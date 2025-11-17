Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Ситуация драматическая": прогноз массированных ударов РФ по Украине

Алексей Тесля
17 ноября 2025, 09:53
58
Сейчас у энергосистемы нет того запаса мощностей, который был раньше, говорит Михаил Гончар.
Блэкаут, отключение света, энергетика
Эксперт оценил опасность блэкаута / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Важное из заявлений Гончара:

  • Ситуация действительно драматическая
  • Сейчас у энергосистемы нет того запаса мощностей, который был раньше

Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар заявил о том, что для восстановления поврежденной РФ энергетической инфраструктуры Украины необходимо гораздо больше времени.

"Ситуация действительно драматическая, но в то же время были сделаны запасы оборудования и проработаны алгоритмы восстановления. Однако сейчас у энергосистемы нет того запаса мощностей, который был раньше. Установка дополнительных генерирующих мощностей на тепловых электростанциях или ГЭС - это, конечно, не недели и не месяцы: такие работы часто измеряются годами", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт убежден, что главное в этой ситуации – максимально возможная энергетическая мобилизация. Но успех этого зависит не только от энергетиков - многое решает эффективность работы средств противовоздушной обороны, указал он.

"Так что Россия, к сожалению, сможет продолжать удары - часть средств атаки наши Силы обороны будут уничтожать, но полностью надежно защитить все, что осталось, вряд ли удастся", - добавил Гончар.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
/ Главред

Удары по Украине: комментарий эксперта

Эксперт Михаил Гончар отмечает, что сейчас масштабы ущерба, наносимого как объектам генерации, так и объединённой энергосистеме, значительно превышают то, что происходило три года назад. По его словам, полностью предотвратить последствия невозможно — можно лишь частично смягчить их, однако общий уровень разрушений стал значительно выше.

Ранее сообщалось о том, что РФ выбрала цели для новых массированных ударов. Россия продолжает практику террора против гражданских, подчеркнул Игорь Клименко.

Напомним, ранее сообщалось об одной из самых массированных атак с начала войны. Дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт Приморск в Ленинградский области. Есть попадания в объекты компании Лукойл в Смоленске.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, применив ударные беспилотники. Ранения получили четыре человека.

Читайте также:

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Михаил Гончар блэкаут
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Лавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья Пономарев

Лавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья Пономарев

09:06Интервью
РФ захватывала новые земли, пока Украина отвлекала силы на Покровск - The Telegraph

РФ захватывала новые земли, пока Украина отвлекала силы на Покровск - The Telegraph

08:22Фронт
Орбан сделал скандальное заявление о войне в Украине и озвучил "мирный план"

Орбан сделал скандальное заявление о войне в Украине и озвучил "мирный план"

07:42Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и Руси

Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и Руси

Китайский гороскоп на сегодня 17 ноября: Крысам - неприятности, Кроликам - гнев

Китайский гороскоп на сегодня 17 ноября: Крысам - неприятности, Кроликам - гнев

Человечество выжило благодаря изобретениям трех украинцев: вот кто они

Человечество выжило благодаря изобретениям трех украинцев: вот кто они

Отключать будут весь день: Укрэнерго обнародовало новые графики на 17 ноября

Отключать будут весь день: Укрэнерго обнародовало новые графики на 17 ноября

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 ноября: Тельцам - деньги, Рыбам - прорыв

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 ноября: Тельцам - деньги, Рыбам - прорыв

Последние новости

10:37

"Под обстрелами": Брежнева неожиданно показалась в Украине

10:34

Китайский гороскоп на завтра 18 ноября: Лошадям - беспокойство, Свиньям - страх

10:22

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 ноября (обновляется)

10:16

Начнет "летать": как ускорить интернет на смартфоне

10:03

Почему 18 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Трамп заразился от Путина "победобесием": Вятрович – о том, чем это опасно для Украины и мираТрамп заразился от Путина "победобесием": Вятрович – о том, чем это опасно для Украины и мира
09:54

