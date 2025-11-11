Укр
На фоне коррупционного скандала: Кабмин распустил Наблюдательный совет "Энергоатома"

Марина Фурман
11 ноября 2025, 20:26
Свириденко отметила, что новое руководство должно помочь правоохранителям в расследовании возможной коррупции.
Свириденко, AES
Правительство прекратило полномочия Наблюдательного совета Энергоатома / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Во вторник, 11 ноября, правительство досрочно прекратило полномочия Наблюдательного совета "Энергоатома". Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram.

"В 2023 году мы начали корпоративную реформу. Избрали по конкурсу состав этого наблюдательного органа. Вся полнота рычагов влияния, от назначения менеджмента до контроля деятельности компании, лежит на Наблюдательном Совете. Важно, что Правительство не вмешивалось в его деятельность. Наблюдательный совет должен нести ответственность за ситуацию в компании", - говорится в сообщении.

Свириденко также сообщила, что Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в недельный срок в консультациях с международными партнерами должно подать на утверждение Правительства новый состав Наблюдательного совета.

Задача нового состава - быстро обновить руководство, проверить работу компании и помочь правоохранителям в расследовании возможной коррупции.

Премьер-министр также поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит Энергоатома, в том числе - по закупкам.

"Ожидаем результаты аудита в кратчайшие сроки. Материалы передадим правоохранительным и антикоррупционным органам", - написала Свириденко.

Новость дополняется...

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

20:26Украина
Одесса под массированной атакой РФ - в городе не утихают взрывы, что известно

Одесса под массированной атакой РФ - в городе не утихают взрывы, что известно

20:09Украина
Часов со светом будет мало: Укрэнерго ввело жесткие графики на 12 ноября

Часов со светом будет мало: Укрэнерго ввело жесткие графики на 12 ноября

19:38Украина
Россияне прорвали границу в еще одной области, "буферная зона" уже 5 км - офицер

Россияне прорвали границу в еще одной области, "буферная зона" уже 5 км - офицер

Москва поставила дедлайн для окончания войны, но есть нюанс - экс-сотрудник СБУ

Москва поставила дедлайн для окончания войны, но есть нюанс - экс-сотрудник СБУ

"Собаки лают": Олег Винник вышел из себя и высказался об украинцах

"Собаки лают": Олег Винник вышел из себя и высказался об украинцах

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

