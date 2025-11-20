'Очень тяжелый день': более 30% сети Киевстара обесточено из-за отключения света

Пользователям советуют позаботиться о резервном питании роутеров, чтобы все дольше могли оставаться на связи.

Более 30% сети Киевстара без питания / Коллаж: Главред, фото: Киевстар, Depositphotos

По состоянию на утро четверга, 20 ноября, более 30% сети крупнейшего мобильного оператора "Киевстар" осталось без питания из-за отключения электроэнергии.

Об этом сообщает CEO компании Александр Комаров и советует пользователям фиксированного интернета позаботиться о резервном питании роутеров, чтобы все дольше могли оставаться на связи.

"Сегодня очень тяжелый день. Один из самых тяжелых с лета 2024 года. На 9 утра более 30 процентов сети без питания, почти равномерно по всей стране. 5 региональных технологических центров на генераторах", - написал Комаров.

По его словам, в целом сеть мобильного оператора "в очень большой части" работает на аккумуляторах и генераторах, а около 4% точек потеряли работоспособность.

"Все взаимосвязано: пользователи переходят на мобильный интернет, растет нагрузка на базовые станции, время их автономной работы сокращается, качество мобильной связи и скорость передачи данных ухудшаются", - добавил Комаров.

Он напомнил, что готовясь к длительным блэкаутам, компания еще до начала осени зарезервировала 99% сети "Домашнего интернета" до 12 часов автономной работы, для чего установила более 80 тысяч современных LiFePO4-аккумуляторов и инвестировала в это почти 300 млн грн в 2024-2025 годах.

Впрочем, абонентам также стоит позаботиться о собственном "бэкапе", чтобы оставаться онлайн как можно дольше. Для этого достаточно подключить домашний роутер к источнику резервного питания - павербанку, бесперебойнику (ИБП) или портативной зарядной станции.

Отключение света в Украине - что известно

Главред опубликовал графики отключения электроэнергии на 20 ноября. Они будут действовать в течение всех суток в объеме от 2,5 до 4 очередей. Ограничения будут применяться для промышленных и бытовых потребителей.

Кроме того, в этом году зима в Украине действительно может быть тяжелой из-за ударов России по энергетике, но россияне ограничены во времени. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов. По его словам, оккупанты ограничиваются такими атаками только зимой, а Украина же может атаковать территорию страны-агрессора постоянно и влиять на ее способности.

Напомним, что Украина будет покупать больше электроэнергии в Европе. Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко раскрыл, как изменятся графики отключений.

Об источнике: Киевстар ЧАО "Киевстар" - телекоммуникационная компания в Украине, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G в Украине. 12 декабря 2023 года из-за сбоя у пользователей Kyivstar исчезла мобильная связь и интернет. Компания назвала причиной сбоя мощную кибератаку. В Службе безопасности Украины сообщили, что открыли уголовное производство по факту кибератаки на оператор мобильной связи "Киевстар".

