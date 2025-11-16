Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Гражданская инфраструктура Украины в огне: все детали ночного удара России

Анна Косик
16 ноября 2025, 09:54
198
Зафиксировано почти 40 попаданий российских дронов по всей стране.
последствия атаки на Украину
Что известно о последствиях ночной атаки на Украину / Коллаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA,t.me/dnipropetrovskaODA

Главное:

  • Россия атаковала Украину 177 воздушными целями
  • В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура
  • Силам ПВО удалось сбить большинство российских беспилотников

В ночь на 16 ноября страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и баллистической ракетой "Искандер-М". В некоторых регионах прогремели взрывы и под удар попали гражданские объекты.

В результате атаки пострадали Одесская, Днепропетровская и Сумская области. Представители власти в этих регионах рассказали о последствиях российских ударов этой ночью.

видео дня

  • Последствия атаки на Сумщину
    Последствия атаки на Сумщину фото: t.me/kobzarartemsn
  • Последствия атаки на Днепропетровщину
    Последствия атаки на Днепропетровщину фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепропетровщину
    Последствия атаки на Днепропетровщину фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепропетровщину
    Последствия атаки на Днепропетровщину фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Одесщину
    Последствия атаки на Одесщину фото: t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одесщину
    Последствия атаки на Одесщину фото: t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одесщину
    Последствия атаки на Одесщину фото: t.me/odeskaODA

Атака на Одесскую область

Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что враг целенаправленно ударил по гражданской инфраструктуре юга области. Ударные беспилотники РФ повредили объекты энергетики, в том числе солнечную электростанцию

"Возникшие пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. К счастью, обошлось без жертв. В пострадавшем районе развернуты пункты несокрушимости. Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура переведены на резервное питание", - добавил он.

Атака на Днепропетровскую область

Глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко заявил, что ночью над областью было сбито 10 вражеских беспилотников, но не обошлось без повреждений.

"В Васильковской громаде уничтожен частный дом, еще четыре повреждены. Разбиты авто, два гаража и столько же хозяйственных построек. В Синельниково произошло возгорание, изуродована инфраструктура", - говорится в сообщении.

В то же время в Николаевской громаде этого же района есть повреждения на территории предприятия. А в Павлограде пострадал 51-летний мужчина. Там возник пожар и зафиксировано повреждение инфраструктуры.

Атака на Сумскую область

Около 01:00 три ударных беспилотника типа "Шахед" атаковали территорию одного из старостатов Сумской громады. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь.

"В результате атаки произошло возгорание промышленного сооружения и частного сарая. К счастью, пострадавших нет. Повреждены линии электропередач и ориентировочно до 15 домохозяйств: кровли, окна и двери. Все соответствующие службы работают на месте", - добавил он.

Силы ПВО сбили 139 вражеских дронов

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что с 18:00 15 ноября по 09:00 16 ноября противовоздушная оборона сбила/подавила 139 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Статистика сбития воздушных целей РФ
Статистика сбития воздушных целей РФ / фото: t.me/kpszsu

В общем на Украину этой ночью летели 176 ударных беспилотников и ракета "Искандер-М". Зафиксировано попадание 37 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

Россия усиливает воздушный террор против Украины

Главред писал, что российские оккупанты, по данным иностранных СМИ, резко усилили воздушный террор против Украины, запустив в 2025 году более 44 тысяч беспилотников типа "Шахед" и их вариантов - в четыре раза больше, чем за весь 2024 год.

По данным аналитиков, количество запусков дронов-смертников выросло на 303%, что создает беспрецедентное давление на украинскую систему противовоздушной обороны.

Российские атаки на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что 14 ноября российская армия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Ранения получили десятки людей, среди которых были дети и беременная женщина.

Ранее стало известно, что в больнице скончался 16-летний подросток, который пострадал в результате атаки российского дрона по гражданскому авто в селе Рубежное Волчанской общины Харьковской области.

Накануне, 13 ноября, российская армия атаковала Николаев ударным беспилотником типа "Шахед". Под атакой в городе была промышленная инфраструктура.

Другие новости:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Одесская область Сумская область Днепропетровская область новости Украины ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Есть перебои со светом, под атакой оказались объекты энергетики - Минэнерго

Есть перебои со светом, под атакой оказались объекты энергетики - Минэнерго

10:20Война
Недельная магнитная буря жестко затягивается: когда закончится мощный шторм

Недельная магнитная буря жестко затягивается: когда закончится мощный шторм

09:57Синоптик
Гражданская инфраструктура Украины в огне: все детали ночного удара России

Гражданская инфраструктура Украины в огне: все детали ночного удара России

09:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 16 ноября: Девам - проблема, Водолеям - радость

Гороскоп на завтра 16 ноября: Девам - проблема, Водолеям - радость

Отключение света в Украине — графики на 16 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 16 ноября (обновляется)

Эти три знака зодиака сорвут джекпот от Вселенной: кто окажется счастливчиком

Эти три знака зодиака сорвут джекпот от Вселенной: кто окажется счастливчиком

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Украинцев предупредили о стремительном росте цен: какие продукты подорожают

Украинцев предупредили о стремительном росте цен: какие продукты подорожают

Последние новости

10:42

Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября

10:32

Стала блондинкой: Наталья Могилевская показала редкое фото старшей дочери

10:23

Огромная проблема с искусственным интеллектоммнение

10:20

Есть перебои со светом, под атакой оказались объекты энергетики - МинэнергоФото

09:57

Недельная магнитная буря жестко затягивается: когда закончится мощный шторм

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимойПолностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой
09:54

Гражданская инфраструктура Украины в огне: все детали ночного удара РоссииФото

09:38

Известную испанскую певицу зверски убили в доме престарелых - детали

09:37

Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября

09:20

Отключение света в Украине — графики на 16 ноября (обновляется)

Реклама
09:14

Все эшелоны остановились: партизаны одним поджогом сорвали поставки РФ на фронте

09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 ноября (обновляется)

08:38

Украина договорилась о поставках газа и новом соглашении: детали от Зеленского

08:30

Гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября: Львам - стресс, Дев завалит работой

08:10

Карта Deep State онлайн за 16 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

07:51

"Нептуны" и страшный гул в небе: РФ и Крым массированно атаковали ракеты и дроны

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках кошек на стоге сена за 29 секунд

05:33

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиакаВидео

04:30

Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

03:31

Сделают рывок вперед: на каких ТОП-5 знаков ждут приятные сюрпризы до конца года

02:33

"Вечный негатив": обиженный Пресняков пошел против отца-путиниста

Реклама
01:42

Спидометр "врет" о скорости автомобиля - почему и чем лучше пользоваться

00:35

На Марсе нашли тайные подземные убежища: учёные допустили следы инопланетян

15 ноября, суббота
23:42

Россияне расстреляли украинских военных на Запорожье: стало известно число жертв

22:51

"Каждый квартал трудно отбивать у врага": военный рассказал о боях около Покровска

22:38

Джим Кэрри ошарашил внешним видом после пластики

22:26

"Возможен худший сценарий": раскрыт тревожный прогноз блэкаута в Украине

21:27

Коррупция во время войны: в ОП громкий скандал назвали "частью экономики"

20:49

Из плена могут вернуться более тысячи украинцев: Умеров проводит переговоры с РФ

20:26

Путин поставил сроки захвата Покровска и Купянска: Зеленский раскрыл провал РФ

19:48

Главная елка Украины: как и чем будут украшать новогоднее дерево

19:43

Без света останется большинство украинцев: новые графики отключений на 16 ноября

19:27

Украинцев предупредили о стремительном росте цен: какие продукты подорожают

19:10

Спецпосланник по Беларуси: попытка тянуть Лукашенко или тянуть страну?мнение

18:41

Эти три знака зодиака сорвут джекпот от Вселенной: кто окажется счастливчиком

18:34

Удар дронов СБУ: в Новороссийске взорваны установки С-400 и радары РФ - СМИ

18:13

Перезагрузка топовых энергокомпаний стартует: Зеленский принял решение

18:10

Стильные пуховики на зиму 2026: как выбрать модный фасон и выделиться из толпыВидео

17:48

Продюсер Мозговая пожаловалась на дорогую коммуналку: подписчики ей ответили

17:28

Россиянам "перекрывают кислород": ключевая трасса к Покровску на грани обрушения

16:50

Почему князя Ярослава называют Мудрым - раскрыта истинная причинаВидео

Реклама
16:42

"Не было выбора": Трамп заявил, что США "довольно скоро" проведут ядерные испытания

16:27

Врожденный дар: ТОП-4 даты, которым приписывают экстрасенсорные способности

16:25

Мощные удары ВСУ: взорван НПЗ, уничтожена РЛС, военный эшелон и скопления россиян

16:09

Невеста на 10 лет старше: известный футболист тайно женился на украинке

15:58

Почему 16 ноября нельзя сидеть на столе: какой церковный праздник

15:55

В Украине выявили рекордсменов со скрученным пробегом: какие авто лучше не брать

15:32

Украинцы массово подают заявки на "Зимнюю поддержку" - когда поступят деньги

15:28

Оккупанты бомбят украинские поезда: в The Guardian предупредили о последствиях

15:15

Злится ли кот, когда хозяин надолго исчезает из дома: ответ удивит многих

15:12

Как носить свитер после 40 лет и не выглядеть "бабушкой": советы стилиста

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять