Смертельная зона значительно выросла: Сырский рассказал о проблемах на фронте

Сейчас смертельная зона достигает уже 10 километров.

https://glavred.info/front/smertelnaya-zona-znachitelno-vyrosla-syrskiy-rasskazal-o-problemah-na-fronte-10706333.html Ссылка скопирована

Смертельная зона на фронте составляет 10 километров / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Что известно:

На фронте сократилась смертельная зона

Теперь смертельная зона достигает 10 километров

Вражеские дроны определяют реалии поля боя

Сейчас на фронте в Украине значительно выросла смертельная зона. Теперь она достигает 10 километров. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что реалии поля боя сейчас определяют ударные дроны. Это значительно усложняет оперативную эвакуацию раненых, а большое значение приобретают способности украинской логистики и военной медицины.

видео дня

"Мы должны видеть войну сквозь призму потребностей украинского пехотинца, уберечь его жизнь и здоровье. Подчеркнул это во время ежемесячного рабочего совещания по вопросам медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины", - отметил Сирский.

Александр Сирский / Главред - инфографика

Украинские военные уже получили первую партию портативных комплексов FMC, которые предоставляют возможность проводить защищенные онлайн-консультации с передачей данных ЭКГ, дерматоскопии, ультрасоноскопии, отоскопии в случае большого расстояния от линии соприкосновения до госпиталей и медицинских учреждений, где есть узкопрофессиональные специалисты.

"Полученный практический опыт следует масштабировать и распространять в войсках. Это и применение информационно-коммуникационных технологий, и эвакуация раненых с поля боя с помощью наземных роботизированных комплексов, и другие технологические и организационные решения. Продолжается также работа по цифровизации учета медицинской помощи военнослужащим ВС Украины. Уменьшаем количество бумаг, освобождаем пациентов от лишней бюрократической волокиты", - отметил Сырский.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия планировала оккупировать Покровск любой ценой, но Силы обороны сорвали ее намерения. Также оккупанты строили планы по захвату большей части Донбасса до ноября.

Россияне получили приказ штурмовать украинские позиции любой ценой, сказал Владимир Зеленский. Глава государства и руководитель СБУ Василий Малюк скоординировали дальнейшие дальнобойные удары, цель которых - уменьшение военного потенциала врага.

Войска РФ наносят удары по Украине и ведут наступление в Запорожской области, доложил главкому оккупантов Путину начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, враг сражается с ВСУ "за Приморское и Степногорск".

Другие новости:

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред