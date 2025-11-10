Расследование НАБУ о коррупции в энергетике: у Зеленского впервые отреагировали

В Офисе президента отреагировали на расследование НАБУ и САП о хищении 100 миллионов долларов, отметив необходимость неотвратимого наказания.

У Зеленского впервые отреагировали на расследование НАБУ по коррупции в энергетике / Коллаж: Главред, фото: НАБУ

У Зеленского отреагировали на расследование НАБУ

Советник президента отметил неотвратимость наказания для виновных

В Офисе президента Украины впервые отреагировали на расследование НАБУ и САП о хищении и отмывании 100 миллионов долларов в сфере энергетики. Соответствующее заявление сделал советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии Общественному.

Дмитрий Литвин отметил, что каждому виновному должно быть обеспечено неотвратимое наказание.

"Очевидно, что должна быть неотвратимость наказания, и если есть такое обвинение - должны быть подозрения и другие необходимые процессуальные действия, поэтому мы поддерживаем это", - отметил он.

Он добавил, что пока обнародовано лишь несколько видео от НАБУ без юридических подробностей, и как только такие детали появятся, Офис Президента поддержит соответствующие процессуальные шаги.

Как легализировались коррупционные средства из энергетической сферы - расследование НАБУ

Как отмечается в расследовании НАБУ, легализацию средств, незаконно полученных в сфере энергетики, осуществлял специально созданный офис преступной организации, который располагался в центре Киева.

Это помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, который уже является фигурантом другого уголовного дела, расследуемого НАБУ и САП.

Как указывается в расследовании, в этом офисе тщательно вели учет доходов, хранили "черную бухгалтерию" и организовывали отмывание денег через сеть иностранных компаний. Часть финансовых операций, в частности выплаты наличными, проводилась за пределами Украины.

За свои услуги сторонним клиентам офис получал вознаграждение - определенный процент от суммы транзакций. Всего, по данным НАБУ, через эту "прачечную" прошло около 100 миллионов долларов США.

Коррупция в сфере энергетики - что известно о расследовании НАБУ

Напомним, как ранее сообщал Главред, НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой осуществляют масштабную операцию, направленную на разоблачение коррупционных схем в сфере энергетики. Впоследствии НАБУ обнародовало первые видеодоказательства в рамках операции "Мидас" - на записях чиновники и бизнесмены подробно обсуждают, как присваивали средства, предназначенные для защиты энергетической инфраструктуры от атак.

Расследование НАБУ и САП выявило разветвленную схему коррупции среди украинских чиновников, связанную с государственным предприятием "Энергоатом". По данным бюро, преступная организация получала от контрагентов компании от 10 до 15% от суммы контрактов. Как установило следствие, предприятия-партнеры "Энергоатома" заставляли платить "откаты", чтобы избежать блокировки платежей или сохранить статус поставщика. Сама схема имела внутреннее название "шлагбаум".

К ее реализации, по информации НАБУ, причастны бывший заместитель председателя Фонда госимущества, который позже стал советником министра энергетики, а также экс-сотрудник правоохранительных органов, занимавший должность исполнительного директора по физической защите и безопасности в "Энергоатоме"

Об источнике: НАБУ Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых.Бюро занимается противодействием коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющим угрозу национальной безопасности, пишет Википедия.

