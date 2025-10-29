Бельгия пригрозила 'сравнять Москву с землей' - в РФ гневно ответили

Министр обороны Бельгии пригрозил сокрушительным ответом на удар Москвы по Брюсселю.

https://glavred.info/world/belgiya-prigrozila-sravnyat-moskvu-s-zemley-za-udar-po-nato-v-rf-gnevno-otvetili-10710572.html Ссылка скопирована

В Бельгии пообещали сравнять Москву с землей в случае атаки на НАТО / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Кратко:

В Бельгии пригрозили сравнять Москву с землей в случае атаки на НАТО

Большую опасность представляют гибридные действия России

Посольство РФ в Бельгии назвало слова Франкена "провокационными"

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что в случае, если лидер РФ Владимир Путин решит атаковать одну из столиц НАТО, в частности Брюссель, Москву "сравняют с землей". Посольство России назвало такие слова "безответственными" и "провокационными".

Ранее Франкен в интервью изданию De Morgen подчеркнул, что страны Запада не должны позволять себе угрожать. Он добавил, что не считает реалистичным сценарий, когда Путин рискнет запустить ракету по Брюсселю, но больше беспокоится о гибридных действиях России.

видео дня

"Нет, потому что тогда он нанесет удар по сердцу НАТО, и мы сравняем Москву с землей", - ответил министр обороны на вопрос, не боится ли он, что однажды Путин решит запустить по Бельгии неядерную ракету.

Франкен привел пример "зеленых человечков" в Эстонии, которые подстрекают русскоязычное меньшинство.

"Зеленые человечки" в Эстонии, которые подстрекают русскоязычное меньшинство против "нацистского режима". Не успеете оглянуться, как они аннексируют часть Эстонии", - добавил он.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Реакция российского посольства

В своем официальном комментарии посольство РФ в Бельгии назвало слова Франкена "провокационными" и "безответственными".

"Авантюры Франкена, к сожалению, являются воплощением... милитаристского отклонения, которое набирает все большие обороты в европейской партии войны", - заявили в посольстве РФ.

Также российское посольство пожаловалось, что министр обороны Бельгии мечтает "поставить Россию на колени" и "экономически задушить страну". В диппредставительстве добавили, что такая политика якобы "пересекает все границы здравого смысла, а не Россия" и в очередной раз пригрозили "втягиванием в очередную войну".

Российские угрозы НАТО - новости по теме

Напомним, ранее посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил в эфире RTL, что если самолеты НАТО собьют российский военный самолет, Кремль расценит это как начало войны. По его словам, борта НАТО якобы часто нарушают российское воздушное пространство, но их не сбивают.

Также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко резко отреагировал на упоминания в НАТО о возможности сбивания российских самолетов и пригрозил, что в случае таких действий Минск "будет воевать на все деньги". По его мнению, идея сбивать российскую авиацию "непродуманная" и "глупое заявление".

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин недавно пригрозил ударами по украинским атомным электростанциям в ответ на якобы обстрелы Запорожской АЭС ВСУ.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред