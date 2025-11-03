Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Дроны и ракеты по Рублевке": раскрыта истинная цель ударов Украины по Москве

Юрий Берендий
3 ноября 2025, 21:44
184
Атаки дронов на Москву являются лишь началом кампании, которая со временем может нанести удар по российской элите и авторитету Путина, считает Эйдман.
'Дроны и ракеты по Рублевке': раскрыта истинная цель ударов Украины по Москве
Раскрыта истинная цель ударов Украины по Москве / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Эйдман:

  • Удары дронов по Москве не имеют существенного эффекта
  • Украина испытывает ПВО Москвы
  • Массированные атаки по Москве и Рублевке могут заставить изменить отношение к войне

Силы обороны Украины последними атаками пытаются прощупать систему противовоздушной обороны Москвы. Об этом в колонке для Главреда рассказал социолог и публицист Игорь Эйдман.

По его словам, пока что налеты дронов не дали серьезного эффекта, но четко видна работа московской ПВО - фактически Украина испытывает ее, чтобы впоследствии нанести куда более мощные удары. Системы противовоздушной обороны сейчас стоят везде, даже частные дома на Рублевке начали оборудовать собственными средствами ПВО.

видео дня

Публицист предполагает, что впереди более массированные, значительно более эффективные и разрушительные атаки со стороны Украины.

Эйдман добавил, что пока эти атаки не изменили массового сознания россиян, в частности москвичей, но когда их результаты станут заметными, многие в России поставят под сомнение необходимость этой войны - прежде всего элита, особенно если украинские дроны и ракеты начнут попадать в дома на Рублевке.

"Такие атаки были бы сильным психологическим ударом и по верхушке, и по авторитету Путина. Ведь формально Путин - гарант конституции, а фактически он - гарант хорошей жизни российской правящей верхушки. За это его и держат, терпя его неадекватные действия на мировой арене, в том числе преступную агрессию против Украины", - резюмировал Эйдман.

Какова цель ударов по Москве - мнение эксперта

Как писал Главред, атака на Москву в ночь с 26 на 27 октября не стала первой, однако, как и предыдущие, не имела серьезных последствий - в пределах столицы попаданий не зафиксировали. В то же время в Московской области ситуация была интереснее, поскольку там удары оказались результативными. Российские источники также сообщали, что регион подвергся атаке ракетами типа "Фламинго". Об этом сообщил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Он отметил, что только жители Москвы могут реально влиять на российскую власть, ведь Кремль игнорирует мнение жителей других регионов - Курской, Брянской, Ростовской областей или даже Крыма. Именно поэтому российское руководство особенно нервно реагирует на атаки беспилотников по столице.

Взрывы в Москве - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 26 октября Москва подверглась масштабной атаке украинских дронов.

Министерство обороны РФ сообщило о 34 сбитых или перехваченных беспилотниках над столицей, а российские СМИ назвали эту атаку одной из самых массированных. По данным военного ведомства страны-агрессора, всего той ночью было уничтожено или перехвачено 193 дрона.

Уже в ночь на 27 октября взрывы в российской столице прогремели снова. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о новой атаке беспилотников, которые также зафиксировали в нескольких других регионах РФ.

Другие новости:

О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая российская империя?"
Игорь Эйдман - автор многих публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Москва Игорь Эйдман
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
С четкими сроками службы: МО Украины анонсировало новые контракты для военных

С четкими сроками службы: МО Украины анонсировало новые контракты для военных

22:45Война
Фламинго уже летят по россиянам - какой "реванш" готовит Кремль и чего ждать украинцам

Фламинго уже летят по россиянам - какой "реванш" готовит Кремль и чего ждать украинцам

21:15Война
Россия нанесла удар по базе украинских войск - ГБР начало расследование

Россия нанесла удар по базе украинских войск - ГБР начало расследование

20:57Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Штраф до 8500 гривен: когда менять шины, чтобы избежать наказания по закону

Штраф до 8500 гривен: когда менять шины, чтобы избежать наказания по закону

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - срыв, Козлам - ошибки

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - срыв, Козлам - ошибки

Последние новости

23:41

Динамо повторило собственный антирекорд: что скрывает печальная статистика

23:19

"Больше не могу это скрывать": MamaRika рассказала горькую правду о себе

23:07

Эксперты призвали выливать средство для мытья посуды в канализацию в ноябреВидео

22:45

С четкими сроками службы: МО Украины анонсировало новые контракты для военных

22:41

Почему не стоит отжимать пакетик чая: объяснение, которое удивит даже любителей напитка

