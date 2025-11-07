"Нужно готовиться": Зеленский предупредил о непростой зиме из-за атак РФ

Глава украинского государства обратил внимание, что для Украины зима фактически начинается со стартом отопительного сезона.

Зеленский предупредил о непростой зиме

Предстоящая зима в Украине будет непростой, так как российские оккупанты накапливают ударные дроны для новых атак. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.

Глава украинского государства обратил внимание, что для Украины зима фактически начинается со стартом отопительного сезона. Это то время, когда оккупанты усиливают атаки на критически важную инфраструктуру.

"Мы понимаем, что вызовов будет много, и поэтому нам нужно будет готовиться, в чем мы очень рассчитываем на наших партнеров, чтобы мы прошли эту зиму бок о бок, а не в одиночку", - добавил он.

По словам Зеленского, на случай проблем с газоснабжением Украина уже готовит импорт газа. На это необходимо около 2 млрд долларов, и украинские чиновники "на пути к решению этого вопроса".

Также президент обратил внимание, что по состоянию на сегодня Россия не атакует Украину на максимум своих возможностей - враг может запускать более 500 "Шахедов" в день.

"Мы понимаем, что они накапливают, готовятся к атакам. Мы понимаем, что зима будет непростой", - уточнил он.

Как писал Главред, война в Украине может завершиться в течение нескольких месяцев или до года, и решающую роль в этом может сыграть позиция Китая. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Эксперт пояснил, что если Пекин прекратит поддержку России, достигнет договоренностей с США, а Северная Корея будет придерживаться этих соглашений, то прогноз главы Николаевской ОВА Виталия Кима о завершении войны за несколько месяцев может оказаться вполне реалистичным.

В то же время, если Китай и в дальнейшем будет поставлять России технологии, оборудование и специалистов, война может затянуться минимум на год. Такая помощь, по словам Жмайло, не даст российской экономике и военной машине быстро упасть.

Как сообщал Главред, в полдень 7 ноября, оккупанты обстреляли автовокзал на Херсонщине. Армия РФ дроном сбросила взрывчатку на маршрутку. В результате атаки погиб 50-летний мужчина, еще два человека получили ранения.

Напомним, российские войска ночью, 7 ноября, ударными беспилотниками атаковали Одесскую область. Зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Кроме того, в ночь на 7 ноября, оккупанты нанесли удар дронами по Запорожью. В результате вражеской атаки пострадал местный детский сад. К счастью, обошлось без пострадавших.

