Не будут сидеть в темноте: названы регионы, где украинцы почувствуют минимум проблем с электричеством

Сейчас в Украине находятся в эксплуатации три атомных электростанции.

Самое важное:

На Западе Украины зимой ожидается более стабильное электроснабжение зимой

Все 9 энергоблоков АЭС на подконтрольной территории работают на полную мощность

Несмотря на угрозу регулярных отключений электроэнергии, жители западных областей Украины могут рассчитывать на более стабильные поставки света.

Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, в таких городах как Ужгород, Тернополь и Львов ожидается менее напряженная ситуация. Причина - технические ограничения в пропускной способности системы передач между западной и восточной частями страны.

В то же время энергосистема Украины работает на максимуме: на подконтрольных территориях задействованы все девять энергоблоков трех атомных электростанций. Запорожская АЭС, как известно, находится под оккупацией с 2022 года.

Какова тактика ударов РФ по энергетике - мнение эксперта

Как писал Главред, россияне пытаются постепенно истощить энергетическую систему Украины. Об этом предупреждает эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, российская тактика направлена на постепенное истощение страны, в частности энергосистемы, что отражается на экономике, производстве и быту населения.

Кремль стремится не одномоментно уничтожить систему, а постепенно подрывать ее работу через удары по крупным электростанциям, газохранилищам, месторождениям и ключевым объектам, отвечающим за очистку и подачу газа.

Отключения света в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, как отмечали в ДТЭК, с утра в понедельник, 27 октября, в Украине начали применять экстренные отключения электроэнергии.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко пояснил, что это вынужденный шаг из-за роста потребления и облачной погоды, а запланированные ранее ограничения мощности для промышленности оказались неэффективными и были расширены на население.

Заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий сообщал, что российские войска сосредоточили удары по энергетической инфраструктуре в трех приграничных областях - Черниговской, Сумской и Харьковской. Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил, какова истинная цель этих атак.

Что еще стоит знать об электроэнергии в Украине:

