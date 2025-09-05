"Очень много": сколько денег потеряла Настя Каменских из-за своего поступка

Настя Каменских попала в очередной скандал.

Украинская известная певица Настя Каменских недавно на концерте в США заговорила на русском языке и исполняла свои русскоязычные песни. Поступок артистки спровоцировал волну критики, и украинцы обратились к бренду "Золотой век", чтобы они разорвали контракт с ней.

Бренд моментально отреагировал и досрочно разорвал контракт с артисткой. Отметим, Каменских была лицом бренда еще с 2021 года.

Как сообщает издание Forbes, "Золотой век" мог платить артистке до миллиона долларов в год.

По мнению маркетолога Александры Клейно из агентства Media Maker, певица "потеряла очень много денег".

"Она миллионница, большая фигура, поэтому аудитория у нее останется. Однако задача брендов - видеть, понимать и выбирать тех героев, которые и сознательно, и культурально сегодня здесь", - сказал эксперт.

Ребенок Насти Каменских

Ранее украинский продюсер и ведущий Евгений Фешак заявил о том, что Каменских уже родила ребенка от беглеца Потапа. С его слов, у пары есть мальчик, который живет в Испании, но супруги это скрывают. Также Настя и Потап удерживаются от комментариев на эту тему.

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских показала редкое фото со своей 70-летней мамой Лидией. Певица была одета в черную майку и шорты, а изюминкой образа стала завязанная на поясе рубашка. А вот мама Насти выбрала белый костюм и черную кофту с длинным рукавом. К сожалению, Каменских не уточнила, где был сделан снимок.

А также Настя Каменских поделилась с поклонниками, как она делает свой любимый макияж губ. "Вдохновение для будничного макияжа для меня начинается с губ. Делюсь с вами своим любимым комбо", – отметила Настя.

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

