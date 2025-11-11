Часов со светом будет мало: Укрэнерго ввело жесткие графики на 12 ноября

Графики отключения света будут действовать в течение суток для промышленных и бытовых потребителей.

https://glavred.info/ukraine/godin-zi-svitlom-bude-malo-ukrenergo-vvelo-zhorstki-grafiki-na-12-listopada-10714520.html Ссылка скопирована

График отключения света в Украине на 12 ноября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Что известно:

РФ атаковала Украину ракетами и дронами

Под обстрелом были объекты энергетики

Укрэнерго ввело графики отключения света

В Украине вводят графики отключения света на 12 ноября. Ситуация в энергосистеме остается сложной. Об этом отмечает Укрэнерго.

Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в объеме от 2 до 4 очередей. Ограничения будут применяться для промышленных и бытовых потребителей.

видео дня

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - говорится в сообщении.

Что означают очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - мнение эксперта

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предостерегает, что в случае холодной зимы украинцы могут оставаться без электроэнергии до 20 часов в сутки.

"Это не ежедневно, но возможно в пиковые периоды во время сильных морозов и большой нагрузки на систему или ее разбалансировки", - пояснил Корольчук.

По его словам, сложно предсказать точное количество таких дней из 90 дней зимы, однако несколько недель с подобными перебоями вполне реальны, и для потребителей это может стать существенным вызовом.

Удары по энергетике - последние новости

Как сообщал Главред, в ближайшее время об отмене графиков не может идти и речи. Скорее всего, отключения света в Украине - надолго. Энергетики работают в усиленном режиме, но восстановление объектов требует времени.

Кроме того, страна-агрессор Россия ежедневно атакует украинскую энергетику. Из-за этого графиков отключения света не удастся избежать до конца зимы. Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телемарафона.

Напомним, что в ночь на 8 ноября 2025 года Россия осуществила масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины - по данным правительства, мишенью стали тепловые и газовые объекты в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и других областях, что повлекло отключение света, отопления и водоснабжения. Следствием стало "нулевое" производство электроэнергии на нескольких украинских тепловых станциях, введение графиков отключений и повышенная тревога перед зимним периодом.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред