"Они не отказались": названы реальные планы РФ по Запорожской АЭС

Мария Николишин
9 ноября 2025, 14:56
Россияне понимают, что ремонт на ЗАЭС продлится долго.
'Они не отказались': названы реальные планы РФ по Запорожской АЭС
Планы РФ по Запорожской АЭС / коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Россия до сих пор хочет подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме
  • В июне были повреждены трансформаторы в Молочанске и Мелитополе
  • Какие именно повреждения - точно неизвестно

Страна-агрессор Россия до сих пор не отказалась от планов подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. Об этом в интервью Главреду рассказала независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная.

"Да, они, безусловно, не отказались. Но неизвестными беспилотниками были повреждены трансформаторы в Молочанске и Мелитополе еще в июне, когда Greenpeace опубликовала первые спутниковые снимки. И сейчас, похоже, они оценили масштабы повреждений", - подчеркнула она.

По ее словам, после тех ударов россияне не сразу решили восстанавливать линию, соединяющую станцию с украинской энергосистемой на 750 кВ.

"Очевидно, они сначала проверили, что именно разрушено, и пришли к выводу: ремонт продлится долго. Какие именно повреждения - точно неизвестно", - подчеркнула эксперт.

Кошарная отметила, что судя по сообщениям украинского Генштаба, там действительно "поработали" очень эффективно.

"Пострадали не только подстанции в Молочанске и Мелитополе - там, кстати, была подстанция "Южная Донбасская" на 750 кВ, через которую ранее осуществлялся основной отпуск мощности Запорожской АЭС до большой войны. Также были поражены объекты в районе оккупированного Геническа. То есть, действительно, работа выполнена качественно. Вот, собственно, и есть санкции, которые реально действуют", - подытожила она.

Прекращение огня в районе ЗАЭС

7 ноября в МАГАТЭ сообщали, что в районе временно оккупированной Запорожской атомной электростанции установлено локальное прекращение огня, чтобы специалисты смогли провести ремонт резервной линии электропередачи напряжением 330 киловольт.

"Обе стороны осознают риски, связанные с длительной потерей электроснабжения, и конструктивно сотрудничали с нами, чтобы провести эти жизненно важные ремонтные работы", - отметили в агентстве.

'Они не отказались': названы реальные планы РФ по Запорожской АЭС
Запорожская АЭС / Инфографика: Главред

ЗАЭС - последние новости

Как сообщал Главред, заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ольга Юхимчук ранее говорила, что Запорожская атомная электростанция находится в критически опасном режиме, ведь не может долго функционировать только на генераторах.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Россия проложила 200 километров линий электропередач, готовясь к попытке украсть станцию, подключить ее к энергосети и запустить снова.

О персоне: Ольга Кошарная

Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины,

директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук.

Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности.

Запорожская АЭС новости Украины Ольга Кошарная
