Оккупанты атаковали автобус в Херсоне: среди раненых - 14-летняя девочка

Оккупанты атаковали автобус в Херсоне / коллаж: Главред, фото: t.me/kherson_miskrada

Кратко:

Российские военные сбросили взрывчатку с дрона

Начато расследование по факту совершения военного преступления

В четверг, 6 ноября, российские оккупанты атаковали с помощью дрона общественный транспорт Херсона - взрывчатку сбросили на маршрутный пассажирский автобус. Среди раненых - 14-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, 6 ноября около 12:10 российские военные сбросили взрывчатку с дрона, в результате чего в городе был поражен гражданский автобус.

В результате атаки пострадали трое пассажиров - 74-летняя женщина, 43-летний мужчина и 14-летняя девочка.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как уточнили в Херсонской городской военной администрации, дрон оккупантов ударил по маршрутному такси в Днепровском районе. Известно, что 74-летняя женщина получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, а мужчина - контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, повреждение ноги. У подростка - контузия, минно-взрывная травма и острая реакция на стресс. Медики оказывают ребенку всю необходимую помощь.

Какова цель российских ударов - мнение эксперта

Как писал Главред, Кремль ставит на истощение, в частности через дальнобойные удары по энергетике и гражданской инфраструктуре Украины. Об этом заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его словам, нынешняя стратегия Москвы заключается в том, чтобы сделать украинские территории непригодными для жизни.

Кремль рассчитывает, что такое давление заставит население давить на власть с требованием прекратить войну, поэтому именно эта зима для них имеет решающее значение.

Удары по Украине - главные новости

Как писал Главред ранее, российские дроны ударили по Харьковщине. Дроны попали по пожарному депо и технике - в результате вражеских ударов пострадали 6 человек, среди которых спасатели. Атака произошла 4 ноября около 4:00. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Ранее, в ночь на 4 ноября россияне ударили по двум районам Днепропетровщины. В результате атак погибла женщина, еще 11 человек пострадали, среди них - двое детей. Об этом сообщали в Днепропетровской ОГА.

Кроме того, российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по общинам Днепропетровщины. Под обстрел попали пять общин Никопольского района. Есть погибшие и раненые военнослужащие ВСУ.

