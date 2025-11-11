На фоне коррупционного скандала: Кабмин распустил Наблюдательный совет "Энергоатома"

Свириденко отметила, что новое руководство должно помочь правоохранителям в расследовании возможной коррупции.

Правительство прекратило полномочия Наблюдательного совета Энергоатома / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Во вторник, 11 ноября, правительство досрочно прекратило полномочия Наблюдательного совета "Энергоатома". Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram.

"В 2023 году мы начали корпоративную реформу. Избрали по конкурсу состав этого наблюдательного органа. Вся полнота рычагов влияния, от назначения менеджмента до контроля деятельности компании, лежит на Наблюдательном Совете. Важно, что Правительство не вмешивалось в его деятельность. Наблюдательный совет должен нести ответственность за ситуацию в компании", - говорится в сообщении.

Свириденко также сообщила, что Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в недельный срок в консультациях с международными партнерами должно подать на утверждение Правительства новый состав Наблюдательного совета.

Задача нового состава - быстро обновить руководство, проверить работу компании и помочь правоохранителям в расследовании возможной коррупции.

Премьер-министр также поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит Энергоатома, в том числе - по закупкам.

"Ожидаем результаты аудита в кратчайшие сроки. Материалы передадим правоохранительным и антикоррупционным органам", - написала Свириденко.

