Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Одесса под массированной атакой РФ - в городе не утихают взрывы, что известно

Юрий Берендий
11 ноября 2025, 20:09обновлено 11 ноября, 20:55
1972
Российские войска снова атакуют Одессу, нанося массированный удар дронами с Черного моря, жителей призвали находиться в укрытиях, сообщили в ОВА.
Одесса под массированной атакой РФ - в городе не утихают взрывы, что известно
Одесса под массированной атакой РФ / Коллаж: Главред, фото: alerts in ua, ua.depositphotos.com

О чем говорится в материале:

  • В Одессе раздаются взрывы - город атакуют российские дроны
  • Ночью возможен ракетный удар комплексами "Бастион"

Российские оккупационные войска наносят массированный удар по Одессе. В городе слышны громкие взрывы. Об этом сообщает 24 канал.

Воздушная тревога в городе была объявлена в 18:45 из-за угрозы атаки ударными БпЛА с Черного моря.

видео дня

"Одесса и район, находитесь в укрытиях! Угроза применения ударных беспилотников!", - написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

До этого Воздушные Силы ВСУ предупреждали о движении российских ударных дронов в направлении Одесской области и непосредственно к Одессе с Черного моря.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщают об активности наземных пусковых установок "Бастион" на западном побережье Крыма.

"Действует предупреждение о применении противокорабельных КР 3М55 "Оникс" для побережья Черного моря вечером и ночью", - говорится в сообщении.

Одесса под массированной атакой РФ - в городе не утихают взрывы, что известно
Откуда и какими ракетами Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

На какие города нацелилась Россия для атак - мнение эксперта

Как писал Главред, зимой российские оккупационные войска будут пытаться одновременно наносить массированные удары по украинской инфраструктуре и продвигаться на фронте. О том, какие населенные пункты находятся в зоне наибольшего риска, рассказал в чате на Главреде военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, первоочередными целями для России станут приграничные и прифронтовые области - Сумы, Харьков, Днепр, Запорожье, Николаев, Одесса и Херсон. Враг может использовать управляемые авиабомбы (КАБы), которые легко достают до этих регионов. Если же, как сообщает ГУР, дальность действия КАБов возрастет до 190 км, зона потенциального поражения существенно расширится.

Ступак также отметил, что российские силы будут нацеливаться на тыловые области с меньшим количеством систем противовоздушной обороны. Хотя Киев тоже будет оставаться среди целей, мощная ПВО столицы снижает эффективность атак. Поэтому противник, вероятно, будет делать акцент на регионах с более слабой защитой, в частности Черниговщине, пытаясь взорвать системы газо-, тепло- и электроснабжения, чтобы создать критические условия для местного населения.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 ноября российские войска совершили атаки на шесть населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали двое мужчин и 16-летний подросток. По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, враг нанес удары ракетой, тремя беспилотниками типа "Герань-2", FPV-дроном и еще тремя дронами неустановленного типа.

Во время ночной атаки 8 ноября под ударом российских войск оказались объекты энергетической и газовой инфраструктуры в нескольких регионах Украины, сообщил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010) и основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко отметил, что Россия активно модернизирует свои воздушные средства поражения, в частности ракеты типа "Искандер" и "Кинжал". Из-за этого украинской противовоздушной обороне становится всё сложнее их перехватывать.

Другие новости:

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Одесса атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На фоне коррупционного скандала: Кабмин распустил Наблюдательный совет "Энергоатома"

На фоне коррупционного скандала: Кабмин распустил Наблюдательный совет "Энергоатома"

20:26Украина
Одесса под массированной атакой РФ - в городе не утихают взрывы, что известно

Одесса под массированной атакой РФ - в городе не утихают взрывы, что известно

20:09Украина
Часов со светом будет мало: Укрэнерго ввело жесткие графики на 12 ноября

Часов со светом будет мало: Укрэнерго ввело жесткие графики на 12 ноября

19:38Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Россияне прорвали границу в еще одной области, "буферная зона" уже 5 км - офицер

Россияне прорвали границу в еще одной области, "буферная зона" уже 5 км - офицер

Москва поставила дедлайн для окончания войны, но есть нюанс - экс-сотрудник СБУ

Москва поставила дедлайн для окончания войны, но есть нюанс - экс-сотрудник СБУ

"Собаки лают": Олег Винник вышел из себя и высказался об украинцах

"Собаки лают": Олег Винник вышел из себя и высказался об украинцах

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

Последние новости

20:34

Хозяевам на заметку - когда кошка становится взрослой и перестает расти, названы сроки

