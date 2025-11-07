Кого Тарас Цимбалюк отправил домой из проекта "Холостяк"

Известно, кто же покинул шоу "Холостяк" в четвертом эфире.

"Холостяк" - кто покинул проект / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Холостяк"

Вы узнаете:

Как прошла церемония роз

Кого выбрал Тарас Цимбалюк

Главный герой популярного украинского шоу "Холостяк – актер Тарас Цимбалюк – сделал свой выбор.

Как стало известно, во время церемонии роз точилась настоящая интрига между участницами, но Цимбалюк сумел сделать свой выбор.

Отметим, для этой церемонии девушки сами формировали свои образы из тех вещей, которые им предложили. И в начале церемонии они не упустили возможности подколоть друг друга.

Кто ушел из проекта "Холостяк"

Юлия Артюх

Надежда Авраменко

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

