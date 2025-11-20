Овощи подорожают почти на треть: экономист сказал, когда цены поползут вверх

Что сказал экономист:
- В Украине подорожают овощи
- Цены на огурцы и помидоры уже заметно изменились за последний месяц
- Популярные овощи перед праздниками могут подорожать почти на треть
Накануне рождественско-новогодних праздников цены на востребованные овощи в Украине могут вырасти. Речь идет в частности о картофеле, помидорах, огурцах, капусте и других сезонных продуктах.
Об этом Новости.LIVE рассказал экономист Владимир Чиж. По его словам, уже сейчас некоторые овощи заметно подорожали, по сравнению с прошлым месяцем. А в декабре ожидается неоднократный пересмотр цен.
Почему овощи будут продавать дороже
Эксперт говорит, что на формирование цены в первую очередь влияет приближение зимнего периода, когда расходы производителей и продавцов на хранение растут. Также стоимость продуктов увеличивается из-за приближения периода праздников.
"Выращивание тепличных огурцов и помидоров в Украине сейчас связано с высокими затратами на энергию, что, соответственно, повышает их себестоимость. Поэтому подорожание, особенно перед новогодними праздниками, может быть до 20-30%" - добавил экономист.
Почему в Украине цены на продукты выше, чем в Польше
Главред писал, что по данным аналитиков, в большинстве стран Евросоюза продукты питания облагаются налогом по сниженным ставкам НДС - от 4% в Италии до 7% в Германии.
Это позволяет делать базовые товары более доступными для населения. В то же время в Украине же на все продукты действует стандартная ставка в 20%, что часто приводит к более высоким ценам на полках магазинов, чем в некоторых государствах ЕС.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что по мнению экспертов, в Украине до конца года ожидается повышение цен на макаронные изделия. Некоторые производители планируют повысить стоимость продукции сразу до 10%, чтобы избежать частой корректировки ценников в ближайшие месяцы.
Ранее Николай Соботович предупредил покупателей, что несмотря на осеннее падение цен на капусту в Украине, существует риск их роста в зимний период. Он добавил, что значительная часть урожая 2025 года имеет низкое качество и не подлежит хранению, а предложение качественной капусты, пригодной для закладки в хранилища, ограничено.
Накануне стало известно, что повреждение энергетической инфраструктуры, проблемы с логистикой и девальвация гривны создают новые вызовы для украинского рынка. Экономисты предупреждают, что эти факторы неизбежно скажутся на стоимости продуктов питания.
Об источнике: Новости.LIVE
Новости.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".
До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.
Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице:
- уважение к читателю и его право на правду
- объективность и беспристрастность
- полнота и всесторонний анализ информации
- простота и доступность
- отсутствие скрытой рекламы
- уникальность и оперативность
