Цены на яйца резко подскочат: украинцам назвали новую рекордную стоимость

На увеличение цен на яйца, среди прочего, повлияет рост цен на электроэнергию, а также сезонные факторы, говорит Денис Марчук.

https://glavred.info/economics/ceny-na-yayca-rezko-podskochat-ukraincam-nazvali-novuyu-rekordnuyu-stoimost-10716281.html Ссылка скопирована

В Украине прогнозируют рост цен на яйца / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

Важное из заявлений Марчука:

Есть несколько факторов, влияющих на рост цен на яйца

Подорожание яиц произойдет минимум на 10%

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прокомментировал ситуацию с возможным подорожанием яиц в Украине.

В интервью Главреду он согласился с мнением о том, что на увеличение цен на яйца, среди прочего, повлияет рост цен на электроэнергию, а также сезонные факторы.

видео дня

"К подорожанию яиц также приведет рост цен на корма. Ведь сегодня на рынках начинает расти цена в частности на кукурузу, которая является одним из основных ингредиентов кормовой базы", - отметил эксперт.

Он также пояснил, что этот момент будет играть значительную роль в процессе ценообразования.

Марчук также подтвердил прогноз о том, что подорожание яиц произойдет минимум на 10%, а, скорее всего, оно будет более значительным.

Рост цен: мнение эксперта

Заместитель руководителя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что осенью стоимость яиц может подняться примерно на 10%. Однако такое подорожание возможно только при условии увеличения тарифов на электроэнергию. Сейчас же, по его словам, ситуация на рынке остаётся устойчивой и не вызывает тревог.

Изменение цен на продукты - новости по теме

Напомним, Главред ранее писал, что в Украине больше всего потребляют курятину, далее свинину и говядину, при этом цены на мясо постоянно растут. Свинина подорожала из-за подорожания живого веса свиней и потери поголовья из-за африканской чумы.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

Читайте также:

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред