Россия ударила по Николаеву: есть раненые в тяжелом состоянии

Коротко:
- Россия атаковала Николаев "Шахедом"
- Ранения получили шесть человек, трое из них - в тяжелом состоянии
- Под атакой была промышленная инфраструктура
Утром 13 ноября российская армия атаковала Николаев ударным беспилотником типа "Шахед".
Под атакой в городе была промышленная инфраструктура. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.
"По состоянию на сейчас в результате утреннего удара "шахедом" по Николаеву ранения получили шесть человек", - отметил Ким.
Он добавляет, что трое из них находятся в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Около восьми часов утра в регионе был объявлен сигнал воздушной тревоги. Тогда местных жителей предупреждали об угрозе ударных дронов для всей области.
Дроновые атаки РФ - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, в среду, 12 ноября, россияне совершили серию атак дронами-камикадзе по Холодногорскому району Харькова. В результате трех ударов повреждено гражданское производственное предприятие и частные дома. Пострадали три человека.
Кроме того, в ночь на 7 ноября, оккупанты нанесли удар дронами по Запорожью. В результате вражеской атаки пострадал местный детский сад. К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, в четверг, 6 ноября, российская армия атаковала гражданский автобус в Херсоне. В результате атаки пострадали трое пассажиров - 74-летняя женщина, 43-летний мужчина и 14-летняя девочка.
Читайте также:
- Неравномерные отключения света после атак РФ: эксперт назвал главную причину
- Последствия атак РФ: стало известно, какие области обесточены после ударов
- Одесса под массированной атакой РФ - в городе не утихают взрывы, что известно
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред