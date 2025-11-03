'Дроны и ракеты по Рублевке': раскрыта истинная цель ударов Украины по Москве

Атаки дронов на Москву являются лишь началом кампании, которая со временем может нанести удар по российской элите и авторитету Путина, считает Эйдман.

Раскрыта истинная цель ударов Украины по Москве / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Эйдман:

Удары дронов по Москве не имеют существенного эффекта

Украина испытывает ПВО Москвы

Массированные атаки по Москве и Рублевке могут заставить изменить отношение к войне

Силы обороны Украины последними атаками пытаются прощупать систему противовоздушной обороны Москвы. Об этом в колонке для Главреда рассказал социолог и публицист Игорь Эйдман.

По его словам, пока что налеты дронов не дали серьезного эффекта, но четко видна работа московской ПВО - фактически Украина испытывает ее, чтобы впоследствии нанести куда более мощные удары. Системы противовоздушной обороны сейчас стоят везде, даже частные дома на Рублевке начали оборудовать собственными средствами ПВО.

Публицист предполагает, что впереди более массированные, значительно более эффективные и разрушительные атаки со стороны Украины.

Эйдман добавил, что пока эти атаки не изменили массового сознания россиян, в частности москвичей, но когда их результаты станут заметными, многие в России поставят под сомнение необходимость этой войны - прежде всего элита, особенно если украинские дроны и ракеты начнут попадать в дома на Рублевке.

"Такие атаки были бы сильным психологическим ударом и по верхушке, и по авторитету Путина. Ведь формально Путин - гарант конституции, а фактически он - гарант хорошей жизни российской правящей верхушки. За это его и держат, терпя его неадекватные действия на мировой арене, в том числе преступную агрессию против Украины", - резюмировал Эйдман.

Какова цель ударов по Москве - мнение эксперта

Как писал Главред, атака на Москву в ночь с 26 на 27 октября не стала первой, однако, как и предыдущие, не имела серьезных последствий - в пределах столицы попаданий не зафиксировали. В то же время в Московской области ситуация была интереснее, поскольку там удары оказались результативными. Российские источники также сообщали, что регион подвергся атаке ракетами типа "Фламинго". Об этом сообщил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Он отметил, что только жители Москвы могут реально влиять на российскую власть, ведь Кремль игнорирует мнение жителей других регионов - Курской, Брянской, Ростовской областей или даже Крыма. Именно поэтому российское руководство особенно нервно реагирует на атаки беспилотников по столице.

Взрывы в Москве - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 26 октября Москва подверглась масштабной атаке украинских дронов.

Министерство обороны РФ сообщило о 34 сбитых или перехваченных беспилотниках над столицей, а российские СМИ назвали эту атаку одной из самых массированных. По данным военного ведомства страны-агрессора, всего той ночью было уничтожено или перехвачено 193 дрона.

Уже в ночь на 27 октября взрывы в российской столице прогремели снова. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о новой атаке беспилотников, которые также зафиксировали в нескольких других регионах РФ.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая российская империя?"

Игорь Эйдман - автор многих публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