20:28

Необычный суп из обычного картофеля - шикарный рецептВидео

20:26

На фоне коррупционного скандала: Кабмин распустил Наблюдательный совет "Энергоатома"

20:09

Одесса под массированной атакой РФ - в городе не утихают взрывы, что известно

20:06

Тепла от батарей будет больше: простой и гениальный фокус для отопленияВидео

Путин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – СтупакПутин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – Ступак
20:04

Весной зацветут ковром: благоприятные дни для посева цветов под зимуВидео

19:42

Украинцам советуют проверить свои банковские карты: что произошло

19:40

Гороскоп на завтра 12 ноября: Близнецам - ловушка, Водолеям - прибыль

19:38

Часов со светом будет мало: Укрэнерго ввело жесткие графики на 12 ноября

Реклама
19:10

Как РФ опозорилась с историей угнать перехватчик МиГ с ракетой "Кинжал"мнение

19:06

Зачем кошачий наполнитель насыпают на подоконники: о хитрости знают единицыВидео

19:06

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

19:06

Ситуация на юге обостряется: эксперт раскрыл, какой город под прицелом врага

18:48

"Я слагаю полномочия": начались кадровые изменения на фоне коррупционного скандала

18:32

Не только в Покровске: Зеленский сказал, где самая сложная ситуация на фронте

18:24

Кремль начал скрытую подготовку резервистов для отправки в Украину – ISW

18:22

Чем и когда закончится война России против Украины - раскрыт реалистичный сценарийВидео

18:00

Стиральный порошок больше не нужен: бесплатный ингредиент работает намного лучшеВидео

17:51

"Даст команду остановиться": эксперт сказал, что заставит Путина закончить войну

17:50

Операция Мидас: в НАБУ сказали, что ждет главного подозреваемого бизнесмена

Реклама
17:48

Уходит легенда: Криштиану Роналду завершает карьеру футболиста - Independent

17:46

Почему Илон Маск и актеры Голливуда учат поэзию: объясняет эксперт по ораторскому искусству

17:45

Растратил 23 млн грн: СБУ объявила подозрение экс-заместителю министра соцполитики

17:31

Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали ихВидео

17:23

Не просто мода: настоящие причины, почему советские женщины не снимали шапки

16:58

Блонд без вреда для волос: какое окрашивание выбирает Екатерина КузнецоваВидео

16:55

Простая хитрость превращает яичницу в шедевр: один трюк меняет всеВидео

16:36

"Зафиксированы на бумаге": в России назвали условия окончания войны против Украины

16:34

Не только кровь за кровь: названы истинные мотивы жестокой мести княгини Ольги древлянам

16:26

В одном регионе Украины объявили срочную эвакуацию: кто должен покинуть дом

16:23

РФ пошла в жесткое наступление, ВСУ покидают позиции - Силы обороны

16:11

Три знаки зодиака вырвутся из темноты в светлое будущее: им уготован душевный подъем

16:03

ВСУ поразили один из крупнейших НПЗ России, который поставляет топливо оккупантам

15:54

Правило "20-80": эксперты назвали лучший способ для зарядки телефона

15:53

Безалкогольное пиво: метод производства, который ломает все стереотипыВидео

15:30

Как носить шапку с пальто в этом сезоне: советы, идеи, образы

15:24

Путин не уложился в свой график: в Foreign Affairs объяснили, почему зима станет решающей для фронта

15:20

Мужчина нашел странный сундук в саду: находка обескуражила даже копов

15:06

Салат, который просто затмит Шубу и Оливье на столе: рецепт на Новый год 2026

15:02

Микроволновку сделали с одной тайной опцией: как открыть скрытую функциюВидео

Реклама
14:59

Трамп хочет "протащить" компромисс по территориям Украины в ООН - что изменится

14:54

РФ планирует масштабную операцию: эксперт предупредил об опасном маневре врага

14:33

"Сердце Украины под большой угрозой": готовится новая массированная атака на 3 города

14:29

Сколько украинцев сбежали из армии: раскрыта впечатляющая статистика по СОЧ

14:29

Сможет ли Украина похоронить нефтяную отрасль РФ - эксперт ответил

14:24

Зима удивит украинцев: синоптики рассказали, какой будет погода

14:23

Влад Яма взялся за старое в США - что он делает

14:17

Яна Глущенко публично заявила о разводе: "Пришло время отпустить"

14:15

На вкус как мамин, но готовится быстрее: рецепт холодца за два часа

14:12

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"Видео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена Зеленская
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять