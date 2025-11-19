Повседневный продукт резко прыгнет в цене до конца года: какая будет стоимость

Производители повышают цены сразу на больший процент, чтобы реже корректировать ценники в условиях нестабильной себестоимости.

https://glavred.info/economics/povsednevnyy-produkt-rezko-prygnet-v-cene-do-konca-goda-kakaya-budet-stoimost-10717010.html Ссылка скопирована

Рынок макарон сталкивается с нехваткой качественного сырья / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Кратко:

До конца года макароны подорожают на 3-10%

Мука выросла в цене на 10%, качественного сырья не хватает

Производители сталкиваются с отключениями света и нехваткой водителей

В Украине до конца года ожидается повышение цен на макаронные изделия на 3-10%. Об этом пишет издание "Телеграф" со ссылкой на оценки экспертов и участников рынка.

По словам президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко, подорожание неизбежно, однако резкого скачка не прогнозируется:

видео дня

"Однозначно поднимутся цены. Но не будет высокого поднятия, на небольшой процент. Сейчас поднялась мука в цене где-то на 3-5 %. Как правило, максимум через месяц цены растут. То есть такой рост может быть в декабре на макароны".

Некоторые производители планируют повысить стоимость продукции сразу до 10%, чтобы избежать частой корректировки ценников в ближайшие месяцы.

Как отметил руководитель отдела сбыта ТМ "Ярка" Валерий Сердюков: "Я надеюсь, что мы в конце ноября поднимем цену, и больше не будем. Я очень на это надеюсь, если ничего не изменится, хотя бы до конца февраля, возможно, даже до марта".

Эксперты объясняют, что изменение цен у производителей - процесс сложный, и переговоры с поставщиками о повышении происходят нечасто, но сразу на больший процент.

Почему производители меняют цены

Вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко подчеркивает: "Переговорный процесс о повышении цены достаточно непростой и болезненный. Ради 1% его начинать не стоит. Поэтому, как правило, этот процесс инициируется, когда себестоимость растет где-то на 3-4 %, тогда пытаются поднять на 5 % на продукцию".

По его словам, в течение последних двух-трех месяцев макароны практически не дорожали, но в целом с начала 2025 года цена выросла примерно на 10%. На стоимость продукции влияют два ключевых фактора военного времени - перебои с электроэнергией, что заставляет предприятия использовать генераторы, и дефицит рабочей силы, в частности водителей.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Тараненко объясняет: "Нет водителей, некого посадить за руль. Водители ездят по дорогам, и их просто из-за руля вытаскивают и забирают на службу. Сейчас уже на зарплату, например, 30 тысяч - водители просто смеются. Хотя еще год назад это была конкурентная сумма".

Еще одним фактором является рост стоимости сырья. Мука уже подорожала примерно на 10%, а производители сталкиваются с нехваткой высококачественной продукции с необходимыми показателями.

Дефицит качественной муки

Как отмечает Тараненко: "Для производства макарон нужна мука с повышенными показателями клейковины, белизны, а такой муки у нас каждый год все меньше и меньше, к сожалению, поэтому именно этот сегмент дорожает немножко больше, чем в среднем пшеница".

Праздничный стол может подорожать: прогноз эксперта

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в этом году украинцам стоит готовиться к более дорогому праздничному столу, прежде всего из-за роста стоимости мяса. По его оценке, мясо в Украине уже фактически перешло в категорию премиум-продуктов, и покупать его могут далеко не все потребители.

Эксперт отмечает, что темпы подорожания прогнозировать сложно, ведь они зависят от ряда факторов, включая погодные условия и покупательную способность населения. Если зима будет холодной, часть доходов пойдет на отопление, что уменьшит возможности людей покупать более дорогие продукты.

Пендзин подчеркивает, что предпраздничный рост цен является традиционным, и мясо вместе с мясопродуктами подорожает, но это произойдет не раньше декабря.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, осенью молочная продукция традиционно дорожает из-за уменьшения предложения молока и роста затрат на переработку и хранение. Больше всего подорожает сливочное масло. Экономист Олег Пендзин пояснил, что есть все основания для роста цен.

Напомним, что повреждение энергетической инфраструктуры, проблемы с логистикой и девальвация гривны создают новые вызовы для украинского рынка. Экономисты предупреждают, что эти факторы неизбежно скажутся на стоимости продуктов питания и товаров первой необходимости.

Кроме того, цены на основные овощи сейчас на 26-30% ниже, чем в прошлом году, благодаря сезонности и продаже продукции домохозяйствами. Зимой ожидается рост цен на 10-25%.

Читайте также:

Об источнике: Телеграф Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред