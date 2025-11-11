Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

НАБУ и САП сообщили о подозрениях фигурантам скандального коррупционного дела в энергетике. Среди них и руководитель преступной организации. Об этом сообщает НАБУ.
В преступную организацию входили действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен и другие лица. Они выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий госсектора.
Сейчас были задержаны 5 человек. Подозрения были сообщены семерым членам организации:
- бизнесмен - руководитель преступной организации;
- бывший советник министра энергетики;
- исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом";
- четыре человека - "работники" бэк-офиса по легализации средств.
Члены организации систематически получали взятки от контрагентов Энергоатома в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.
"В частности контрагентам Энергоатома навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум". Средства легализировались через бэк-офис в центре Киева. Через него прошло около 100 млн долл. США", - говорится в сообщении.
Проведение спецоперации
Спецоперация "Мидас" продолжалась более 15 месяцев - с лета 2024 года. За это время были собраны данные и тысячи часов аудиозаписей. К финальному этапу операции привлекли весь личный состав НАБУ.
Всего было проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах. В ходе обысков были изъяты документы и деньги.
Новость дополняется...