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
22:02

"Красные линии" соседства: что нельзя делать на участке без разрешения соседа

21:50

"Начало вылезать": мама 24-летней девушки Ступки восстала против их романа

21:44

"Дроны и ракеты по Рублевке": раскрыта истинная цель ударов Украины по Москве

21:36

Орбан готовит "энергетическое соглашение" для Трампа: в СМИ узнали, что оно предусматривает

Реклама
21:19

Вы сами притянете к себе беду: приметы, которые нельзя нарушать в праздник 4 ноября

21:15

Фламинго уже летят по россиянам - какой "реванш" готовит Кремль и чего ждать украинцамВидео

20:57

Россия нанесла удар по базе украинских войск - ГБР начало расследование

20:52

Муж Натальи Могилевской впервые вышел на публику - как он выглядит

20:32

Зачем замораживать хлеб: эксперт назвала неожиданные преимущества

20:04

"Фламинго", "Рута" и "Нептун" уже работают: Зеленский дал обещание до конца годаВидео

19:51

Света снова не будет: обновленный график отключений электричества на 4 ноября

19:45

Как подготовить сад к зиме: семь осенних ошибок, которые могут погубить растенияВидео

19:41

Многие делают ошибку: два хитрых правила, как стирать тюль

19:39

Дарвин бы удивился: почему успешные люди выбирают жизнь без детей

19:39

Украину накроет резкое похолодание: названы области, где будет бушевать мощный шторм

Реклама
19:31

Как прогреть салон авто за считанные минуты - помогут две "забытые" кнопкиВидео

19:25

"Даты определены": Зеленский заинтриговал заявлением о Купянске и ПокровскеВидео

19:10

Как Силы обороны Украины на месяцы выпилили целую российскую отрасльмнение

19:05

Влупила новая магнитная буря: украинцев предупредили о 6-балльном шторме

18:49

Сырский сообщил об успешном контрнаступлении в Донецкой области - что известно

18:46

Дизель и бензин "возьмут разгон": эксперт озвучил новые цены на АЗС

18:46

Заговоры и бунты: почему в Турции казнили за употребление кофе

18:39

Военный эксперт заявил, что РФ будет пытаться открыть новое направление на фронте

18:12

Не придется даже пачкать руки: лайфхак, как быстро приготовить тефтели

18:10

"Извиняюсь" не работает: языковеды объяснили, как правильно просить прощения

18:00

Еврокомиссия представит отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС: чего ожидать

17:56

Куда пойдут россияне после оккупации Покровска - названы основные направления

17:47

ВМС атаковали элитное подразделение РФ в Черном море - детали дерзкой операцииВидео

17:44

На вкус как бабушкины: рецепт ленивых пирожков с яйцом и луком без лепки

17:27

Профессия мечты или ловушка: как правильно выбрать специальность в зарубежном университете

17:27

Популярные продукты в Украине стремительно дешевеют: сколько это продлится

16:56

Причина, о которой знают единицы: зачем белить деревья осенью

16:55

Евровидение 2026: три страны-соседи Украины объявили о возвращении на конкурсВидео

16:48

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

16:38

Разведчики уничтожили важные объекты российской ПВО в Крыму: детали операцииВидео

Реклама
16:36

Доллар и евро резко взлетели после падения: новый курс валют на 4 ноября

16:29

Дешево и гениально: почему украинцы выбрали солому, а не дерево

16:08

Мясокомбинат вместо морга: россияне завалены телами своих военных на Покровском направлении

15:49

"Взлетит" ли доллар до 45 грн: украинцам назвали новый валютный курс

15:48

Губы в губы: жаркий поцелуй Могилевской и Козловского взбудоражил СетьВидео

15:43

"Сам присоединился к морпехам": на фронте погиб известный украинский фотограф

15:33

Почему во второй по величине стране мира живет так мало людей: тайна Канады

15:29

Прошел сквозь ад фронта, а погиб на плацу: ракета убила брата известного журналистаВидео

15:17

Существует угроза окружения ВСУ: эксперт раскрыл реальное положение дел в Покровске

14:58

Путинским оккупантам дали новый срок захвата Донецкой области – СМИ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять