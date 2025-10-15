Укр
Бронетехника сокращается: НАТО раскрыл масштабы уничтоженной бронетехники РФ

Руслан Иваненко
15 октября 2025, 01:10
Россия теряет тысячи танков и бронемашин из-за активных боевых действий в Украине.
Танк, ВСУ
НАТО сообщает, что советские запасы техники в России почти исчерпаны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, УНИАН

Вкратце:

  • Россия потеряла 4-9 тыс. танков и 20 тыс. бронемашин
  • Потери РФ в технике достигли тысяч танков и десятков тысяч БМ
  • Войска оккупанта потеряли значительную часть бронетехники

С начала полномасштабной войны против Украины Россия понесла значительные потери как среди личного состава, так и в технике. В частности, страна-агрессор потеряла тысячи боевых танков.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО. Неназванный представитель Альянса сообщил, что потери России в танках оцениваются от 4 до 9 тысяч.

Также войска оккупанта потеряли около 20 000 бронированных машин.

"И они достаточно активно использовали советские запасы, разбирая технику, чтобы поддерживать в рабочем состоянии советские системы. Во многих случаях старых машин для такой разборки уже не осталось", - отметил чиновник НАТО.

При этом сейчас Россия производит примерно 130 танков в месяц, что позволяет за год выпустить около 1600 новых машин.

Тактика российских войск - экспертное мнение

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев обращает внимание на тактику российских войск, которую он называет "тысяча порезов". По его словам, Москва пытается не только продвинуться на Донбассе, но и максимально растянуть украинские резервы на других направлениях.

Эксперт отмечает, что за год линия фронта расширилась примерно на 200 км, что свидетельствует о системных попытках РФ отвлечь силы от ключевых районов Донетчины. По его оценке, оккупанты стремятся закрепиться в Запорожской области и могут влиять на стабильность на Херсонщине.

"Российские войска отрабатывают различные сценарии, осознавая, что решить вопрос контроля над Донецкой областью исключительно военным путем будет чрезвычайно сложно", - подчеркивает Снегирев.

НАТО - последние новости

Как сообщал Главред, союзники по НАТО обсуждают более решительную реакцию на провокации российского диктатора Владимира Путина, а именно развертывание вооруженных беспилотников вдоль границы с РФ и ослабление ограничений для пилотов, чтобы позволить им открывать огонь по российским самолетам.

Business Insider пишет, что страны-члены НАТО готовятся к потенциальной агрессии России, поэтому начали скупать больше танков и разрабатывать новые модели. При этом, НАТО никак не учитывает опыт войны в Украине.

Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, ветеран украинской дипломатии Валерий Чалый считает, что российские провокации в Европе вряд ли ограничатся только нарушением воздушного пространства НАТО дронами и самолетами. Кремль рано или поздно может прибегнуть к наземной операции, а наиболее вероятной целью станет Литва.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

