Когда возобновят работу ТЭС "Центрэнерго" после атаки РФ: что говорят в Кабмине

Специалисты "Центрэнерго" пытаются найти решение для быстрого восстановления энергоснабжения.

https://glavred.info/war/kogda-vozobnovyat-rabotu-tes-centrenergo-posle-ataki-rf-chto-govoryat-v-kabmine-10713851.html Ссылка скопирована

Специалисты восстанавливают оборудование ТЭС и готовят все резервы для быстрого запуска станций / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Читайте в материале:

Когда возобновят работу ТЭС "Центрэнерго" после атаки РФ

Какие трудности могут возникнуть во время ремонта электростанций

Какие регионы больше всего рискуют из-за локальных атак на энергетику

В субботу, 8 ноября, в результате атаки России остановились обе теплоэлектростанции компании "Центрэнерго". Восстановление их работы потребует времени и будет зависеть от наличия необходимого оборудования.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Роман Андарак, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона

видео дня

Ход ремонтных работ и оценка повреждений

Он уточнил, что ремонтные работы начнутся сразу, как только позволит ситуация с безопасностью.

"В первую очередь разбираются завалы, оценивается степень повреждения, уровень разрушений и что нужно сделать для того, чтобы восстановить работу оборудования", - отметил Андарак.

Сейчас прогнозировать сроки восстановления сложно из-за того, что атака произошла только вчера.

"У нас есть определенный резерв ремонтного оборудования, который мы успели накопить с помощью в том числе наших партнеров. Но если это достаточно специфическое оборудование, восстановление может потребовать немного большего времени, чем нам бы того хотелось", - пояснил замминистра.

Андарак также подчеркнул профессионализм сотрудников "Центрэнерго", отметив, что компания всегда демонстрировала высокий уровень мастерства при восстановлении работы после повреждений.

"Надеемся, так будет и на этот раз", - резюмировал чиновник.

Генерация электроэнергии в Украине/ Инфографика: Главред

Оценка состояния энергосистемы от эксперта

Энергетический эксперт, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар оценил состояние украинской энергосистемы накануне осенне-зимнего периода и очертил потенциальные риски для ее стабильности.

По его словам, Россия изменила тактику атак: вместо масштабных ударов теперь сосредотачиваются на локальных энергообъектах в приграничных и прифронтовых регионах. Такой подход, отмечает эксперт, повышает уязвимость отдельных областей и увеличивает вероятность перебоев с электроснабжением.

"Сейчас под повышенным риском остаются Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области, где возможны новые целенаправленные удары по критической инфраструктуре", - подчеркнул Михаил Гончар.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 8 ноября из-за российских обстрелов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к введению "Укрэнерго" графиков аварийных и почасовых отключений.

Кроме того, в Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Как сообщает Укрэнерго, графики почасовых отключений запланированы и на понедельник, 10 ноября.

Напомним, что эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сказал, что длительные отключения электроэнергии зимой могут стать реальностью. Если зима будет холодной, то без света украинцы могут быть около 20 часов.

Читайте также:

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред