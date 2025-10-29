Укр
"Знали, куда бьют": россияне атаковали детскую больницу в Херсоне, есть раненые дети

Юрий Берендий
29 октября 2025, 15:02
Россияне нанесли сознательный удар по детской больнице, есть раненые дети и медицинские работники, сообщил Зеленский.
Россияне атаковали детскую больницу в Херсоне

О чем сообщил Зеленский:

  • Россияне сознательно атаковали детскую больницу в Херсоне
  • Среди детей есть раненые, самому младшему из них - 8 лет
  • Кремль целенаправленно срывает мирные инициативы

Утром, 29 октября, российские оккупационные войска нанесли террористический удар по детской больнице в Херсоне. В результате атаки враг ранены медицинские работники и дети. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Они (россияне, - ред.) не могли не знать, куда бьют. Это сознательный российский удар именно по детям, именно по медицинскому персоналу, именно по базовым гарантиям жизни в громаде. Больница значительно повреждена, и, к сожалению, есть пострадавшие среди персонала и детей, которые лечились. Самому младшему раненому ребенку восемь лет, был ранен и сам мальчик, и его мама с братом. В момент этого удара около сотни людей были в больнице, и Россия даже не стесняется, что рассматривает такие объекты как мишень", - сообщил президент.

Смотрите видео последствий российского удара по детской больнице в Херсоне:

Фото: скриншот

Зеленский подчеркнул, что сейчас Россия является крупнейшей террористической организацией в мире, которая не только затягивает войну, но и сознательно препятствует любым попыткам ее завершить.

По его словам, Кремль целенаправленно срывает дипломатические инициативы, дискредитирует тех, кто помогает защищать жизнь, и создает новые очаги дестабилизации в Европе, чтобы усложнить поддержку Украины. В то время, когда США прилагают значительные усилия для прекращения войны, Россия, наоборот, усиливает интенсивность и дерзость своих атак, поскольку ее можно сдержать только силой и давлением.

    Последствия удара РФ по детской больнице в Херсоне 29 октября Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
    Последствия удара РФ по детской больнице в Херсоне 29 октября Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
    Последствия удара РФ по детской больнице в Херсоне 29 октября Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
    Последствия удара РФ по детской больнице в Херсоне 29 октября Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
    Последствия удара РФ по детской больнице в Херсоне 29 октября Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
    Последствия удара РФ по детской больнице в Херсоне 29 октября Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Сейчас был правильный шаг Америки - весомые санкции против российских нефтяных компаний. И именно такие шаги нужны и в дальнейшем, чтобы сбить российскую наглость, лишить их возможности затягивать войну и создать у Москвы реальный мотив, чтобы эту войну завершить. С террористами надо обращаться только так, как они заслуживают, - силой и справедливо. Спасибо всем, кто помогает Украине!", - резюмирует он.

Откуда и какими ракетами Россия наносит удары по Украине

Какова цель российских ударов - мнение эксперта

Как писал Главред, Кремль ставит на истощение, в частности через дальнобойные удары по энергетике и гражданской инфраструктуре Украины. Об этом заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его словам, нынешняя стратегия Москвы заключается в том, чтобы сделать украинские территории непригодными для жизни.

Кремль рассчитывает, что такое давление заставит население давить на власть с требованием прекратить войну, поэтому именно эта зима для них имеет решающее значение.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 30 октября существует высокий риск нового массированного обстрела. Российские войска накапливают ударные дроны и снаряжают самолеты ракетами, сообщают мониторинговые каналы.

В ночь на 29 октября оккупанты совершили массированную атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области. Как сообщил глава ОГА Олег Кипер, под удар попали объекты энергетики и транспорта, что привело к значительным разрушениям.

Несмотря на риск новых обстрелов и возможные плановые отключения электроэнергии, жители западных регионов Украины могут ожидать относительно стабильных поставок света. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, в таких городах, как Ужгород, Тернополь и Львов, ситуация будет менее напряжённой из-за технических ограничений пропускной способности энергосети между западной и восточной частями страны.

О персоне: Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

