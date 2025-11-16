Гражданская инфраструктура Украины в огне: все детали ночного удара России

Зафиксировано почти 40 попаданий российских дронов по всей стране.

Что известно о последствиях ночной атаки на Украину / Коллаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA,t.me/dnipropetrovskaODA

Главное:

Россия атаковала Украину 177 воздушными целями

В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура

Силам ПВО удалось сбить большинство российских беспилотников

В ночь на 16 ноября страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и баллистической ракетой "Искандер-М". В некоторых регионах прогремели взрывы и под удар попали гражданские объекты.

В результате атаки пострадали Одесская, Днепропетровская и Сумская области. Представители власти в этих регионах рассказали о последствиях российских ударов этой ночью.

Атака на Одесскую область

Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что враг целенаправленно ударил по гражданской инфраструктуре юга области. Ударные беспилотники РФ повредили объекты энергетики, в том числе солнечную электростанцию

"Возникшие пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. К счастью, обошлось без жертв. В пострадавшем районе развернуты пункты несокрушимости. Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура переведены на резервное питание", - добавил он.

Атака на Днепропетровскую область

Глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко заявил, что ночью над областью было сбито 10 вражеских беспилотников, но не обошлось без повреждений.

"В Васильковской громаде уничтожен частный дом, еще четыре повреждены. Разбиты авто, два гаража и столько же хозяйственных построек. В Синельниково произошло возгорание, изуродована инфраструктура", - говорится в сообщении.

В то же время в Николаевской громаде этого же района есть повреждения на территории предприятия. А в Павлограде пострадал 51-летний мужчина. Там возник пожар и зафиксировано повреждение инфраструктуры.

Атака на Сумскую область

Около 01:00 три ударных беспилотника типа "Шахед" атаковали территорию одного из старостатов Сумской громады. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь.

"В результате атаки произошло возгорание промышленного сооружения и частного сарая. К счастью, пострадавших нет. Повреждены линии электропередач и ориентировочно до 15 домохозяйств: кровли, окна и двери. Все соответствующие службы работают на месте", - добавил он.

Силы ПВО сбили 139 вражеских дронов

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что с 18:00 15 ноября по 09:00 16 ноября противовоздушная оборона сбила/подавила 139 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Статистика сбития воздушных целей РФ / фото: t.me/kpszsu

В общем на Украину этой ночью летели 176 ударных беспилотников и ракета "Искандер-М". Зафиксировано попадание 37 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Россия усиливает воздушный террор против Украины

Главред писал, что российские оккупанты, по данным иностранных СМИ, резко усилили воздушный террор против Украины, запустив в 2025 году более 44 тысяч беспилотников типа "Шахед" и их вариантов - в четыре раза больше, чем за весь 2024 год.

По данным аналитиков, количество запусков дронов-смертников выросло на 303%, что создает беспрецедентное давление на украинскую систему противовоздушной обороны.

Российские атаки на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что 14 ноября российская армия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Ранения получили десятки людей, среди которых были дети и беременная женщина.

Ранее стало известно, что в больнице скончался 16-летний подросток, который пострадал в результате атаки российского дрона по гражданскому авто в селе Рубежное Волчанской общины Харьковской области.

Накануне, 13 ноября, российская армия атаковала Николаев ударным беспилотником типа "Шахед". Под атакой в городе была промышленная инфраструктура.

