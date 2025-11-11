Часов со светом будет мало: Укрэнерго ввело жесткие графики на 12 ноября

Что известно:
- РФ атаковала Украину ракетами и дронами
- Под обстрелом были объекты энергетики
- Укрэнерго ввело графики отключения света
В Украине вводят графики отключения света на 12 ноября. Ситуация в энергосистеме остается сложной. Об этом отмечает Укрэнерго.
Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в объеме от 2 до 4 очередей. Ограничения будут применяться для промышленных и бытовых потребителей.
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - говорится в сообщении.
Отключение света в Украине - мнение эксперта
Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предостерегает, что в случае холодной зимы украинцы могут оставаться без электроэнергии до 20 часов в сутки.
"Это не ежедневно, но возможно в пиковые периоды во время сильных морозов и большой нагрузки на систему или ее разбалансировки", - пояснил Корольчук.
По его словам, сложно предсказать точное количество таких дней из 90 дней зимы, однако несколько недель с подобными перебоями вполне реальны, и для потребителей это может стать существенным вызовом.
Удары по энергетике - последние новости
Как сообщал Главред, в ближайшее время об отмене графиков не может идти и речи. Скорее всего, отключения света в Украине - надолго. Энергетики работают в усиленном режиме, но восстановление объектов требует времени.
Кроме того, страна-агрессор Россия ежедневно атакует украинскую энергетику. Из-за этого графиков отключения света не удастся избежать до конца зимы. Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телемарафона.
Напомним, что в ночь на 8 ноября 2025 года Россия осуществила масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины - по данным правительства, мишенью стали тепловые и газовые объекты в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и других областях, что повлекло отключение света, отопления и водоснабжения. Следствием стало "нулевое" производство электроэнергии на нескольких украинских тепловых станциях, введение графиков отключений и повышенная тревога перед зимним периодом.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
