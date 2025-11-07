Укр
Россияне атаковали Харьковскую область: КАБы ударили по АЗС, пострадали люди

Мария Николишин
7 ноября 2025, 22:54
155
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, спасатели и медики.
Россияне атаковали Харьковскую область: КАБы ударили по АЗС, пострадали люди
Удар по Харьковской области / коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Коротко:

  • Россия ударила авиабомбами по АЗС на Харьковщине
  • Травмированы пять человек, среди которых работник полиции
  • По факту обстрела открыто уголовное производство

Вечером в пятницу, 7 ноября, страна-агрессор Россия ударила авиабомбами по АЗС на Харьковщине. В результате российского авиаудара травмированы пять человек, среди которых работник полиции. Все пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

"7 ноября около 21:00 враг совершил обстрел, предварительно, авиационными бомбами типа КАБ, по территории Песочинской громады Харьковского района. В результате попадания повреждена автозаправочная станция и несколько автомобилей", - говорится в сообщении.

видео дня

Отмечается, что травмы различной степени тяжести получили две женщины в возрасте 56 и 39 лет и двое мужчин - 35 и 31 года. Среди раненых - сотрудник полиции, который находился на службе.

В полиции отметили, что на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, спасатели и медики.

"Полицейские документируют последствия военного преступления, помогают пострадавшим и обеспечивают общественную безопасность. По факту обстрела открыто уголовное производство по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины", - добавили в ведомстве.

  • Удар РФ по АЗС в Харьковской области
    Удар РФ по АЗС в Харьковской области фото: t.me/synegubov
  • Удар РФ по АЗС в Харьковской области
    Удар РФ по АЗС в Харьковской области фото: t.me/synegubov
  • Удар РФ по АЗС в Харьковской области
    Удар РФ по АЗС в Харьковской области фото: t.me/synegubov

Может ли Украина перехватывать КАБы

Специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов сказал, что перехватывать КАБы зенитными дронами-перехватчиками Украина не может.

Он подчеркнул, что скорость реактивного КАБа, особенно на начальном участке полета, значительно высока и даже превышает скорость Шахедов.

"У нас остается классическая возможность поражения таких целей средствами ПВО и ракетами. Для нас это трудно, потому что у нас постоянно не хватает этих перехватчиков - наблюдается ракетный голод. Чтобы перехватывать и уничтожать КАБы, нам придется тратить те самые дорогие ракеты от западных партнеров, которые мы экономим и которых нам не хватает", - подчеркнул эксперт.

Россияне атаковали Харьковскую область: КАБы ударили по АЗС, пострадали люди
КАБ / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 7 ноября российские оккупационные войска нанесли удар дронами по Запорожью. В результате вражеской атаки пострадал местный детский сад. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также российские военные 7 ноября, около 12:00 атаковали автовокзал в Нововоронцовке Бериславского района Херсонской области. Оккупанты с дрона сбросили взрывчатку на маршрутку.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима в Украине будет непростой, поскольку российские оккупанты накапливают ударные дроны для новых атак.

