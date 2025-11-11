Россияне атаковали шесть населенных пунктов Харьковщины: есть разрушения, пострадали люди

В результате атаки поврежден храм, админздания, пострадали три человека - в том числе подросток.

Россияне массированно атаковали Харьковщину / Коллаж: Главред, фото: полиция, Харьковская областная прокуратура

Коротко о главном:

Россияне массированно атаковали Харьковскую область различными видами вооружения

Пострадали 24-летний и 42-летний мужчины, а также 16-летний парень

Разрушены объекты гражданской инфраструктуры

За прошедшие сутки, 10 ноября, россияне атаковали шесть населенных пунктов Харьковской области, пострадали двое мужчин и 16-летний парень.

Армия РФ атаковала Харьковскую область ракетой, тремя БПЛА типа "Герань-2", FPV-дроном и тремя беспилотниками, тип которых устанавливается. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"В результате обстрела в селе Рубежное Волчанской громады пострадали 24-летний и 42-летний мужчины, а также 16-летний парень", - говорится в сообщении.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

В Богодухове повреждены два административных здания, торговый киоск, автомобиль, кафе, помещение банка и храм;

В селе Гуты Богодуховского района - гараж;

В селе Замост Купянского района повреждены частный дом, гараж и автомобиль;

В селе Боровая Изюмского района - магазин;

В селе Рубежное Чугуевского района поврежден автомобиль;

В селе Высокий Харьковского района - административные здания.

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 52 человека. Остались 30 человек. Всего с начала работы в пункте зарегистрированы 11 610 человек.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 7 ноября, Россия ударила авиабомбами по АЗС на Харьковщине. В результате авиаудара травмированы пять человек, среди которых работник полиции. Все пострадавшие госпитализированы.

Кроме того, в ночь на 7 ноября российские оккупационные войска нанесли удар дронами по Запорожью. В результате вражеской атаки пострадал местный детский сад. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее, ночью, 4 ноября, оккупанты атаковали Харьковскую область беспилотниками, в частности, попали по пожарному депо и технике - в результате вражеских ударов пострадали 6 человек, среди которых спасатели.

