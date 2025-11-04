Галкин сделал знаменитым украинского мальчика и перешел на украинский язык

Максим Галкин умилил Сеть новыми фотографиями.

Максим Галкин - новая публикация / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Максим Галкин показал фото из церкви

Кем оказался мальчик на снимке

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает полномасштабное вторжение РФ в Украину, опубликовал снимки, которые сделал в храме в Иерусалиме.

На своей странице в соцсетях юморист показал на фото маленького мальчика со свечой в руках.

"Эти фотографии я сделал сегодня в Иерусалиме", – написал Галкин.

Максим Галкин побывал в церкви / фото: скрин instagram.com, Максим Галкин

Оказалось, мальчик на снимках – украинец и его мама Снежана Кашпур отреагировала на фото сына.

"Мы просто стояли рядом… А теперь мой сын на фото в ленте Максима Галкина", – отметила Снежана.

Максим Галкин перешел на украинский язык / фото: скрин instagram.com, Максим Галкин

Максим не прошел мимо комментария и ответил женщине.

"У вас очень хорошая семья! Был рад сделать фотографию вашего сына", - написал Галкин.

Максим Галкин / инфографика: Главред

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

