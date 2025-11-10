НАБУ разоблачило коррупционную схему в 'Энергоатоме': нардеп назвал имена фигурантов

НАБУ нашло символику Служба безопасности президента РФ во время обысков у фигурантов дела "Энергоатома".

https://glavred.info/ukraine/nabu-razoblachilo-korrupcionnuyu-shemu-v-energoatome-nardep-nazval-imena-figurantov-10714067.html Ссылка скопирована

НАБУ разоблачило схему коррупции в энергетике на откатах из "Энергоатома" / Колаж: Главред, фото: НАБУ, УНИАН

Главное:

НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме"

От контрагентов брали 10-15% "откатов"

Среди участников - украинские чиновники и бизнесмены

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему среди украинских чиновников, связанную с государственным предприятием "Энергоатом". Организация получала от контрагентов "Энергоатома" от 10 до 15% от стоимости контрактов. Об этом сообщило НАБУ.

По данным следствия, предприятия, которые работали с "Энергоатомом", заставляли платить "откаты" за избежание блокировки платежей или за сохранение статуса поставщика. Эта схема получила внутреннее название "шлагбаум".

видео дня

В НАБУ отметили, что к реализации схемы были привлечены бывший заместитель руководителя Фонда государственного имущества, который впоследствии стал советником министра энергетики, а также бывший правоохранитель, занимавший должность исполнительного директора по физической защите и безопасности "Энергоатома".

По данным следствия, используя служебные связи в министерстве и государственной компании, они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.

"Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих", - говорится в сообщении НАБУ.

Кроме этого, во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы в энергетике нашли предмет с выразительным "российским следом". Речь идет о блокноте с символикой Службы безопасности президента РФ.

Блокнот с символикой Службы безопасности президента РФ / Фото: НАБУ

Вероятные фигуранты схемы

Согласно расследованию НАБУ, в громком коррупционном деле пока фигурирует семь человек. Среди установленных участников:

бывший советник министра энергетики;

исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом";

бизнесмен - руководитель преступной организации;

четыре человека - работников бэк-офиса по легализации средств.

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что на записях от НАБУ слышен разговор "Тенора" и "Рокет". По его словам, "Тенор" - это бывший сотрудник Генеральной прокуратуры Дмитрий Басов. Сейчас он возглавляет подразделение безопасности НАЭК "Энергоатом".

"Рокет", как утверждает Железняк, это бывший советник министра энергетики Германа Галущенко Игорь Миронюк. Нардеп заявил, что Миронюк выступал как так называемый "смотрящий" за энергетикой от бизнесмена Тимура Миндича, к которому детективы НАБУ пришли с обысками утром 10 ноября.

Что касается "Карлсона", Железняк добавил, что это Тимур Миндич. Кроме этого "Профессором", по мнению нардепа, является Герман Галущенко.

Отметим, что согласно Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.

Операция НАБУ - что известно

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят масштабную операцию по разоблачению коррупционной схемы в сфере энергетики. По данным НАБУ, следствие длилось 15 месяцев и включало более 1000 часов аудиозаписей.

Детали дела и первые видеодоказательства были представлены 10 ноября в рамках операции под кодовым названием "Мидас". На аудиозаписях чиновники и бизнесмены обсуждают присвоение средств, предназначенных для защиты энергетики от атак.

Как сообщал Главред, 8 ноября Россия нанесла массированный удар по украинским городам, энергетике и гражданским объектам. Из-за массированной атаки в Украине остановились все ТЭЦ Центрэнерго. Генерация электроэнергии пока отсутствует.

Читайте также:

Об источнике: НАБУ Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых.Бюро занимается противодействием коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющим угрозу национальной безопасности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред