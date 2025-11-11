Одесса под массированной атакой РФ - в городе не утихают взрывы, что известно

Российские войска снова атакуют Одессу, нанося массированный удар дронами с Черного моря, жителей призвали находиться в укрытиях, сообщили в ОВА.

Одесса под массированной атакой РФ / Коллаж: Главред, фото: alerts in ua, ua.depositphotos.com

В Одессе раздаются взрывы - город атакуют российские дроны

Ночью возможен ракетный удар комплексами "Бастион"

Российские оккупационные войска наносят массированный удар по Одессе. В городе слышны громкие взрывы. Об этом сообщает 24 канал.

Воздушная тревога в городе была объявлена в 18:45 из-за угрозы атаки ударными БпЛА с Черного моря.

"Одесса и район, находитесь в укрытиях! Угроза применения ударных беспилотников!", - написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

До этого Воздушные Силы ВСУ предупреждали о движении российских ударных дронов в направлении Одесской области и непосредственно к Одессе с Черного моря.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщают об активности наземных пусковых установок "Бастион" на западном побережье Крыма.

"Действует предупреждение о применении противокорабельных КР 3М55 "Оникс" для побережья Черного моря вечером и ночью", - говорится в сообщении.

Откуда и какими ракетами Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

На какие города нацелилась Россия для атак - мнение эксперта

Как писал Главред, зимой российские оккупационные войска будут пытаться одновременно наносить массированные удары по украинской инфраструктуре и продвигаться на фронте. О том, какие населенные пункты находятся в зоне наибольшего риска, рассказал в чате на Главреде военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, первоочередными целями для России станут приграничные и прифронтовые области - Сумы, Харьков, Днепр, Запорожье, Николаев, Одесса и Херсон. Враг может использовать управляемые авиабомбы (КАБы), которые легко достают до этих регионов. Если же, как сообщает ГУР, дальность действия КАБов возрастет до 190 км, зона потенциального поражения существенно расширится.

Ступак также отметил, что российские силы будут нацеливаться на тыловые области с меньшим количеством систем противовоздушной обороны. Хотя Киев тоже будет оставаться среди целей, мощная ПВО столицы снижает эффективность атак. Поэтому противник, вероятно, будет делать акцент на регионах с более слабой защитой, в частности Черниговщине, пытаясь взорвать системы газо-, тепло- и электроснабжения, чтобы создать критические условия для местного населения.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 ноября российские войска совершили атаки на шесть населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали двое мужчин и 16-летний подросток. По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, враг нанес удары ракетой, тремя беспилотниками типа "Герань-2", FPV-дроном и еще тремя дронами неустановленного типа.

Во время ночной атаки 8 ноября под ударом российских войск оказались объекты энергетической и газовой инфраструктуры в нескольких регионах Украины, сообщил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010) и основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко отметил, что Россия активно модернизирует свои воздушные средства поражения, в частности ракеты типа "Искандер" и "Кинжал". Из-за этого украинской противовоздушной обороне становится всё сложнее их перехватывать.

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

