Последствия атак РФ: стало известно, какие области обесточены после ударов

Инна Ковенько
11 ноября 2025, 12:03
До конца суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей.
В результате атаки РФ обесточены три области Украины
В результате атаки РФ обесточены три области Украины / Коллаж: Главред, фото: ДТЭК, Freepik

Главное:

  • После ударов РФ частично обесточены Одесская, Запорожская и Днепропетровская области
  • На Кировоградщине 16 населенных пунктов обесточены из-за непогоды
  • "Укрэнерго" увеличило объемы отключения электроэнергии

Армия РФ за прошедшие сутки атаковала энергетическую инфраструктуру в нескольких областях, в результате чего утром 11 ноября есть обесточивание в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях. На Кировоградщине 16 населенных пунктов обесточены из-за непогоды.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить повреждения и заживить всех потребителей. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

По сообщению ДТЭК, в Одесской области остаются обесточенными 14,6 тысяч домов.

"Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - сегодня в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления. До конца суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей", - сообщают в "Укрэнерго".

Отмечается, что потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 вторника было на 2,6% выше, чем в это же время прошлого дня. Причиной этого является облачная погода с дождем в большинстве регионов Украины, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и рост энергопотребления из общей сети.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить повреждения и запитать всех потребителей. Аварийно-восстановительные работы выполняются с соблюдением требований безопасности и после получения соответствующих разрешений от военнослужащих", - говорится в сообщении.

Возможен ли полный блэкаут - мнение эксперта

Продолжение российских обстрелов, особенно во время зимы, может привести к масштабному блэкауту, то есть к отключению потребителей. Так считает эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Эксперт убежден, что единственный вариант в такой ситуации - ввести систему в "искусственную кому". Так, как это было в 2022 году, во время искусственного блэкаута - контролируемого, принудительного отключения энергоблоков АЭС. МАГАТЭ тогда это официально обнародовало, хотя Минэнерго Украины на тот момент воздерживалось от комментариев.

"Но, честно говоря, это чрезвычайно сложно и рискованно. Потому что такая ситуация предполагает непрогнозируемые последствия для этих блоков, ведь неизвестно, можно ли будет их потом нормально включить", - добавляет он.

Отключение света в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, доктор технических наук, эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев прогнозирует, что в Украине возможны отключения света от 10 до 16 часов в сутки. Причинами являются погодные условия и атаки РФ.

Напомним, в ближайшее время об отмене графиков отключений электроэнергии не может идти и речи. Энергетики работают в усиленном режиме, но восстановление поврежденных объектов требует значительного времени.

Ранее, 8 ноября РФ нанесла массированный удар по украинским городам, энергетике и гражданским объектам. В результате атаки остановились все ТЭЦ Центрэнерго и генерация электроэнергии на этих объектах пока отсутствует.

