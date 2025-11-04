Укр
Голодовала семь дней: что случилось с Каменских и как она теперь выглядит

Элина Чигис
4 ноября 2025, 12:20
Настя Каменских рассказала о своих ощущениях.
Настя Каменских
Настя Каменских была на диете / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

  • Настя Каменских голодала семь дней
  • Как она выдержала эту неделю

Украинская известная певица Настя Каменских, которая после языкового скандала решила строить карьеру в США, отважилась на недельную голодовку и выдержала испытание.

На своей странице в соцсетях артистка опубликовала видео, на котором показала, как она выглядела в каждый из семи дней без еды. Кстати, публикацию она сделала на испанском языке.

"Семь дней без еды, но которые были наполнены осознанием. Благодарна за каждое чувство, за тишину, за силу. Это была не голодание, а новая встреча с самой собой", - написала Настя.

Настя Каменских на диете
Настя Каменских на диете / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

Скандал с Настей Каменских

Недавно Настя Каменских выступила на концерте в Майами и спела свои русскоязычные песни, а затем начала общаться с публикой на языке страны-террориста РФ.

Настя Каменских
Настя Каменских / фото: instagram.com, Настя Каменских

"Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир, – любовь. Самое главное чувство в мире. Правда, Майами?" – сказала Каменских.

После этого украинцы массово начали обращаться к бренду "Золотий вік", у которого был рекламный контракт с певицей. В результате, бренд досрочно разорвал с ней сотрудничество.

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских была лицом бренда "Золотий вік" еще с 2021 года. По даным СМИ, бренд мог платить артистке до миллиона долларов в год. По мнению маркетолога Александры Клейно из агентства Media Maker, певица "потеряла очень много денег".

А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала в немилость подписчиков. Украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.

О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

