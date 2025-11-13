Укр
Россия ударила по Николаеву: есть раненые в тяжелом состоянии

Инна Ковенько
13 ноября 2025, 11:56
Под атакой в городе была промышленная инфраструктура.
Россия ударила по Николаеву - есть раненые / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Коротко:

  • Россия атаковала Николаев "Шахедом"
  • Ранения получили шесть человек, трое из них - в тяжелом состоянии
  • Под атакой была промышленная инфраструктура

Утром 13 ноября российская армия атаковала Николаев ударным беспилотником типа "Шахед".

Под атакой в городе была промышленная инфраструктура. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

"По состоянию на сейчас в результате утреннего удара "шахедом" по Николаеву ранения получили шесть человек", - отметил Ким.

Он добавляет, что трое из них находятся в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Около восьми часов утра в регионе был объявлен сигнал воздушной тревоги. Тогда местных жителей предупреждали об угрозе ударных дронов для всей области.

Дроновые атаки РФ - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в среду, 12 ноября, россияне совершили серию атак дронами-камикадзе по Холодногорскому району Харькова. В результате трех ударов повреждено гражданское производственное предприятие и частные дома. Пострадали три человека.

Кроме того, в ночь на 7 ноября, оккупанты нанесли удар дронами по Запорожью. В результате вражеской атаки пострадал местный детский сад. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в четверг, 6 ноября, российская армия атаковала гражданский автобус в Херсоне. В результате атаки пострадали трое пассажиров - 74-летняя женщина, 43-летний мужчина и 14-летняя девочка.

