"Фламинго", "Рута" и "Нептун" уже работают: Зеленский дал обещание до конца года

Руслана Заклинская
3 ноября 2025, 20:04
Президент подтвердил применение ракет "Фламинго" и "Рута" на фронте.
'Фламинго', 'Рута' и 'Нептун' уже работают: Зеленский дал обещание до конца года
Ракета "Фламинго" / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Fire Point

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Украина применяет отечественные ракеты "Фламинго", "Рута" и "Нептун"
  • До конца года ожидается массовое производство ракет
  • До конца осени планируется производство дронов-перехватчиков 600-800 шт. в сутки

Украина активно применяет на фронте крылатые ракеты "Фламинго", "Рута" и "Нептун". До конца года ожидается массовое производство ракет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

"Мы очень неплохо идем в производстве наших ракет и уже сегодня применяем новые "Фламинго" и "Рута". Я вам не скажу количество, но до конца этого года, как я и говорил, ожидаем массовое производство. Есть также наши "Нептуны". Количество также не скажу, сколько мы применили. У нас есть "обычный" и есть "длинный" - он также хорошо себя показал", - заявил глава государства.

Еще одним важным шагом является производство дронов-перехватчиков. Президент заявил, что до конца осени Украина будет производить 600-800 таких дронов в сутки.

Зеленский также анонсировал создание двух "экспортных столиц", которые будут участвовать в совместном производстве вооружения с Украиной. По его словам, Берлин и Копенгаген возьмут на себя эту роль.

Смотрите видео заявления Зеленского об отечественном оружии:

'Фламинго', 'Рута' и 'Нептун' уже работают: Зеленский дал обещание до конца года
Президент рассказал об украхнских ракетах / Фото: скриншот

Могут ли ракеты "Фламинго" устроить блэкаут в Москве - мнение эксперта

Блэкаут в Москве - вполне реальная перспектива. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал в комментарии Главреду, что Украина имеет достаточные силы и средства, чтобы обесточить столицу даже без применения ракет Tomahawk.

Жданов отметил, что без Tomahawk это усложняется из-за мощной ПВО Москвы, поскольку вокруг города есть два кольца противовоздушной обороны, которые непросто прорвать. Однако задача выполнимая, особенно при одновременном использовании таких ракет, как "Фламинго", "Паляница" и "Пекло".

Ракета
Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Атаки ракетой "Фламинго" - новости по теме

Как сообщал Главред, 9 октября стало известно, что Украина впервые применила в боевых условиях крылатую ракету большой дальности FP-5 "Фламинго", ударив по базе ФСБ на севере оккупированного Крыма. По данным Die Welt, во время атаки выпущено три ракеты: две попали в цель, третья упала на расстоянии около 100 м.

Также в конце октября президент Зеленский подтвердил боевое применение ракет "Фламинго" (совместно с "Рутой"). Государственный заказ на производство "Фламинго" должен быть выполнен до конца 2025 года. В целом Украина преимущественно использует отечественное оружие для ударов по стратегическим целям РФ.

Кроме этого, атака на Москву в ночь с 26 на 27 октября не задела саму столицу РФ, но была результативной в Московской области. Есть сообщения об ударах дронами и ракетами "Фламинго", а также о применении британской Storm Shadow.

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

