Галкин сделал знаменитым украинского мальчика и перешел на украинский язык

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает полномасштабное вторжение РФ в Украину, опубликовал снимки, которые сделал в храме в Иерусалиме.
На своей странице в соцсетях юморист показал на фото маленького мальчика со свечой в руках.
"Эти фотографии я сделал сегодня в Иерусалиме", – написал Галкин.
Оказалось, мальчик на снимках – украинец и его мама Снежана Кашпур отреагировала на фото сына.
"Мы просто стояли рядом… А теперь мой сын на фото в ленте Максима Галкина", – отметила Снежана.
Максим не прошел мимо комментария и ответил женщине.
"У вас очень хорошая семья! Был рад сделать фотографию вашего сына", - написал Галкин.
Отметим, как сообщал Главред, певица Настя Каменских, которая после языкового скандала решила строить карьеру в США, отважилась на недельную голодовку и выдержала испытание. Артистка опубликовала видео, на котором показала, как она выглядела в каждый из семи дней без еды. Кстати, публикацию она сделала на испанском языке.
А также предательница Ани Лорак, которая продолжает развлекать жителей страны-террориста РФ, считает российские продукты "химией". Лорак покупает помидоры стоимостью 28 долларов за килограмм.
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
