Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": нардеп назвал имена фигурантов

Руслана Заклинская
10 ноября 2025, 14:52обновлено 10 ноября, 15:44
227
НАБУ нашло символику Служба безопасности президента РФ во время обысков у фигурантов дела "Энергоатома".
НАБУ разоблачило коррупционную схему в 'Энергоатоме': нардеп назвал имена фигурантов
НАБУ разоблачило схему коррупции в энергетике на откатах из "Энергоатома" / Колаж: Главред, фото: НАБУ, УНИАН

Главное:

  • НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме"
  • От контрагентов брали 10-15% "откатов"
  • Среди участников - украинские чиновники и бизнесмены

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему среди украинских чиновников, связанную с государственным предприятием "Энергоатом". Организация получала от контрагентов "Энергоатома" от 10 до 15% от стоимости контрактов. Об этом сообщило НАБУ.

По данным следствия, предприятия, которые работали с "Энергоатомом", заставляли платить "откаты" за избежание блокировки платежей или за сохранение статуса поставщика. Эта схема получила внутреннее название "шлагбаум".

видео дня

В НАБУ отметили, что к реализации схемы были привлечены бывший заместитель руководителя Фонда государственного имущества, который впоследствии стал советником министра энергетики, а также бывший правоохранитель, занимавший должность исполнительного директора по физической защите и безопасности "Энергоатома".

По данным следствия, используя служебные связи в министерстве и государственной компании, они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.

"Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих", - говорится в сообщении НАБУ.

  • Разоблачение коррупции в сфере энергетики
    Разоблачение коррупции в сфере энергетики фото: t.me/nab_ukraine
  • Разоблачение коррупции в сфере энергетики
    Разоблачение коррупции в сфере энергетики фото: t.me/nab_ukraine
  • Разоблачение коррупции в сфере энергетики
    Разоблачение коррупции в сфере энергетики фото: t.me/nab_ukraine
  • Разоблачение коррупции в сфере энергетики
    Разоблачение коррупции в сфере энергетики фото: t.me/nab_ukraine

Кроме этого, во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы в энергетике нашли предмет с выразительным "российским следом". Речь идет о блокноте с символикой Службы безопасности президента РФ.

НАБУ разоблачило коррупционную схему в 'Энергоатоме': нардеп назвал имена фигурантов
Блокнот с символикой Службы безопасности президента РФ / Фото: НАБУ

Вероятные фигуранты схемы

Согласно расследованию НАБУ, в громком коррупционном деле пока фигурирует семь человек. Среди установленных участников:

  • бывший советник министра энергетики;
  • исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом";
  • бизнесмен - руководитель преступной организации;
  • четыре человека - работников бэк-офиса по легализации средств.

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что на записях от НАБУ слышен разговор "Тенора" и "Рокет". По его словам, "Тенор" - это бывший сотрудник Генеральной прокуратуры Дмитрий Басов. Сейчас он возглавляет подразделение безопасности НАЭК "Энергоатом".

"Рокет", как утверждает Железняк, это бывший советник министра энергетики Германа Галущенко Игорь Миронюк. Нардеп заявил, что Миронюк выступал как так называемый "смотрящий" за энергетикой от бизнесмена Тимура Миндича, к которому детективы НАБУ пришли с обысками утром 10 ноября.

Что касается "Карлсона", Железняк добавил, что это Тимур Миндич. Кроме этого "Профессором", по мнению нардепа, является Герман Галущенко.

Отметим, что согласно Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.

Операция НАБУ - что известно

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят масштабную операцию по разоблачению коррупционной схемы в сфере энергетики. По данным НАБУ, следствие длилось 15 месяцев и включало более 1000 часов аудиозаписей.

Детали дела и первые видеодоказательства были представлены 10 ноября в рамках операции под кодовым названием "Мидас". На аудиозаписях чиновники и бизнесмены обсуждают присвоение средств, предназначенных для защиты энергетики от атак.

Как сообщал Главред, 8 ноября Россия нанесла массированный удар по украинским городам, энергетике и гражданским объектам. Из-за массированной атаки в Украине остановились все ТЭЦ Центрэнерго. Генерация электроэнергии пока отсутствует.

Читайте также:

Об источнике: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых.Бюро занимается противодействием коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющим угрозу национальной безопасности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Энергоатом НАБУ САП Коррупция новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сколько продлятся отключения света в Украине: нардеп назвал реальные сроки

Сколько продлятся отключения света в Украине: нардеп назвал реальные сроки

15:30Украина
Штурм Покровска: РФ атакует с новых направлений и перебрасывает резервы

Штурм Покровска: РФ атакует с новых направлений и перебрасывает резервы

14:59Украина
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": нардеп назвал имена фигурантов

НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": нардеп назвал имена фигурантов

14:52Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

Отключение света в Украине — графики на 10 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 10 ноября (обновляется)

Последние новости

15:46

"Лобода отгребла": россияне набросились на украинок во время концерта певицы

15:30

Сколько продлятся отключения света в Украине: нардеп назвал реальные срокиВидео

15:24

Patriot для Украины: Зеленский сделал важное заявление

14:59

Штурм Покровска: РФ атакует с новых направлений и перебрасывает резервы

14:58

Жил на кофе: кто из известных писателей выпил 15 тысяч чашек, чтобы написать шедевр

Новые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после ПокровскаНовые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после Покровска
14:55

Три знака зодиака словят удачу за хвост: кто эти счастливчики

14:52

НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": нардеп назвал имена фигурантовФото

14:20

Оперативное окружение стратегического города: в Генштабе расставили точки над "і"

14:03

Риск массовых отключений отопления: эксперт о прогнозе зимнего "Апокалипсиса"

Реклама
13:56

Долго горят и дают максимум тепла: какие дрова лучше всего подходят для отопления

13:51

"Очень страшно": предательница Тодоренко обеспокоила откровенным видео

13:50

Взрыв смертности в армии РФ: ГУР раскрыло, сколько оккупантов погибли

13:35

Гороскоп на завтра 11 ноября: Близнецам - большие деньги, Стрельцам - перемены

13:34

Божественный завтрак за считанные минуты - раз и готовоВидео

13:26

Уже в ближайшую неделю: цены на бензин в Украине резко подскочат

13:26

Черная пятница 2025: когда начнется и как не попасться на уловки продавцов

13:13

"Мы объединили все государство": Путин "в тупиковой ситуации" - Зеленский

12:55

"Завтра прибыть в ТЦК": 23-летняя звезда TikTok объявила о мобилизации в ВСУВидео

12:52

Как дожить до ста лет: 101-летняя американка поразила простым секретом долголетия

12:51

"Началась новая жизнь": Мозговая публично раскрыла свой главный секрет

Реклама
12:46

Герберы стали опаснее: "Флэш" раскрыл детали модернизации российских дроновФото

12:33

Скоро в Украине разбушуется сильный циклон: какие области будет заливать дождями

12:31

Песков заговорил о желании РФ завершить войну "как можно быстрее", но есть нюанс

12:17

Около Покровска оккупанты устраивают "сафари" на людей - военная

12:15

От "яблока" до plus-size: как подобрать идеальное зимнее пальто по типу фигурыВидео

11:58

Новое наступление РФ: экс-сотрудник СБУ назвал цель Кремля после Покровска

11:43

Путинистку Ларису Долину хотели убить - что она сделала

11:34

Ученые придумали, как заставить солнечные панели самоочищатся

11:30

Запела на русском: Каменских в США сделала окончательный выборВидео

11:24

"Легче с парнями": MELOVIN признался, почему до сих пор одинокий

11:08

Полные сумки денег: в НАБУ заявили о разоблачении коррупции в сфере энергетикиФотоВидео

11:00

Плесень и налёт больше не вернутся: о простой хитрости в душе мало кто знаетВидео

10:50

Китайский гороскоп на завтра 11 ноября: Тиграм - стресс, Кроликам - жадность

10:50

"Могут скрываться тайны": женщина нашла за зеркалом потайную 3-комнатную квартируВидео

10:48

"Лазейка" в санкциях: стало известно, какая страна импортирует миллионы тонн российской нефти

10:41

Он выглядел совсем по-другому: раскрыт главный миф о Владимире ВеликомВидео

10:17

С еще одним участником группы Green Grey случилась беда - что произошло

10:13

Алла Пугачева внезапно дала новое интервью — что она сказалаВидео

10:10

Принесет ссоры и безденежья: что нельзя оставлять на столе на ночь

09:55

"Меньше будет предательством": Залужный назвал условие окончания войны в Украине

Реклама
09:53

Света не будет долго: когда Украина сможет вернуться к стабильному электроснабжению

09:46

Почему вечером 11 ноября запрещено работать: какой церковный праздник

09:26

Притула раскрыл правду о службе мужа Маши Ефросининой

09:11

НАТО ошибочно выбрал бездействие в начале войнымнение

09:02

Оккупанты снизили натиск в Покровске и блокируют логистику ВСУ в Мирнограде - ISW

08:51

Зима изменит жизнь четырех знаков зодиака: астрологи рассказали к чему готовиться

08:32

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:30

Когда и где сегодня будут выключать свет: графики отключения на 10 ноября

08:15

Сенат США одобрил финансирование правительства: когда закончится шатдаун

07:45

Морские дроны атаковали Туапсе, в порту вспыхнул пожар: что известно

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваПотапМаксим ГалкинНастя КаменскихСофия РотаруВиталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять