и примером для многих детей, которых научил верить в себя, бороться до конца и никогда не сдаваться. Его сердце билось любовью к футболу и Украине. В самое трудное время он стал на защиту Родины - и отдал за нее свою жизнь. Мы помним. Мы благодарны".

Имя Михаила Толстяка теперь навсегда войдет в список спортсменов, отдавших свою жизнь за свободу Украины.

Украина теряет лучших

Ранее Главред сообщал, что на фронте оборвалась жизнь известного украинского фотографа Константина Гузенко. Он работал инженером и оператором на телевидении и в онлайн-медиа, а с 2020 до 2023 года был фотографом проекта Ukraїner, снимая экспедиции по всей Украине.

В Сумской области трагически погиб Владислав Горай - заслуженный артист Украины, солист Одесской национальной оперы и тенор мирового уровня. Он погиб, выполняя волонтерскую миссию.

Брат журналиста ТСН Дмитрия Святненко, Владимир "Знахарь" Святненко, погиб от рук россиян. Как рассказал Дмитрий Святненко в Facebook, его брат, который пережил ад на передовой, был убит в глубоком тылу, на плацу.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

