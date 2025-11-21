Неожиданный скачок: в Украине цена на популярный продукт превысила 600 гривен

Главное:
- В Украине подорожал твердый сыр
- В супермаркетах килограмм сыра стоит уже больше 600 гривен
Твердый сыр - универсальный продукт, который покупают многие украинцы. Однако теперь он стал роскошью для многих из-за внезапного роста цены за килограмм более чем на 100 гривен.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин. По состоянию на 21 ноября текущего года сыр твердый "Звени Гора голландский 45%" стоит в супермаркетах в среднем 608,50 гривны. Хотя среднемесячная цена на этот сыр в прошлом месяце составляла 505,17 гривны за килограмм.
Как изменились цены на другие сыры
В Украине также переписали цены на другие сыры. Однако они подорожали не так заметно. Например, сыр твердый "Звени Гора голландский 45%" весом 285 граммов стоит 199 гривен, а в октябре его продавали лишь на гривну дешевле.
А вот твердый сыр "Комо традиционный 50%" сегодня стоит в среднем 543,33 гривны за килограмм, тогда как еще в прошлом месяце украинцы его покупали по 529,91 гривны.
Почему в Украине выше цены на продукты, чем в странах ЕС
Главред писал, что по данным аналитиков Центра экономической стратегии, в большинстве стран Евросоюза продукты питания облагаются налогом по сниженным ставкам НДС - от 4% в Италии до 7% в Германии. Это позволяет делать базовые товары более доступными для населения.
В Украине же на все продукты действует стандартная ставка в 20%, что часто приводит к более высоким ценам на полках магазинов, чем в некоторых государствах ЕС. Аналитики считают, что украинские налоговые льготы формировались неравномерно.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в преддверии рождественско-новогодних праздников цены на востребованные овощи в Украине могут вырасти. Речь идет в частности о картофеле, помидорах, огурцах, капусте и других сезонных продуктах.
Ранее стало известно, что по данным аналитиков, несмотря на осеннее падение цен на капусту в Украине, существует риск их роста в зимний период. Предложение качественной капусты, пригодной для закладки в хранилища, ограничено.
Накануне сообщалось, что в Украине до конца года ожидается повышение цен на макаронные изделия на 3-10%. На стоимость продукции влияют два ключевых фактора военного времени - перебои с электроэнергией, что вынуждает предприятия использовать генераторы, и дефицит рабочей силы, в частности водителей.
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
