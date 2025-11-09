Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Когда возобновят работу ТЭС "Центрэнерго" после атаки РФ: что говорят в Кабмине

Руслан Иваненко
9 ноября 2025, 19:44обновлено 9 ноября, 20:19
189
Специалисты "Центрэнерго" пытаются найти решение для быстрого восстановления энергоснабжения.
ТЭС, дроны
Специалисты восстанавливают оборудование ТЭС и готовят все резервы для быстрого запуска станций / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Читайте в материале:

  • Когда возобновят работу ТЭС "Центрэнерго" после атаки РФ
  • Какие трудности могут возникнуть во время ремонта электростанций
  • Какие регионы больше всего рискуют из-за локальных атак на энергетику

В субботу, 8 ноября, в результате атаки России остановились обе теплоэлектростанции компании "Центрэнерго". Восстановление их работы потребует времени и будет зависеть от наличия необходимого оборудования.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Роман Андарак, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона

видео дня

Ход ремонтных работ и оценка повреждений

Он уточнил, что ремонтные работы начнутся сразу, как только позволит ситуация с безопасностью.

"В первую очередь разбираются завалы, оценивается степень повреждения, уровень разрушений и что нужно сделать для того, чтобы восстановить работу оборудования", - отметил Андарак.

Сейчас прогнозировать сроки восстановления сложно из-за того, что атака произошла только вчера.

"У нас есть определенный резерв ремонтного оборудования, который мы успели накопить с помощью в том числе наших партнеров. Но если это достаточно специфическое оборудование, восстановление может потребовать немного большего времени, чем нам бы того хотелось", - пояснил замминистра.

Андарак также подчеркнул профессионализм сотрудников "Центрэнерго", отметив, что компания всегда демонстрировала высокий уровень мастерства при восстановлении работы после повреждений.

"Надеемся, так будет и на этот раз", - резюмировал чиновник.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине/ Инфографика: Главред

Оценка состояния энергосистемы от эксперта

Энергетический эксперт, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар оценил состояние украинской энергосистемы накануне осенне-зимнего периода и очертил потенциальные риски для ее стабильности.

По его словам, Россия изменила тактику атак: вместо масштабных ударов теперь сосредотачиваются на локальных энергообъектах в приграничных и прифронтовых регионах. Такой подход, отмечает эксперт, повышает уязвимость отдельных областей и увеличивает вероятность перебоев с электроснабжением.

"Сейчас под повышенным риском остаются Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области, где возможны новые целенаправленные удары по критической инфраструктуре", - подчеркнул Михаил Гончар.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 8 ноября из-за российских обстрелов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к введению "Укрэнерго" графиков аварийных и почасовых отключений.

Кроме того, в Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Как сообщает Укрэнерго, графики почасовых отключений запланированы и на понедельник, 10 ноября.

Напомним, что эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сказал, что длительные отключения электроэнергии зимой могут стать реальностью. Если зима будет холодной, то без света украинцы могут быть около 20 часов.

Читайте также:

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ТЭС новости Украины Масштабная ракетная атака на энергетику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

20:55Война
Не только мощнее: в СМИ раскрыли главное преимущество ракеты Фламинго над Tomahawk

Не только мощнее: в СМИ раскрыли главное преимущество ракеты Фламинго над Tomahawk

20:18Война
До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

18:52Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября: Весам нужна помощь, Львам - прорыв

Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября: Весам нужна помощь, Львам - прорыв

Гороскоп на завтра 10 ноября: Весам - неожиданность, Скорпионам - успех

Гороскоп на завтра 10 ноября: Весам - неожиданность, Скорпионам - успех

Всегда выглядят ухоженно и уверенно: какие ТОП-4 знака никогда не стареют

Всегда выглядят ухоженно и уверенно: какие ТОП-4 знака никогда не стареют

Последние новости

20:55

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

20:46

Под покровом ночи: кого на самом деле можно встретить в украинской дикой природе

20:18

Не только мощнее: в СМИ раскрыли главное преимущество ракеты Фламинго над Tomahawk

20:14

Прописка не означает собственность: почему вас могут выписать без суда

19:47

"Я так рада": Светлана Лобода заговорила о возвращении в Украину

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
19:44

Когда возобновят работу ТЭС "Центрэнерго" после атаки РФ: что говорят в Кабмине

19:35

Военный министр Трампа уже видит на горизонте ужасные тени 1939 годамнение

19:05

Впереди открывается светлый путь: три знака зодиака наконец-то отпустят прошлое

18:58

Миф об "общих корнях": что Россия умалчивает о Киевской Руси

Реклама
18:53

Динамо и Шахтер оштрафовали на кругленькую сумму: известна причина и вердикт

18:52

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

18:35

Загадка 90-х: откуда взялись металлические пластины "Ш" во дворах и куда исчезлиВидео

18:28

Оккупанты повредили первую в Украине крупную ТЭС на биомассе - соучредительФото

18:26

Плата за доставку газа в Украине: существует ли льгота для пенсионеров

18:01

"Заснул" во время обращения: в Белом доме сделали заявление о "болезни" Трампа

17:48

"Не мог просто забыть": Андриенко вспомнил детство и заговорил о верности себе

17:28

Банки не будут работать: сколько наличных стоит подготовить украинцам на случай блэкаута

17:26

Волна поддержки исчерпана: в Польше растет враждебность к украинцам – СМИ

16:26

Блэкауты ударят по кошелькам украинцев: какой привычный продукт может стать роскошью

16:17

Почему кот не спит ночью – настоящая причина удивит многихВидео

Реклама
15:52

Как сказать по-украински "строить глазки": точный перевод знают единицыВидео

15:40

Украина ввела санкции против посланника Путина и экс-главы КСУ

15:21

Почему 10 ноября нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

15:02

США остановили поставки американского оружия для Украины - какая причина

14:56

"Они не отказались": названы реальные планы РФ по Запорожской АЭС

14:37

Россия изменила тактику ударов по энергетике - в каких областях ситуация хуже всего

14:22

"Тесть всей Европы" и братоубийца: правда о Ярославе Мудром

14:08

Интересный тест на IQ: нужно найти три отличия на фото за 31 секунду

13:49

"За счет России": может ли Китай "кинуть" Путина из-за давления США

13:30

Главный продукт украинцев подорожает: когда цена пересечет психологическую черту

13:27

Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября

13:20

Исчезнет первой со стола: рецепт оригинальной закуски за 5 минут

12:53

США дали тайное обещание россиянам по Украине - Лавров сделал циничное заявление

12:42

Проедут 600 000 километров без ремонта: механик назвал самые надежные авто

12:41

Умер Заслуженный тренер Украины по вольной борьбе Игорь Барна

12:38

Как будет действовать Путин после возможного захвата Покровска: есть 2 сценария

12:27

Любовный гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября

12:12

Почему Украине стало труднее сбивать российские ракеты - генерал назвал причину

11:43

Без улыбки не выговоришь: украинская фамилия, которая звучит как мат

11:38

От аномального тепла до -3 градусов: на Украину надвигаются дожди и грозы

Реклама
11:33

Макияж с лифтинг-эффектом: как "раскрыть" глаз с нависшим веком

10:55

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

10:46

Анджелина Джоли рассказала об опасном моменте во время визита в Украину: что произошло

10:38

Громкая диверсия в Крыму: партизаны ударили по ключевой логистической артерии РФВидео

10:24

Невеста Дмитрия Кулебы посветила обручальным колечком от политика

10:24

Коварный Гундяев обрек Медведева на мукимнение

10:12

Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября: Весам нужна помощь, Львам - прорыв

10:07

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 ноября (обновляется)

10:03

РФ притормозила под Покровском: аналитики сказали, чем опасна загадочная пауза

09:51

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять