План РФ по разрушению энергосистемы Украины: в ГУР предупредили о тяжелой зиме

В России используют удары по энергетике Украины как фактор влияния.

Буданов об ударах по энергетике / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления Буданова:

Зима в Украине может быть тяжелой

РФ приняла стратегическое решение по ударам по украинской энергетике

Украина наносит ответные удары по России

В этом году зима в Украине действительно может быть тяжелой из-за ударов России по энергетике, но россияне ограничены во времени. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью 24 Каналу.

По его словам, оккупанты ограничиваются такими атаками только зимой, а Украина же может атаковать территорию страны-агрессора постоянно и влиять на ее способности.

"В этом году зима действительно может быть тяжелой, но украинцы в любом случае, чтобы не произошло переживут эту зиму, это понимает даже враг. Нельзя говорить, что "все пропало", мы пройдем этот период", - подчеркнул он.

Буданов пояснил, что в России были проведены глубинные исследования перед принятием стратегического решения о начале всех ударов по украинской энергетике.

Он добавил, что россияне пришли к выводу - есть фактор угрозы того, что они разрушат Украине энергетику перед зимним сезоном, и это будет иметь максимальное влияние на общество в Украине и на наших западных партнеров.

"Но этот фактор четко ограничен по временному промежутку, россияне ограничены во времени - до конца февраля. К какому они пришли к выводу? Угроза уничтожения, разрушения энергосистемы перед зимой - это фактор влияния для усиления позиции России. В том числе и переговорной. Поскольку он ограничен по времени, то выходить с какими-то предложениями нужно до завершения этого периода. Поэтому держимся", - подчеркнул глава ГУР.

Буданов также рассказал, что Украина наносит ответные удары по российскому топливно-энергетическому комплексу, которые имеют серьезное влияние на Россию.

"Самое главное, что наши действия, в отличие от вражеских, не имеют таких временных ограничений. Все потому, что мы бьем, в частности, по экспортным возможностям России. Это не ограничивается зимой. Они это тоже прекрасно понимают", - подытожил он.

Тактика ударов РФ по энергетике

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар считает, что самая большая угроза сейчас - попытки России полностью изолировать атомные электростанции от энергосистемы.

По его словам, это делается путем поражения подстанций, через которые передается произведенная атомными блоками электроэнергия.

"Сами станции могут продолжать производство, но подать эту энергию в сеть невозможно, пока не будут отремонтированы подстанции. Итак, ситуация выглядит достаточно сложной, но не стоит рисовать апокалиптических картинок", - подчеркнул он.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в Укрэнерго заявили, что в Украине вводят графики отключения света на 20 ноября. Ситуация в энергосистеме остается сложной.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко говорил, что риски для украинской энергосистемы следующей зимой 2025-2026 годов остаются высокими из-за продолжения российских атак.

В то же время, бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков считает, что в Украине существует реальная угроза масштабных отключений электроэнергии.

