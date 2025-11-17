"Ситуация драматическая": прогноз массированных ударов РФ по Украине

Сейчас у энергосистемы нет того запаса мощностей, который был раньше, говорит Михаил Гончар.

Важное из заявлений Гончара:

Ситуация действительно драматическая

Сейчас у энергосистемы нет того запаса мощностей, который был раньше

Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар заявил о том, что для восстановления поврежденной РФ энергетической инфраструктуры Украины необходимо гораздо больше времени.

"Ситуация действительно драматическая, но в то же время были сделаны запасы оборудования и проработаны алгоритмы восстановления. Однако сейчас у энергосистемы нет того запаса мощностей, который был раньше. Установка дополнительных генерирующих мощностей на тепловых электростанциях или ГЭС - это, конечно, не недели и не месяцы: такие работы часто измеряются годами", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт убежден, что главное в этой ситуации – максимально возможная энергетическая мобилизация. Но успех этого зависит не только от энергетиков - многое решает эффективность работы средств противовоздушной обороны, указал он.

"Так что Россия, к сожалению, сможет продолжать удары - часть средств атаки наши Силы обороны будут уничтожать, но полностью надежно защитить все, что осталось, вряд ли удастся", - добавил Гончар.

Удары по Украине: комментарий эксперта

Эксперт Михаил Гончар отмечает, что сейчас масштабы ущерба, наносимого как объектам генерации, так и объединённой энергосистеме, значительно превышают то, что происходило три года назад. По его словам, полностью предотвратить последствия невозможно — можно лишь частично смягчить их, однако общий уровень разрушений стал значительно выше.

Ранее сообщалось о том, что РФ выбрала цели для новых массированных ударов. Россия продолжает практику террора против гражданских, подчеркнул Игорь Клименко.

Напомним, ранее сообщалось об одной из самых массированных атак с начала войны. Дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт Приморск в Ленинградский области. Есть попадания в объекты компании Лукойл в Смоленске.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, применив ударные беспилотники. Ранения получили четыре человека.

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

