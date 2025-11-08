Диверсия на ЗАЭС: раскрыт худший сценарий с обстрелом и детонацией

Ольга Кошарная прокомментировала возможные российские провокации на захваченной ЗАЭС.

РФ может устроить провокацию на ЗАЭС / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Важное из заявлений Кошарной:

На ЗАЭС сейчас находится большое количество российских военных

РФ может устроить обстрел с информационно-пропагандистской целью

Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная прокомментировала возможные российские провокации на захваченной Запорожской атомной электростанции.

"Ну, во-первых, они, как всегда, могут написать, что "украинские дроны" якобы попали куда-то - в "учебный центр" или даже "в градирню". Но надо понимать, что на станции сейчас находится большое количество российских военных. И это не войска радиационной или химической защиты", - подчеркнула она в интервью Главреду.

Эксперт напомнила о том, что на ЗАЭС присутствуют множество подразделений оккупантов РФ.

"Поэтому любые украинские диверсии там просто невозможны. У нас прекрасно осознают, что рядом живут люди, и главная задача - сохранить станцию в целостности. Украинские силы не обстреливают территорию вокруг ЗАЭС, потому что все вокруг заминировано, и любое попадание может привести к детонации", - предупредила она.

По ее мнению, РФ может устроить обстрел с информационно-пропагандистской целью.

"Тем более, что обстрелы там уже случались - например, по цистернам с дизельным топливом. Но это не представляет угрозы реакторам или системам безопасности", - добавила Кошарная.

/ Инфографика: Главред

Ситуация на АЭС: предупреждение МАГАТЭ

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают мониторинг ситуации на нескольких украинских АЭС. В новом отчёте организации отмечается, что за последние недели риски в районах расположения этих объектов заметно возросли. По информации агентства, в окрестностях Чернобыльской, Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой станций фиксируется рост военной активности. Особенно тревожной МАГАТЭ называет ситуацию вокруг Запорожской АЭС, которая остаётся наиболее уязвимой.

Ранее сообщалось о том, что РФ устроила террор на ЗАЭС. 13 работников Запорожской АЭС остаются в оккупации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за действий страны-агрессора России временно оккупированная Запорожская атомная электростанция находилась без электроэнергии. Москва готовится украсть станцию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Как сообщал Главред, ранее российский беспилотник взорвался неподалеку Южно-Украинской атомной электростанции после сбития. Это произошло примерно в 800 метрах от периметра атомной станции.

О персоне: Ольга Кошарная Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины, директор по вопросам информации и связей с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук. Независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности.

