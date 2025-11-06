Оккупанты атаковали автобус в Херсоне: среди раненых - 14-летняя девочка

Кратко:
- Российские военные сбросили взрывчатку с дрона
- Начато расследование по факту совершения военного преступления
В четверг, 6 ноября, российские оккупанты атаковали с помощью дрона общественный транспорт Херсона - взрывчатку сбросили на маршрутный пассажирский автобус. Среди раненых - 14-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.
По данным следствия, 6 ноября около 12:10 российские военные сбросили взрывчатку с дрона, в результате чего в городе был поражен гражданский автобус.
В результате атаки пострадали трое пассажиров - 74-летняя женщина, 43-летний мужчина и 14-летняя девочка.
Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Как уточнили в Херсонской городской военной администрации, дрон оккупантов ударил по маршрутному такси в Днепровском районе. Известно, что 74-летняя женщина получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, а мужчина - контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, повреждение ноги. У подростка - контузия, минно-взрывная травма и острая реакция на стресс. Медики оказывают ребенку всю необходимую помощь.
Какова цель российских ударов - мнение эксперта
Как писал Главред, Кремль ставит на истощение, в частности через дальнобойные удары по энергетике и гражданской инфраструктуре Украины. Об этом заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.
По его словам, нынешняя стратегия Москвы заключается в том, чтобы сделать украинские территории непригодными для жизни.
Кремль рассчитывает, что такое давление заставит население давить на власть с требованием прекратить войну, поэтому именно эта зима для них имеет решающее значение.
Удары по Украине - главные новости
Как писал Главред ранее, российские дроны ударили по Харьковщине. Дроны попали по пожарному депо и технике - в результате вражеских ударов пострадали 6 человек, среди которых спасатели. Атака произошла 4 ноября около 4:00. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Ранее, в ночь на 4 ноября россияне ударили по двум районам Днепропетровщины. В результате атак погибла женщина, еще 11 человек пострадали, среди них - двое детей. Об этом сообщали в Днепропетровской ОГА.
Кроме того, российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по общинам Днепропетровщины. Под обстрел попали пять общин Никопольского района. Есть погибшие и раненые военнослужащие ВСУ.
