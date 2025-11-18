РФ готовит новую волну ударов: эксперт раскрыл детали плана врага

По словам эксперта, в последнее время россияне несколько изменили свою тактику.

Когда будет новая атака РФ по Украине / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, wikipedia

Главное из новости:

Россия готовит новые массированные ракетные удары

Враг активно собирает разведданные об украинской ПВО, чтобы обходить ее

Возросло производство собственных ракет РФ

В течение ближайшей недели Россия способна сосредоточить необходимый арсенал для осуществления прицельных атак на украинские территории. Стоит добавить, что недавно в информационном пространстве появились сообщения о том, что государство-террорист находится на финальной стадии подготовки к масштабному ракетному обстрелу.

Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

По словам Храпчинского, российские войска в последнее время корректируют свою стратегию: большинство ударных средств концентрируют на одном населенном пункте. Он отметил, что делать прогнозы относительно времени возможных атак - это скорее похоже на гадание, ведь без точных разведданных такие оценки остаются предположениями.

Удар по энергетике и риски для гражданских

Эксперт отмечает, что количество атак на энергетические объекты существенно возросло. Россия использует сложные маршруты пролета над гражданскими городами, чтобы создать дополнительный эффект. Это опасно, ведь во время перехвата целей силами ПВО существует риск жертв среди мирного населения и разрушений жилых домов.

"Тип средств поражения будет зависеть от региона, по которому будет бить враг", - объясняет авиаэксперт.

Соответственно, россияне будут применять или крылатые, или баллистические ракеты, а также ударные беспилотники или имитаторы.

Кинжалы летят туда, где нет Patriot

Храпчинский подчеркнул, что РФ активно собирает разведданные об украинских системах противовоздушной обороны, чтобы определять их расположение и время перезарядки. Это позволяет врагу планировать удары с учетом возможной передислокации ПВО.

Особую опасность представляют аэробаллистические ракеты "Кинжал", которые чаще всего применяются по регионам без систем Patriot, SAMP/T или IRIS-T.

"Враг бьет тем оружием туда, где уверен, что достигнет цели", - подчеркнул эксперт.

Ракета "Кинджал" / Инфографика: Главред

Рост производства российских ракет

По словам Храпчинского, в последнее время существенно увеличилось количество применения именно ракет российского производства. Это свидетельствует о том, что армия РФ получила новые возможности для легализации деталей.

В частности, белорусский завод "Интеграл" активно производит компоненты для российских ракет - инерционные системы, навигацию и микроэлектронику, которую раньше приходилось закупать через третьи страны.

Удастся ли полностью защитить всю энергетику Украины - мнение эксперта

Российские удары по украинской энергетике на четвертом году войны становятся все более разрушительными - войска страны-агрессора не жалеют ракет и "шахидов", чтобы оставить украинцев в тылу без света и тепла зимой.

В интервью Главреду президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар рассказал, что сейчас любые прогнозы - это тыканье пальцем в небо. Потому что для точных оценок нужна информация, которая официально не публикуется (что правильно). Полную глубину проблемы никто не знает, а в соцсетях продолжаются соревнования о том, кто нарисует более ужасающий вариант, но я в этом участия не принимаю.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, вечером 17 ноября Днепр оказался под атакой дронов, а по Харьковщине оккупанты нанесли ракетный удар.

Оккупационная армия ударила ракетами по городу Берестин Харьковской области. Есть пострадавшие, погибла 17-летняя девушка.

Известно о 9 пострадавших, семеро из которых - госпитализированы со взрывными травмами. Среди пострадавших - 16-летний парень.

В ночь на 17 ноября российская армия нанесла два ракетных удара по Балаклее Харьковской области. Под обстрел попала жилая застройка в центральной части города. По предварительной информации, в результате ночного ракетного удара по Балаклее погибли три человека.

О персоне: Анатолий Храпчинский Анатолий Храпчинский - заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.