Более 30 тысяч семей без света: известно о последствиях ночной атаки РФФото

09:54

Может быть изолирован: в ISW рассказали об опасности для одного города

09:53

"Ситуация драматическая": прогноз массированных ударов РФ по Украине

09:53

Самые ленивые знаки зодиака: они предпочитают отдых работе

Реклама
09:47

Все в сборе: Лилия Подкопаева показала редкий снимок с тремя детьми

09:25

Золото и Rolex: Трамп согласился снизить пошлины для Швейцарии из-за подарков - Axios

09:20

"Процесс бурлит": Лилия Ребрик продемонстрировала ремонт в новом доме

09:13

Более 3 километров - самый длинный дом в мире находится в Украине, где именноВидео

09:06

Лавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья Пономарев

08:55

Трамп в очередной раз все напуталмнение

08:54

Трамп меняет курс и готов поддержать суперсанкции против партнёров России

08:33

Карта Deep State онлайн за 17 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:22

РФ захватывала новые земли, пока Украина отвлекала силы на Покровск - The Telegraph

07:42

Орбан сделал скандальное заявление о войне в Украине и озвучил "мирный план"

06:43

РФ нанесла ракетный удар по Балаклее: трое погибших, 10 раненых, среди них есть детиФото

Реклама
06:10

Почему идея "репарационного кредита" окончательно умерламнение

05:53

Как защитить боковые зеркала автомобиля от дождя: бюджетный лайфхак

04:34

Мыть сырое мясо перед приготовлением крайне опасно: названы неочевидные риски

04:09

Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чегоВидео

02:38

34-летний Эд Ширан готовится к своим похоронам - детали

02:35

Жизнь 4 знаков зодиака кардинально изменится: кто получит важное сообщение

02:11

"Усиление сработало": ВСУ "срезали" прорыв врага на ключевом направлении

01:30

"Я полностью сломалась": Леди Гага рассказала о лечении в психбольнице

00:56

Россия может атаковать НАТО быстрее, чем прогнозировали: Писториус назвал срок

00:04

Российские КАБы под прицелом: эксперт обозначил три варианта противодействия

16 ноября, воскресенье
23:54

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с собакой-детективом за 43 секунды

22:51

"Этого Путин боится больше всего": эксперт назвал идеальный сценарий завершения войны

21:50

Вернулся из плена 8 месяцев назад: умер защитник "Азовстали"

21:30

Александр Усик кардинально поменял прическу и показался в новом образе с женой

21:25

Как согреть дом без техники и затрат: простой способ, позволяющий сохранять тепло

21:10

Азербайджан присоединился к странам Центральной Азии: что это значит?мнение

21:05

"Волшебный" спрей оборачивается ремонтом: куда не стоит наносить WD-40 в авто

20:59

Украина побеждает Исландию в драматическом матче и продолжает путь на ЧМ - 2026Видео

20:55

"Уголовное дело": что происходит с Аллой Пугачевой

20:34

"Вау": после экстремального преображения Джамалу перепутали с Шер

Реклама
20:30

Отключение света в Украине — графики на 17 ноября (обновляется)

20:27

В Киеве могут закрыть метро и остановить весь электротранспорт: названы условия

20:26

О нем большинство забыли: рецепт легендарного салата, который покорит всех

19:52

"Золотое" правило для пионов: как подготовить цветы к зиме и избежать болезней"Видео

19:35

Погода на завтра 17 ноября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

19:28

Гороскоп на завтра 17 ноября: Львам - исполнение мечты, Скорпионам - истощение

19:27

Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой

18:38

Отключать будут весь день: Укрэнерго обнародовало новые графики на 17 ноября

18:32

"Страшно представить, какие там зубы": рыбак поймал гигантского "монстра"

18:25

Помогли ВСУ: командование РФ дало бессмысленный приказ войскам РФ в Купянске

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять