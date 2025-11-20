Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Овощи подорожают почти на треть: экономист сказал, когда цены поползут вверх

Анна Косик
20 ноября 2025, 13:09
35
Есть две причины, почему популярные овощи вырастут в цене.
овощи, супермаркет
За некоторые овощи украинцам придется платить значительно больше, чем еще месяц назад / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал экономист:

  • В Украине подорожают овощи
  • Цены на огурцы и помидоры уже заметно изменились за последний месяц
  • Популярные овощи перед праздниками могут подорожать почти на треть

Накануне рождественско-новогодних праздников цены на востребованные овощи в Украине могут вырасти. Речь идет в частности о картофеле, помидорах, огурцах, капусте и других сезонных продуктах.

Об этом Новости.LIVE рассказал экономист Владимир Чиж. По его словам, уже сейчас некоторые овощи заметно подорожали, по сравнению с прошлым месяцем. А в декабре ожидается неоднократный пересмотр цен.

видео дня

Почему овощи будут продавать дороже

Эксперт говорит, что на формирование цены в первую очередь влияет приближение зимнего периода, когда расходы производителей и продавцов на хранение растут. Также стоимость продуктов увеличивается из-за приближения периода праздников.

"Выращивание тепличных огурцов и помидоров в Украине сейчас связано с высокими затратами на энергию, что, соответственно, повышает их себестоимость. Поэтому подорожание, особенно перед новогодними праздниками, может быть до 20-30%" - добавил экономист.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Почему в Украине цены на продукты выше, чем в Польше

Главред писал, что по данным аналитиков, в большинстве стран Евросоюза продукты питания облагаются налогом по сниженным ставкам НДС - от 4% в Италии до 7% в Германии.

Это позволяет делать базовые товары более доступными для населения. В то же время в Украине же на все продукты действует стандартная ставка в 20%, что часто приводит к более высоким ценам на полках магазинов, чем в некоторых государствах ЕС.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по мнению экспертов, в Украине до конца года ожидается повышение цен на макаронные изделия. Некоторые производители планируют повысить стоимость продукции сразу до 10%, чтобы избежать частой корректировки ценников в ближайшие месяцы.

Ранее Николай Соботович предупредил покупателей, что несмотря на осеннее падение цен на капусту в Украине, существует риск их роста в зимний период. Он добавил, что значительная часть урожая 2025 года имеет низкое качество и не подлежит хранению, а предложение качественной капусты, пригодной для закладки в хранилища, ограничено.

Накануне стало известно, что повреждение энергетической инфраструктуры, проблемы с логистикой и девальвация гривны создают новые вызовы для украинского рынка. Экономисты предупреждают, что эти факторы неизбежно скажутся на стоимости продуктов питания.

Читайте также:

Об источнике: Новости.LIVE

Новости.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".

До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.

Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице:

  • уважение к читателю и его право на правду
  • объективность и беспристрастность
  • полнота и всесторонний анализ информации
  • простота и доступность
  • отсутствие скрытой рекламы
  • уникальность и оперативность
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цены на продукты новости Украины овощи
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украину идет настоящее потепление: какие регионы разогреет до +20 градусов

В Украину идет настоящее потепление: какие регионы разогреет до +20 градусов

13:38Синоптик
Россияне передали Украине еще 1000 тел: начинается идентификации погибших

Россияне передали Украине еще 1000 тел: начинается идентификации погибших

13:22Украина
Света может не быть днями: какие цели РФ выбирает для атак на Украину

Света может не быть днями: какие цели РФ выбирает для атак на Украину

11:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 20 ноября: Кроликам - стресс, Лошадям - испытания

Китайский гороскоп на завтра 20 ноября: Кроликам - стресс, Лошадям - испытания

Старый курс больше не действует: в Украине переписали цены на доллар и евро

Старый курс больше не действует: в Украине переписали цены на доллар и евро

Ожидается подорожание и дефицит: каким продуктом стоит запастись уже сейчас

Ожидается подорожание и дефицит: каким продуктом стоит запастись уже сейчас

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 20 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 20 ноября (обновляется)

Последние новости

13:38

В Украину идет настоящее потепление: какие регионы разогреет до +20 градусов

13:27

"Перевести" или "переказати" деньги: как правильно сказать на украинском

13:25

Знают лишь единицы: что на самом деле означают цвета кухонных губок

13:22

Россияне передали Украине еще 1000 тел: начинается идентификации погибших

13:09

Овощи подорожают почти на треть: экономист сказал, когда цены поползут вверх

Перемирие до Нового года маловероятно, прогнозы Запада зависят от ВСУ - ЯременкоПеремирие до Нового года маловероятно, прогнозы Запада зависят от ВСУ - Яременко
12:59

Дымоход очистится сам: что бросить в печь, чтобы сажа исчезла мгновенно

12:52

Скорого окончания войны не будет: в Раде дали тревожный прогноз

12:51

Зимняя сказка в новом цвете: в каких оттенках наряжать елку на Новый год 2026

12:44

Оксана Билозир сделала откровенное признание о свадьбе — как это произошло

Реклама
12:39

Цены улетели в космос: за сколько можно сейчас купить павербанки в Украине

12:34

"Впереди тяжелые бои": эксперт назвал главную задачу ВСУ в Покровске

12:29

Алсу связалась с разведенным предателем ДжиганомВидео

12:24

Что нельзя ставить на новогодний стол в год Огненной Лошади: весь перечень блюд

12:15

"Очень тяжелый день": более 30% сети Киевстара обесточено из-за отключения света

12:13

Знаки зодиака, которые кажутся невинными, но имеют шаловливую сторону

11:59

Света может не быть днями: какие цели РФ выбирает для атак на Украину

11:43

"Психически нестабильна": путинистке Долиной вынесли психиатрическое заключение

11:42

Ушла к богатому: Пресняков рассказал о страданиях после развода

11:40

РФ пойдет в наступление на три области Украины: ISW о "мирном плане" США

11:35

"Это очевидно": в ЕС сделали жесткое заявление о "мирном плане" для Украины

Реклама
11:33

Ошибается не один водитель: что ни в коем случае нельзя подключать к прикуривателю

11:12

Украинцы живут за чертой бедности: сколько нужно для жизни пенсионеру и семье с детьми

10:59

Почему 21 ноября нельзя работать с водой: какой церковный праздник

10:57

"Застыла кровь": что известно о парне, который чудом пережил атаку на ТернопольФото

10:52

"Аренда Донбасса" и отказ от миротворцев: СМИ о деталях "мирного плана" США

10:39

"Помогал всем": в Тернополе ракета РФ забрала жизнь Виталия Долиняка и его сынаФото

10:32

Удар по Тернополю: Зеленский сказал, сколько людей остаются под завалами домов

10:26

Потап и Настя Каменских разрывают последнюю связь с Украиной — деталиВидео

10:04

Новая почта обновляет тарифы с 1 декабря: за что придется доплачивать

09:59

Украина возобновляет переговорный процесс: эксперт оценил позицию США

09:40

"Трудные уступки": Рубио сделал заявление о "мирном плане" США по Украине

09:39

Туалет по цене квартиры: в Одессе построят уборную за 6 миллионов

09:23

Популярный голливудский актер признался, что стал бездомным

09:20

Гороскоп на завтра 21 ноября: Близнецам - предательство, Володеям - крупная прибыль

09:10

Отключение света в Украине — графики на 20 ноября (обновляется)

09:04

"Это необходимо": в Украине хотят запретить Telegram

08:54

Не выдержит столкновения с реальностью: что не так с мирным планом Трампа - The Telegraph

08:50

Очень много бронетехники и солдат: РФ везет подкрепление в горячую точку фронта

08:50

"Смело": Меган Маркл сделала откровенное признание об отношениях с принцем Гарри

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 ноября (обновляется)

Реклама
08:30

Миссия Дрискола в Киеве: чего на самом деле хочет Белый доммнение

08:26

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:17

В небе большое пламя, а тысячи россиян без света: дроны мощно атаковали Россию

07:40

Лондон поддержал мирные усилия США и обратился к РФ: детали

06:58

Тайный план мира: Трамп одобрил документ для урегулирования войны РФ в Украине - СМИ

06:22

Нация продемонстрировала мудрость и может собой гордитьсямнение

06:22

Гороскоп на декабрь 2025 для Дев: семейные тайны и исполнение желаний

05:58

Вкуснее и бюджетнее, чем магазинный: рецепт итальянского сыра за 5 минут

05:20

Сразу четыре знака зодиака станут магнитом для удачи - кто среди счастливчиков

04:47

Что произойдет, если во время полета в самолете человек умирает: стюардесса раскрыла тайны

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять