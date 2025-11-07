Россияне с дрона обстреляли маршрутку на Херсонщине: есть погибший и раненые

В результате атаки погиб 50-летний мужчина, еще двое - травмированы.

Россияне обстреляли автовокзал на Херсонщине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко о главном:

Россияне обстреляли автовокзал в Нововоронцовке Бериславского района Херсонской области.

На гражданскую маршрутку с дрона сброшена взрывчатка

В результате атаки погиб 50-летний мужчина, еще два человека получили ранения

Российские военные 7 ноября, около 12:00 атаковали автовокзал в Нововоронцовке Бериславского района Херсонской области.

Оккупанты с дрона сбросили взрывчатку на маршрутку. Об этом сообщают Херсонская областная прокуратура и ОВА.

Указано, что 50-летний мужчина получил ранения ног, грудной клетки и шеи. У женщины диагностировали ранение ноги. Травмированных доставили в больницу. Состояние местного жителя - тяжелое, женщины - средней степени тяжести.

Впоследствии, по сообщению главы ОГА Александра Прокудина, 50-летний мужчина скончался в больнице.

"Еще одной пострадавшей 19-летней девушке медики оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение. Она получила взрывную травму и ранение ноги", - добавил Прокудин.

Позже в ОГА сообщили о еще одном раненом - 44-летнем мужчине, который получил взрывную травму и ушиб головы.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.

Стратегия российских ударов по Украине - мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач рассказал Главреду, что последние два месяца действия россиян направлены на то, чтобы сделать территорию Украины непригодной для проживания, прежде всего приграничные районы, но и Киев является такой целью.

Эксперт добавляет, что речь идет не о продвижении на фронте, хотя и там россияне ожидают, что вот-вот фронт может посыпаться.

"Сейчас Москва делает ставку на дальние удары, и война на истощение переходит в фазу тотальной войны, целью которой является сделать территорию Украины непригодной для проживания и, соответственно, для организации сопротивления российскому наступлению", - заключает Горбач.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред ранее, российские войска ночью, 7 ноября, ударными беспилотниками атаковали Одесскую область. Зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Кроме того, в ночь на 7 ноября, оккупанты нанесли удар дронами по Запорожью. В результате вражеской атаки пострадал местный детский сад. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в четверг, 6 ноября, российская армия атаковала гражданский автобус в Херсоне. В результате атаки пострадали трое пассажиров - 74-летняя женщина, 43-летний мужчина и 14-летняя девочка.

