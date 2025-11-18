Атака на Днепр: оккупанты уничтожили редакции "Суспильного" и "Украинского радио"

Мэр Днепра Борис Филатов резко отреагировал на последний российский обстрел города.

https://glavred.info/ukraine/ataka-na-dnepr-okkupanty-povredili-redakcii-suspilnogo-i-ukrainskogo-radio-10716479.html Ссылка скопирована

Оккупанты повредили редакции "Суспильного" и "Украинского радио" / коллаж: Главред, фото: Суспільне Дніпро

Кратко:

В редакциях вспыхнул пожар, который потушили только утром

Из-за атаки "Шахедов" сгорела киностудия "Контрабас"

Во время российской атаки на Днепр в ночь на вторник, 18 ноября, было повреждено здание с редакциями телекомпании "Суспильне" и "Украинского радио". Об этом сообщает "Суспильне" в Телеграм-канале.

"Здание редакции "Суспильне Днепр" и "Украинского Радио Днепра" повреждено в результате массированного обстрела города вечером 17 ноября", - говорится в заявлении. видео дня

Вспыхнул пожар, который потушили только утром. В здании повылетали окна и двери, повреждены перекрытия и крыша. На момент атаки работников в редакции не было.

Кроме того, из-за атаки "Шахедов" сгорела киностудия "Контрабас".

"Потеряли все", - рассказала основательница киностудии Александра Тесленко.

"В соседних домах вынесло окна, двери, разбита мебель. Два человека ранены", - сообщила корреспондентка ТСН Ольга Павловская.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов резко отреагировал на последний российский обстрел города, назвав оккупантов "ублюдками" и "отбросами". Он заявил, что россияне бомбят гражданские объекты, чтобы лишить людей работы и уничтожить украинскую экономику.

Свое сообщение в Facebook Филатов написал на русском языке и обратился к населению страны-агрессора. Он назвал оккупантов "ублюдками и подонками, которые уничтожают все живое, до чего могут дотянуться".

"Только за последнее время вы уничтожили в Днепре дронами и ракетами: склад женских прокладок, производство по расфасовке чая, склад с лекарствами, мебельную фабрику и еще кучу гражданского бизнеса, где не было ни одного военного. Вы, проклятая саранча, просто бомбите гражданские объекты, чтобы лишать людей работы, банкротить предпринимателей и уничтожать нашу экономику", – заявил Филатов.

Он добавил, что анонимные сообщения, вроде, "поврежден промышленный объект", только добавляют многозначительности российским людоедам, которые издеваются над Украиной.

Также Филатов упомянул, что россияне во время недавней атаки ударили по телевышке и бывшему советскому телецентру, где находится редакция "UA Суспільне: Дніпро".

"Неужели вы, скоты, думаете, что мы до сих пор смотрим, как во времена СССР, аналоговое телевидение? Наслаждаемся УТ-1 и УТ-2? Или вы считаете, что если вы лишите нас телевизора, то мы окончательно сломаемся? Скажу по секрету, тому, кто избавит нас от пыток "Телемарафоном", мы еще скажем "спасибо", - резюмировал Филатов.

Атака оккупантов на Днепропетровскую область

Российские оккупанты постоянно атакуют украинские регионы различными видами дронов. Бороться с ними пытаются не только наши защитники, но и обычные мирные украинцы. Недавно житель прифронтовой Межевой на Днепропетровщине сбил два российских дрона из собственного охотничьего ружья.

6 ноября в результате очередной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области были обесточены сразу восемь угольных шахт. На момент удара под землей находились 2595 горняков, жизнь которых оказалась под угрозой.

Ранее Главред рассказывал, что оккупанты 19 октября массированно атаковали угольную шахту энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области. Почти 200 человек оказались под землей в результате удара.

Другие важные новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред