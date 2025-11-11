Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Правоохранители уже задержали 5 фигурантов дела. Семь фигурантов получили подозрения.

https://glavred.info/ukraine/pervye-zaderzhaniya-i-podozreniya-nabu-obnarodovalo-novuyu-chast-plenok-mindicha-10714373.html Ссылка скопирована

НАБУ сообщило о подозрениях фигурантам коррупционного дела / Коллаж: Главред, фото: НАБУ

НАБУ и САП сообщили о подозрениях фигурантам скандального коррупционного дела в энергетике. Среди них и руководитель преступной организации. Об этом сообщает НАБУ.

В преступную организацию входили действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен и другие лица. Они выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий госсектора.

Сейчас были задержаны 5 человек. Подозрения были сообщены семерым членам организации:

видео дня

бизнесмен - руководитель преступной организации;

бывший советник министра энергетики;

исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом";

четыре человека - "работники" бэк-офиса по легализации средств.

Члены организации систематически получали взятки от контрагентов Энергоатома в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

"В частности контрагентам Энергоатома навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум". Средства легализировались через бэк-офис в центре Киева. Через него прошло около 100 млн долл. США", - говорится в сообщении.

Проведение спецоперации

Спецоперация "Мидас" продолжалась более 15 месяцев - с лета 2024 года. За это время были собраны данные и тысячи часов аудиозаписей. К финальному этапу операции привлекли весь личный состав НАБУ.

Всего было проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах. В ходе обысков были изъяты документы и деньги.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред