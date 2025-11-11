Неравномерные отключения света после атак РФ: эксперт назвал главную причину

Ситуация стабилизируется только после масштабного восстановления энергетической инфраструктуры.

Что известно:

Российские удары 8 ноября вызвали масштабные повреждения генерации и магистральных сетей

Даже импорт тока из Европы не решает проблему

Стабилизация энергосистемы возможна только после масштабного ремонта

В субботу, 8 ноября, Украина пережила очередную волну массовых отключений электроэнергии после новой атаки России на критическую энергетическую инфраструктуру. На этот раз удар был двойным - пострадали как объекты генерации, так и ключевые магистральные подстанции, что сделало невозможным стабильную передачу тока между регионами.

Неравномерность отключений - не случайность

По словам Владимира Омельченко, директора энергетических программ Центра Разумкова в комментарии Еспресо, ситуация чрезвычайно сложная. Российские силы целились не только в электростанции на востоке и юге страны, но и в стратегические подстанции, которые обеспечивают передачу энергии на большие расстояния. Это привело к тому, что электроэнергию из западных регионов физически невозможно доставить в пострадавшие области.

Импорт не спасает, пока не восстановят сети

Несмотря на усилия по увеличению импорта электроэнергии из Европы, технические ограничения остаются критическими. Без восстановления поврежденных подстанций и линий электропередачи выровнять ситуацию невозможно. Омельченко отмечает, что говорить о справедливых графиках отключений пока - утопия.

Восстановление - дело не одного дня

Эксперт прогнозирует, что стабилизация энергосистемы потребует недель, а возможно - и месяцев. Масштабы разрушений требуют комплексного подхода и значительных ресурсов для восстановления инфраструктуры.

Возможен ли тотальный блэкаут в Украине - мнение эксперта

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью Главреду предостерег, что продолжение российских обстрелов, особенно зимой во время отопительного сезона, может вызвать масштабный блэкаут - системную аварию с отключением потребителей.

По его словам, единственным выходом в такой ситуации может стать перевод энергосистемы в своеобразную "искусственную кому". Подобная ситуация уже случалась в 2022 году, когда было осуществлено контролируемое, принудительное отключение энергоблоков АЭС. Этот факт тогда официально подтвердило МАГАТЭ, хотя Министерство энергетики Украины воздерживалось от комментариев.

Отключение света - что известно

Как сообщал Главред, в ближайшее время об отмене графиков не может идти и речи. Скорее всего, отключение света в Украине - надолго. Энергетики работают в усиленном режиме, но восстановление объектов требует времени.

Кроме того, страна-агрессор Россия ежедневно атакует украинскую энергетику. Из-за этого графиков отключения света не удастся избежать до конца зимы. Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телемарафона.

Страна-агрессор РФ сделала ставку на удары по энергетической инфраструктуре Украины в ближайшие месяцы. Об этом сообщил член комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. По его словам, россияне пытаются дестабилизировать ситуацию нас не только на фронте, но и в тылу.

О персоне: Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности министерства экономики Украины; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; с февраля 2007 г. - эксперт Центра Разумкова, с 2013 года - директор энергетических программ.

