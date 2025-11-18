Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ готовит новую волну ударов: эксперт раскрыл детали плана врага

Дарья Пшеничник
18 ноября 2025, 16:51обновлено 18 ноября, 17:28
263
По словам эксперта, в последнее время россияне несколько изменили свою тактику.
Обстрелы РФ
Когда будет новая атака РФ по Украине / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, wikipedia

видео дня

Главное из новости:

  • Россия готовит новые массированные ракетные удары
  • Враг активно собирает разведданные об украинской ПВО, чтобы обходить ее
  • Возросло производство собственных ракет РФ

В течение ближайшей недели Россия способна сосредоточить необходимый арсенал для осуществления прицельных атак на украинские территории. Стоит добавить, что недавно в информационном пространстве появились сообщения о том, что государство-террорист находится на финальной стадии подготовки к масштабному ракетному обстрелу.

Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

По словам Храпчинского, российские войска в последнее время корректируют свою стратегию: большинство ударных средств концентрируют на одном населенном пункте. Он отметил, что делать прогнозы относительно времени возможных атак - это скорее похоже на гадание, ведь без точных разведданных такие оценки остаются предположениями.

Удар по энергетике и риски для гражданских

Эксперт отмечает, что количество атак на энергетические объекты существенно возросло. Россия использует сложные маршруты пролета над гражданскими городами, чтобы создать дополнительный эффект. Это опасно, ведь во время перехвата целей силами ПВО существует риск жертв среди мирного населения и разрушений жилых домов.

"Тип средств поражения будет зависеть от региона, по которому будет бить враг", - объясняет авиаэксперт.

Соответственно, россияне будут применять или крылатые, или баллистические ракеты, а также ударные беспилотники или имитаторы.

Кинжалы летят туда, где нет Patriot

Храпчинский подчеркнул, что РФ активно собирает разведданные об украинских системах противовоздушной обороны, чтобы определять их расположение и время перезарядки. Это позволяет врагу планировать удары с учетом возможной передислокации ПВО.

Особую опасность представляют аэробаллистические ракеты "Кинжал", которые чаще всего применяются по регионам без систем Patriot, SAMP/T или IRIS-T.

"Враг бьет тем оружием туда, где уверен, что достигнет цели", - подчеркнул эксперт.

ракета кинджал кинжал инфографика
Ракета "Кинджал" / Инфографика: Главред

Рост производства российских ракет

По словам Храпчинского, в последнее время существенно увеличилось количество применения именно ракет российского производства. Это свидетельствует о том, что армия РФ получила новые возможности для легализации деталей.

В частности, белорусский завод "Интеграл" активно производит компоненты для российских ракет - инерционные системы, навигацию и микроэлектронику, которую раньше приходилось закупать через третьи страны.

Удастся ли полностью защитить всю энергетику Украины - мнение эксперта

Российские удары по украинской энергетике на четвертом году войны становятся все более разрушительными - войска страны-агрессора не жалеют ракет и "шахидов", чтобы оставить украинцев в тылу без света и тепла зимой.

В интервью Главреду президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар рассказал, что сейчас любые прогнозы - это тыканье пальцем в небо. Потому что для точных оценок нужна информация, которая официально не публикуется (что правильно). Полную глубину проблемы никто не знает, а в соцсетях продолжаются соревнования о том, кто нарисует более ужасающий вариант, но я в этом участия не принимаю.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, вечером 17 ноября Днепр оказался под атакой дронов, а по Харьковщине оккупанты нанесли ракетный удар.

Оккупационная армия ударила ракетами по городу Берестин Харьковской области. Есть пострадавшие, погибла 17-летняя девушка.

Известно о 9 пострадавших, семеро из которых - госпитализированы со взрывными травмами. Среди пострадавших - 16-летний парень.

В ночь на 17 ноября российская армия нанесла два ракетных удара по Балаклее Харьковской области. Под обстрел попала жилая застройка в центральной части города. По предварительной информации, в результате ночного ракетного удара по Балаклее погибли три человека.

Новости по теме:

О персоне: Анатолий Храпчинский

Анатолий Храпчинский - заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине обстрелы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина будет снова без света: Укрэнерго ввело графики на 19 ноября

Украина будет снова без света: Укрэнерго ввело графики на 19 ноября

18:26Украина
Новый курс валют на 19 ноября: насколько сильно упадет гривня

Новый курс валют на 19 ноября: насколько сильно упадет гривня

17:20Экономика
Десятки ракет и более тысячи дронов: РФ готовит обстрел Украины, когда он состоится

Десятки ракет и более тысячи дронов: РФ готовит обстрел Украины, когда он состоится

17:02Война
Реклама

Популярное

Ещё
Новый светофор с красным крестом появился на дорогах Украины - что он означает

Новый светофор с красным крестом появился на дорогах Украины - что он означает

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девушкой под зонтом за 23 сек

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девушкой под зонтом за 23 сек

Летят бомбардировщики, РФ готовит массированный удар по Украине: что известно

Летят бомбардировщики, РФ готовит массированный удар по Украине: что известно

Последние новости

18:29

Дроны летят на Москву, гремят взрывы: центральные регионы РФ под массированной атакой

18:26

Украина будет снова без света: Укрэнерго ввело графики на 19 ноября

18:22

Зачем автомобиль натирают луком - опытные водители раскрыли секрет

17:55

Секретные квадратные отверстия на USB: для чего они действительно нужны

17:50

Сигналы нельзя игнорировать: как кошки ведут себя перед смертьюВидео

Россия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – СвитанРоссия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – Свитан
17:44

Субсидии по-новому: кому из украинцев пересчитали и как узнать свою сумму

17:37

В Польше похитили украинца: его избили молотком и пытали кипятком в гаражеВидео

17:34

Стало известно, сколько людей РФ принудительно "мобилизовала" с оккупированных территорий

17:30

Ход истории изменили две женщины: кем были жены последнего короля Руси-УкраиныВидео

Реклама
17:30

Погода на завтра 19 ноября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

17:20

Новый курс валют на 19 ноября: насколько сильно упадет гривня

17:04

Наталья Могилевская попала в опасный инцидент - что произошлоВидео

17:02

Десятки ракет и более тысячи дронов: РФ готовит обстрел Украины, когда он состоится

16:57

В зоне риска два областных центра: удастся ли России оккупировать новые города

16:57

У трех знаков зодиака начинается "белая полоса": проблемы останутся в прошлом

16:51

РФ готовит новую волну ударов: эксперт раскрыл детали плана врага

16:44

Умер известный актер, который помогал российским оккупантам — детали

16:41

Быстро и без дорогой химии: домашнее средство для удаления пятен с сидений авто

16:15

Масштабный сбой Cloudflare: почему не работают интернет-сервисы и сайты

16:12

Рождество Христово 2025: приметы, что можно и категорически запрещено делать

Реклама
16:10

У Трампа обратились к странам ЕС с важным призывом по войне - что предлагают

15:32

Опасная погода будет уже в ближайшие часы: украинцев призвали быть осторожными

15:09

Удар рядом с поездом: группа Ziferblat попала под обстрел РФ

15:06

Россияне используют новые иранские дроны: их уже заметили над украинским городом

15:00

Приходит без поводка: соседский пес доводит девушку до истерики из-за своего поведения

15:00

Дешевле, чем в прошлом году: названы продукты, цена которых приятно удивит

14:55

Сколько еще продержится Покровск: озвучен возможный сценарий боев

14:40

Желтые пятна исчезнут менее чем за 1 час: что засыпать в унитазВидео

14:36

Звучит, как мат: какая забавная фамилия есть в Украине

14:18

Депутаты заблокировали трибуну Рады: рассмотрение отставок Галущенко и Гринчук сорвано

14:00

Какую дверь выберете: психологический тест, который раскроет ваш тип партнера для любви

13:56

Гороскоп на завтра 19 ноября: Девам - много радости, Близнецам - гнев

13:42

Атака на Харьковщину: оккупанты убили 17-летнюю чемпионку Украины по кикбоксингу

13:40

"Дикий" - премьера новой турецкой драмы на телеканале Бигуди

13:39

Почему нельзя выбрасывать еду 19 ноября: самые строгие запреты в этот день

13:29

Какими дровами выгоднее всего отапливать дом в 2025 году: это не дуб

13:25

"Мы разводимся": жена Остапчука срочно объяснила ситуацию

13:24

Ударит сильный мороз: названы области Украины, которые засыплет мокрым снегом

13:01

Бои в Покровске: враг хочет обойти город из-за невозможности продавить оборону

12:47

Старше жены: Виктор Павлик расстрогал встречей с единственной дочкойВидео

Реклама
12:44

Нужно всего три продукта и 5 минут: рецепт роскошной закуски на Новый год

12:41

Почему 19 ноября нельзя ссориться и злословить: какой церковный праздник

12:32

Замена людей в окружении Путина: известно, кто может попасть в немилость диктатора

12:27

Летят бомбардировщики, РФ готовит массированный удар по Украине: что известно

12:04

Справится только гений головоломок: найдите три отличия на фото за 31 секунду

11:55

Атака на Днепр: оккупанты уничтожили редакции "Суспильного" и "Украинского радио"Фото

11:54

"Все бросит и уедет": что произошло в браке предательницы Ани Лорак

11:53

Водителей Украины начали массово наказывать в ноябре: какая ошибка будет стоить прав

11:52

Как покрасить ламинат: бюджетный ремонт кухни своими рукамиВидео

11:52

"Укрпочта" начала принимать заявки на 1000 гривен: как оформить выплату

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять