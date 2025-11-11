Россияне атаковали шесть населенных пунктов Харьковщины: есть разрушения, пострадали люди

Коротко о главном:
- Россияне массированно атаковали Харьковскую область различными видами вооружения
- Пострадали 24-летний и 42-летний мужчины, а также 16-летний парень
- Разрушены объекты гражданской инфраструктуры
За прошедшие сутки, 10 ноября, россияне атаковали шесть населенных пунктов Харьковской области, пострадали двое мужчин и 16-летний парень.
Армия РФ атаковала Харьковскую область ракетой, тремя БПЛА типа "Герань-2", FPV-дроном и тремя беспилотниками, тип которых устанавливается. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"В результате обстрела в селе Рубежное Волчанской громады пострадали 24-летний и 42-летний мужчины, а также 16-летний парень", - говорится в сообщении.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- В Богодухове повреждены два административных здания, торговый киоск, автомобиль, кафе, помещение банка и храм;
- В селе Гуты Богодуховского района - гараж;
- В селе Замост Купянского района повреждены частный дом, гараж и автомобиль;
- В селе Боровая Изюмского района - магазин;
- В селе Рубежное Чугуевского района поврежден автомобиль;
- В селе Высокий Харьковского района - административные здания.
Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 52 человека. Остались 30 человек. Всего с начала работы в пункте зарегистрированы 11 610 человек.
Атаки РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 7 ноября, Россия ударила авиабомбами по АЗС на Харьковщине. В результате авиаудара травмированы пять человек, среди которых работник полиции. Все пострадавшие госпитализированы.
Кроме того, в ночь на 7 ноября российские оккупационные войска нанесли удар дронами по Запорожью. В результате вражеской атаки пострадал местный детский сад. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее, ночью, 4 ноября, оккупанты атаковали Харьковскую область беспилотниками, в частности, попали по пожарному депо и технике - в результате вражеских ударов пострадали 6 человек, среди которых спасатели.
