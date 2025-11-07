Общая ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС по-прежнему крайне нестабильна.

В районе ЗАЭС введено прекращение огня, - МАГАТЕ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, flickr

На сколько введен режим прекращения огня

С чем это связано

В пятницу, 7 ноября, в районе временно оккупированной Запорожской атомной электростанции установлено локальное прекращение огня, чтобы специалисты смогли провести ремонт резервной линии электропередачи напряжением 330 киловольт.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным агентства, утром 7 ноября начались разминирование и подготовительные работы вблизи поврежденного участка линии "Ферросплавная-1", связь которой с электростанцией была прервана еще шесть месяцев назад.

Планируется, что 8 ноября специалисты приступят к непосредственному ремонту, чтобы в течение нескольких дней восстановить подключение "Ферросплавной-1" к АЭС. После завершения работ станция вновь получит доступ сразу к двум линиям электропередачи — резервной 330 кВ и основной "Днепровской" 750 кВ, которую восстановили в прошлом месяце.

МАГАТЭ отмечает, что обе стороны конфликта осознают риски, связанные с возможной потерей внешнего электроснабжения и ограниченной резервной мощностью станции. По словам представителей агентства, стороны проявили конструктивное сотрудничество, чтобы обеспечить безопасность ремонтных работ.

"Обе стороны осознают риски, связанные с длительной потерей электроснабжения, и конструктивно сотрудничали с нами, чтобы провести эти жизненно важные ремонтные работы", — говорится в сообщении МАГАТЭ.

Ситуация остается нестабильной

Несмотря на прогресс, МАГАТЭ подчеркивает, что общая ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС по-прежнему крайне нестабильна. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что говорить об успехе можно будет лишь после завершения войны и устранения угрозы ядерной катастрофы.

"Мы сможем говорить об успехе только тогда, когда эта разрушительная война закончится без ядерной аварии", — подчеркнул Гросси.

ЗАЭС, Запорожская АЭС инфографика / Инфографика: Главред

Ситуация на Запорожской АЭС - последние новости

Напомним, Главред писал, что российская пропаганда запустила очередную выдумку о якобы готовящейся Украиной совместно со странами НАТО диверсии на Запорожской атомной электростанции, находящейся под оккупацией РФ.

Накануне стало известно, что Запорожская атомная электростанция находится в критически опасном режиме, ведь не может долго функционировать только на генераторах

Ранее российский диктатор и военный преступник Владимир Путин пригрозил ударами по украинским атомным электростанция в ответ на якобы удары ВСУ по Запорожской АЭС.

Об источнике: МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится содействовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.

